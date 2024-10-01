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Підключені робочі платформи - Найпопулярніші застосунки - Мартиніка
Платформи підключених працівників допомагають промисловим компаніям у плануванні, розкладі та моніторингу складних операцій виробництва та ланцюга поставок у багатьох місцях і командах. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям ефективно планувати та призначати робочі замовлення, одночасно сприяючи співпраці та обміну інформацією між співробітниками. Керівники виробництва та менеджери з інвентаризації використовують підключені робочі платформи для планування та призначення завдань, а співробітники використовують їх для виконання призначеної роботи. Ці платформи постачаються як окремі рішення та вимагають інтеграції з програмним забезпеченням для виробництва та ланцюга постачання, таким як системи ERP, системи виконання виробництва, комплекти ланцюгів постачання та розширене програмне забезпечення для планування та планування (APS). Щоб гарантувати безпеку співробітників, вони також інтегруються з програмним забезпеченням охорони навколишнього середовища (EHS).
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — це провідне програмне забезпечення для обслуговування та виконання робіт, розроблене спеціально для промислових і передових команд. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати операції з технічного обслуговування, покращити управління активами та розширити можливості працівників, надаючи при ц...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на плат...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудов...
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та д...
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуват...
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — єдиний у світі постачальник програмного забезпечення для підключених працівників на основі ШІ. Програмна платформа Augmentir — це набір підключених робочих інструментів на основі штучного інтелекту, які допомагають промисловим компаніям оптимізувати безпеку, якість і продуктивність сучас...
Tulip
tulip.co
Tulip, лідер у передових операціях, допомагає компаніям у всьому світі оснащувати свою робочу силу підключеними програмами з підтримкою штучного інтелекту, що забезпечує високу якість роботи, підвищення ефективності та наскрізну відстежуваність операцій. Компонована платформа Tulip дозволяє тим, хто...
Azumuta
azumuta.com
Azumuta пропонує програмні рішення для підвищення кваліфікації підключеної робочої сили. Платформа допомагає виробничим компаніям, підвищуючи продуктивність, дозволяючи фабричним працівникам навчатися, вирішуючи проблеми з якістю на виробництві та поступово пропонуючи інформацію на виробництві. Пр...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, я...
DeepHow
deephow.com
DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. По суті, це відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям знімати свої процеси на смарт-пристроях, завантажувати їх на платформу через хмару, а потім використовувати штучний інтеле...
Tervene
tervene.com
Tervene забезпечує операційну досконалість завдяки оцифровці практики управління в поєднанні з професійним коучингом. Поєднуючи 6 інструментів управління в одному рішенні, Tervene підтримує управління знаннями, перевірку процесів, контроль роботи, спілкування та вирішення проблем на заводі. Ми обслу...
WorkClout
workclout.com
WorkClout — це платформа управління якістю для виробників автомобільних запчастин. Наше програмне забезпечення допомагає оптимізувати та автоматизувати внутрішні аудити, контроль документів, візуальні перевірки, навчання та превентивне проектування якості. Завдяки WorkClout організації можуть: ∙ Ау...
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гн...
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]