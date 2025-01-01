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Програмне забезпечення для комп’ютерного перекладу (CAT) полегшує переклад вмісту з однієї мови на іншу, використовуючи пам’ять перекладів, у якій зберігаються раніше перекладені тексти, або використовуючи допомогу натовпу. Це гарантує, що переклади відповідають попередній мові, зберігаючи правильну орфографію, граматику та фразування. Програмне забезпечення CAT пропонує більш ефективну та інтерактивну платформу редагування порівняно з основними інструментами дослівного машинного перекладу. Завдяки таким функціям, як пам’ять перекладів, довідники фраз і термінологічні бази даних, програмне забезпечення CAT допомагає перекладачам підвищити ефективність і точність їхньої роботи. Крім того, продукти CAT часто бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням для керування перекладами, забезпечуючи співпрацю між перекладачами та постачальниками послуг, одночасно забезпечуючи організацію перекладених текстів.
Запит на новий застосунок
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
Matecat
matecat.com
Matecat - безкоштовний онлайн інструмент для перекладу, що підтримує спільну роботу перекладачів та інтегрує машинний переклад і глосарії.
memoQ
memoq.com
memoQ - програмне забезпечення для комп'ютерного перекладу, яке підтримує пам'ять перекладу та управління термінами для спеціалістів у сфері перекладу.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin - це програмне забезпечення для локалізації, яке дозволяє командам створювати та керувати багатомовним вмістом, інтегруючи понад 600 інструментів.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat - це платформа AI для перекладу контенту різних форматів на кілька мов, забезпечуючи швидкі та економічні рішення для глобальних компаній.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel - це платформа, що дозволяє бізнесу ефективно перекладати комунікацію з клієнтами на різних мовах для покращення обслуговування.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud - це система управління перекладами, що спрощує та оптимізує процес локалізації контенту для підприємств.
Weglot
weglot.com
Weglot - засіб для локалізації веб-сайтів, що автоматично перекладає вміст на більше ніж 100 мов, оптимізуючи для SEO і інтегруючись з різними платформами.
Redokun
redokun.com
Redokun - хмарний інструмент для перекладу документів, що зберігає оригінальний дизайн і спрощує управління проектами перекладу для маркетингових команд.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — це система управління перекладом, що дозволяє командам локалізувати цифровий контент швидко та ефективно, автоматизуючи процеси та полегшуючи співпрацю.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — це універсальний додаток для транскрибування, перекладу та озвучення текстів та аудіо на 108 мовах.
Wordfast
wordfast.com
Wordfast – це інструмент для перекладачів, який зберігає переклади в пам'яті та автоматично їх відновлює, спрощуючи процес перекладу та локалізації.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate - це програма для управління перекладами, що надає доступ до перекладачів, авторів та генеративного ШІ, інтегрована з GPT-4.
Bureau Works
bureauworks.com
Бюро Works - це програмне забезпечення для управління перекладами, що інтегрує спогади, машини та словники для покращення якості та ефективності проектів.
TextUnited
textunited.com
TextUnited - автоматизована платформа для перекладу та локалізації, яка забезпечує якісний контент на кількох мовах і підтримує різні формати файлів.
Correcto
correctoai.com
Correcto - це AI інструмент для письма іспанською мовою, що пропонує миттєві виправлення та допомагає покращити комунікацію в бізнесі.
Transifex
transifex.com
Transifex - це платформа автоматизації локалізації, що допомагає компаніям публікувати цифровий контент на різних мовах та спрощує процес перекладу.
Easyling
easyling.com
Easyling - це рішення для перекладу веб-сайтів, що дозволяє локалізувати контент зі зручними інструментами та підтримкою технічної команди.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad - безпечний інструмент для AI-перекладу, що спрощує багатомовну підтримку клієнтів та переклад документів у понад 120 мовах.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek - хмарна платформа управління перекладами, що спрощує процес перекладу та управління багатомовним вмістом для бізнесів різних галузей.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Pairaphrase - веб-система управління перекладами для підприємств, що підтримує безпечний переклад документів і інтеграцію з Google Drive.
Lingohub
lingohub.com
Lingohub - платформа для ефективного управління локалізацією проектів, що дозволяє розробникам і перекладачам автоматизувати процеси перекладу та співпрацювати.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords - це платформа для управління багатомовним контентом, що автоматизує процеси перекладу та підвищує ефективність комунікації на різних мовах.
Language I/O
languageio.com
Language I/O - це програмне забезпечення, яке дозволяє командам підтримки спілкуватися в реальному часі більш ніж 100 мовами, забезпечуючи точний переклад.
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