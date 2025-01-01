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Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу
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Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для комп’ютерного перекладу (CAT) полегшує переклад вмісту з однієї мови на іншу, використовуючи пам’ять перекладів, у якій зберігаються раніше перекладені тексти, або використовуючи допомогу натовпу. Це гарантує, що переклади відповідають попередній мові, зберігаючи правильну орфографію, граматику та фразування. Програмне забезпечення CAT пропонує більш ефективну та інтерактивну платформу редагування порівняно з основними інструментами дослівного машинного перекладу. Завдяки таким функціям, як пам’ять перекладів, довідники фраз і термінологічні бази даних, програмне забезпечення CAT допомагає перекладачам підвищити ефективність і точність їхньої роботи. Крім того, продукти CAT часто бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням для керування перекладами, забезпечуючи співпрацю між перекладачами та постачальниками послуг, одночасно забезпечуючи організацію перекладених текстів.

Запит на новий застосунок


Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat - безкоштовний онлайн інструмент для перекладу, що підтримує спільну роботу перекладачів та інтегрує машинний переклад і глосарії.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ - програмне забезпечення для комп'ютерного перекладу, яке підтримує пам'ять перекладу та управління термінами для спеціалістів у сфері перекладу.

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin - це програмне забезпечення для локалізації, яке дозволяє командам створювати та керувати багатомовним вмістом, інтегруючи понад 600 інструментів.

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat - це платформа AI для перекладу контенту різних форматів на кілька мов, забезпечуючи швидкі та економічні рішення для глобальних компаній.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel - це платформа, що дозволяє бізнесу ефективно перекладати комунікацію з клієнтами на різних мовах для покращення обслуговування.

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud - це система управління перекладами, що спрощує та оптимізує процес локалізації контенту для підприємств.

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot - засіб для локалізації веб-сайтів, що автоматично перекладає вміст на більше ніж 100 мов, оптимізуючи для SEO і інтегруючись з різними платформами.

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Wordfast – це інструмент для перекладачів, який зберігає переклади в пам'яті та автоматично їх відновлює, спрощуючи процес перекладу та локалізації.

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe — це універсальний додаток для транскрибування, перекладу та озвучення текстів та аудіо на 108 мовах.

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate - це програма для управління перекладами, що надає доступ до перекладачів, авторів та генеративного ШІ, інтегрована з GPT-4.

TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited - автоматизована платформа для перекладу та локалізації, яка забезпечує якісний контент на кількох мовах і підтримує різні формати файлів.

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise — це система управління перекладом, що дозволяє командам локалізувати цифровий контент швидко та ефективно, автоматизуючи процеси та полегшуючи співпрацю.

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Бюро Works - це програмне забезпечення для управління перекладами, що інтегрує спогади, машини та словники для покращення якості та ефективності проектів.

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto - це AI інструмент для письма іспанською мовою, що пропонує миттєві виправлення та допомагає покращити комунікацію в бізнесі.

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex - це платформа автоматизації локалізації, що допомагає компаніям публікувати цифровий контент на різних мовах та спрощує процес перекладу.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun - хмарний інструмент для перекладу документів, що зберігає оригінальний дизайн і спрощує управління проектами перекладу для маркетингових команд.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Lingohub - платформа для ефективного управління локалізацією проектів, що дозволяє розробникам і перекладачам автоматизувати процеси перекладу та співпрацювати.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad - безпечний інструмент для AI-перекладу, що спрощує багатомовну підтримку клієнтів та переклад документів у понад 120 мовах.

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Pairaphrase - веб-система управління перекладами для підприємств, що підтримує безпечний переклад документів і інтеграцію з Google Drive.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling - це рішення для перекладу веб-сайтів, що дозволяє локалізувати контент зі зручними інструментами та підтримкою технічної команди.

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek - хмарна платформа управління перекладами, що спрощує процес перекладу та управління багатомовним вмістом для бізнесів різних галузей.

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords - це платформа для управління багатомовним контентом, що автоматизує процеси перекладу та підвищує ефективність комунікації на різних мовах.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Language I/O - це програмне забезпечення, яке дозволяє командам підтримки спілкуватися в реальному часі більш ніж 100 мовами, забезпечуючи точний переклад.

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