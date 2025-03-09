Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Lingotek

lingotek.com

Lingotek, член Straker Group, був заснований у 2006 році та розташований у Лехі, штат Юта. З першою хмарною платформою TMS Lingotek став невід’ємною частиною технологічної революції в галузі локалізації та перекладу. Lingotek, придбаний компанією Straker Translations у 2021 році, готовий продовжувати свій розвиток у галузі. Унікальна хмарна система керування перекладами Lingotek (TMS) створена для високої продуктивності. Незалежно від того, чи є ви глобальною організацією, яка підтримує бізнес-операції, чи гнучким бізнесом, який постійно просуває свіжий вміст, Lingotek робить переклад швидким і легким у масштабі. З самого початку Lingotek співпрацює з деякими з найбільш інноваційних технологічних компаній у світі. Разом із нашими партнерами ми підтримуємо глобальний бізнес у різноманітних галузях, включаючи уряд, технології, фінанси, телекомунікації, подорожі та освіту. Технологія Lingotek і наша глобальна мережа перекладів розширюють можливості цих чудових платформ, щоб залучити клієнтів, зручність використання програмного забезпечення, підтримку та навчання в усьому світі.