Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для комп’ютерного перекладу (CAT) полегшує переклад вмісту з однієї мови на іншу, використовуючи пам’ять перекладів, у якій зберігаються раніше перекладені тексти, або використовуючи допомогу натовпу. Це гарантує, що переклади відповідають попередній мові, зберігаючи правильну орфографію, граматику та фразування. Програмне забезпечення CAT пропонує більш ефективну та інтерактивну платформу редагування порівняно з основними інструментами дослівного машинного перекладу. Завдяки таким функціям, як пам’ять перекладів, довідники фраз і термінологічні бази даних, програмне забезпечення CAT допомагає перекладачам підвищити ефективність і точність їхньої роботи. Крім того, продукти CAT часто бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням для керування перекладами, забезпечуючи співпрацю між перекладачами та постачальниками послуг, одночасно забезпечуючи організацію перекладених текстів.
Запит на новий застосунок
TextUnited
textunited.com
TextUnited - автоматизована платформа для перекладу та локалізації, яка забезпечує якісний контент на кількох мовах і підтримує різні формати файлів.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система керування перекладами (TMS) для підприємств, які зосереджуються на безпеці. ✔ Підвищте свою продуктивність сьогодні за допомогою Pairaphrase.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — це найдосконаліша багатомовна програма для перекладу, яка дозволяє транскрибувати, перекладати та озвучувати будь-який текст чи аудіо. Ви можете отримати більше органічного трафіку, перекладаючи або транскрибуючи свої тексти та аудіо на 108 мовах, 322 реалістичні голоси та досконалу автоматизацію за допомогою цього найпотужнішого набору інструментів для мови та голосу.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.
Easyling
easyling.com
Easyling — це рішення для перекладу веб-сайтів, яке пропонує кілька способів локалізації веб-сайту з мінімальним залученням ІТ або розробників. Easyling забезпечує підрахунок слів, вилучення вмісту, попередній перегляд у реальному часі та миттєвий візуальний відгук щодо перекладу в оригінальному макеті. Машинний переклад із підтримкою глосарію та вбудована пам’ять перекладів можуть забезпечити покращену якість автоматичного перекладу. Інтеграція MT/TM і виявлення змін у реальному часі забезпечують безперервну доставку робочих процесів перекладу з доставкою на основі JavaScript або Translation Proxy для локалізованих сторінок. До платформи також можна підключити зовнішній CAT / TMS. Технічна підтримка Easyling доступна на цьому шляху. Експерти з рішень Easyling, які входять у вартість плану, налаштують ваш проект перекладу веб-сайту та проведуть вас через увесь процес аж до публікації, налаштувавши платформу відповідно до ваших бізнес-технічних потреб. Easyling також доступний як білий продукт.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це безпечний вдосконалений інструмент перекладу зі штучним інтелектом, призначений для оптимізації багатомовного обслуговування клієнтів і перекладу документів. Його платформа дає можливість компаніям надавати безперебійну багатомовну спеціальну підтримку в каналах обміну повідомленнями та довідкових центрах, покращуючи тим самим глобальний досвід клієнтів без додаткових ресурсів. Що пропонує Lingpad: * Миттєві переклади за допомогою штучного інтелекту: миттєві точні переклади штучного інтелекту понад 120 мовами * Рішення, орієнтовані на обслуговування клієнтів: розроблено для команд підтримки, що забезпечує миттєві локалізовані відповіді * Локалізація довідкового центру: легко перекладайте та підтримувайте багатомовні бази знань/довідковий центр і відповіді на поширені запитання * Переклад документів: підтримка понад 40 типів файлів * Технологія контекстного штучного інтелекту: розуміє нюанси для більш природного перекладу * Автоматизація: спрощує ручні завдання, скорочуючи час і витрати Переваги: * Поліпшення багатомовного досвіду клієнтів * Глобальне розширення без мовних обмежень * Скорочення операційних витрат і часу, витраченого на переклади * Покращуйте час відповіді за допомогою миттєвих перекладів * Підтримуйте послідовність у всіх комунікаціях із клієнтами Скористайтеся всіма цими пропозиціями та перевагами завдяки рентабельним ціноутворенням Lingpad, розробленим для забезпечення максимальної віддачі від ваших інвестицій. Легко інтегрується з популярними платформами обслуговування клієнтів: Zendesk; Домофон; Горгій; Передня; Freshdesk Ідеальний для: *Команди підтримки клієнтів у будь-якій галузі * Глобальні підприємства * Компанії електронної комерції * Провайдери SaaS * Будь-яка організація, яка потребує ефективного багатомовного спілкування * Будь-яка організація, якій потрібен переклад ШІ
Correcto
correctoai.com
Correcto — найдосконаліший інструмент AI Writing для іспанської мови. Існує понад 580 мільйонів іспаномовних людей, але є лише один інструмент для письма зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям в іспаномовних країнах краще писати та спілкуватися, тому Correcto — це ваш інструмент для всього, що стосується написання іспанською мовою. Продукт поєднує в собі миттєві виправлення зі штучним інтелектом, щоб допомогти своїм користувачам не лише писати без помилок, але й адаптувати свої письмові повідомлення до бажаної аудиторії.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords покращує швидкість, масштабованість і успіх вашої багатомовної маркетингової діяльності за допомогою автоматизованих робочих процесів і інструментів для покращення співпраці. Дізнайтеся, як Cloudwords може допомогти вашому підприємству досягти глобальних цілей швидше, ніж будь-коли.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, був заснований у 2006 році та розташований у Лехі, штат Юта. З першою хмарною платформою TMS Lingotek став невід’ємною частиною технологічної революції в галузі локалізації та перекладу. Lingotek, придбаний компанією Straker Translations у 2021 році, готовий продовжувати свій розвиток у галузі. Унікальна хмарна система керування перекладами Lingotek (TMS) створена для високої продуктивності. Незалежно від того, чи є ви глобальною організацією, яка підтримує бізнес-операції, чи гнучким бізнесом, який постійно просуває свіжий вміст, Lingotek робить переклад швидким і легким у масштабі. З самого початку Lingotek співпрацює з деякими з найбільш інноваційних технологічних компаній у світі. Разом із нашими партнерами ми підтримуємо глобальний бізнес у різноманітних галузях, включаючи уряд, технології, фінанси, телекомунікації, подорожі та освіту. Технологія Lingotek і наша глобальна мережа перекладів розширюють можливості цих чудових платформ, щоб залучити клієнтів, зручність використання програмного забезпечення, підтримку та навчання в усьому світі.
Redokun
redokun.com
Redokun - хмарний інструмент для перекладу документів, що зберігає оригінальний дизайн і спрощує управління проектами перекладу для маркетингових команд.
Bureau Works
bureauworks.com
Бюро Works - це програмне забезпечення для управління перекладами, що інтегрує спогади, машини та словники для покращення якості та ефективності проектів.
Wordfast
wordfast.com
Wordfast – це інструмент для перекладачів, який зберігає переклади в пам'яті та автоматично їх відновлює, спрощуючи процес перекладу та локалізації.
Lingohub
lingohub.com
Залишайтеся під контролем локалізації проекту - керуйте, координуйте та запускайте міжнародні продукти швидше. Lingohub — це комплексне рішення для локалізації, де ви можете зосередитися на технічних цілях, уникнути ручної роботи, тестувати дизайн різними мовами та спростити процес локалізації. Інтегровані платіжні системи, надійні з’єднання зі сховищами, засоби зв’язку, перевірки якості та багато іншого роблять локалізацію легшою, ніж будь-коли. Спростіть, оптимізуйте та автоматизуйте локалізацію за допомогою Lingohub.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin - це програмне забезпечення для локалізації, яке дозволяє командам створювати та керувати багатомовним вмістом, інтегруючи понад 600 інструментів.
Language I/O
languageio.com
Програмне забезпечення Language I/O дає змогу одномовним (тобто лише англомовним) групам підтримки клієнтів спілкуватися в чаті, електронною поштою та надавати самообслуговування понад 100 мовами в режимі реального часу. Завдяки своїй унікальній технології машинного перекладу він може створити команду та запустити точні та безпечні переклади для компанії та галузі протягом 24 годин. Його сумісне з GDPR і сертифіковане програмне забезпечення ISO-27001 інтегрується з усіма основними системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), включаючи Salesforce, Zendesk і Oracle. Надаючи переклади агентам із обслуговування клієнтів на платформах, які вони вже використовують, це дає їм змогу відповідати на електронні листи клієнтів і запити в чаті одним натисканням кнопки.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate – це SaaS-компанія, яка пропонує керування перекладами, передовий генеративний штучний інтелект і доступ до позаштатних перекладачів/редакторів копій – усе в одному програмному забезпеченні. EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосередньо у вашу CMS, PIM та інші системи. Крім того, EasyTranslate тепер інтегровано з GPT-4, тож ви можете легко створювати високоякісний вміст кількома мовами.
Matecat
matecat.com
Matecat - безкоштовний онлайн інструмент для перекладу, що підтримує спільну роботу перекладачів та інтегрує машинний переклад і глосарії.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
Weglot
weglot.com
Weglot - засіб для локалізації веб-сайтів, що автоматично перекладає вміст на більше ніж 100 мов, оптимізуючи для SEO і інтегруючись з різними платформами.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud - це система управління перекладами, що спрощує та оптимізує процес локалізації контенту для підприємств.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel - це платформа, що дозволяє бізнесу ефективно перекладати комунікацію з клієнтами на різних мовах для покращення обслуговування.
Transifex
transifex.com
Transifex - це платформа автоматизації локалізації, що допомагає компаніям публікувати цифровий контент на різних мовах та спрощує процес перекладу.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat - це платформа AI для перекладу контенту різних форматів на кілька мов, забезпечуючи швидкі та економічні рішення для глобальних компаній.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
memoQ
memoq.com
memoQ - програмне забезпечення для комп'ютерного перекладу, яке підтримує пам'ять перекладу та управління термінами для спеціалістів у сфері перекладу.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — це система управління перекладом, що дозволяє командам локалізувати цифровий контент швидко та ефективно, автоматизуючи процеси та полегшуючи співпрацю.
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