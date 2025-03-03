Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Тайвань

Lokalise

lokalise.com

Lokalise — це система керування перекладами на базі штучного інтелекту, що найшвидше розвивається, із чистим і зрозумілим інтерфейсом користувача/користувачем інтерфейсу та адекватною ціною, якій довіряють тисячі компаній у всьому світі. Як справжнє багатоплатформне програмне забезпечення, Lokalise дозволяє гнучким командам перекладати всі свої цифрові активи в одному місці: веб- та мобільні програми, ігри, інше програмне забезпечення, маркетингові та інші документи тощо. Lokalise працює найкраще, коли KPI включає коротший час виходу на ринок і зниження витрат, а також усунення втоми та розчарування завдяки автоматизації повторюваних завдань. За допомогою Lokalise ви можете: ✓ Розвивайте свій вміст за допомогою блискучого штучного інтелекту. Отримуйте бездоганні переклади з урахуванням контексту за лічені секунди. Перекладайте, скорочуйте, перефразуйте, оптимізуйте для SEO тощо. ✓ Перекладіть файли локалізації (.xml, .strings, .json, .xliff тощо). ✓ Перекладайте разом зі своєю внутрішньою командою, фрілансерами, спільнотою, партнерськими агентствами чи більшими LSP. ✓ Отримайте миттєві результати від систем машинного перекладу (Google, DeepL) ✓ Створюйте розширені робочі процеси локалізації із завданнями та спеціальними статусами перекладу ✓ Співпрацюйте та керуйте всіма своїми проектами локалізації програмного забезпечення на одній платформі. ✓ Інтегруйте переклад у процеси розробки та розгортання. ✓ Налаштуйте автоматизовані робочі процеси за допомогою попередньо визначених користувацьких правил, API та використовуйте веб-хуки або інтегруйте з іншими службами (GitHub, Slack, JIRA, Sketch тощо). ✓ Додайте скріншоти для автоматичного розпізнавання тексту та зіставлення з текстовими рядками у ваших проектах. ✓ Завантажуйте монтажні області Sketch у Lokalise або обмінюйтеся знімками екрана між Figma або Adobe XD і Lokalise і дозволяйте перекладачам почати роботу до початку розробки. ✓ Перегляньте, як виглядатимуть переклади у вашому веб-додатку чи мобільному додатку в режимі реального часу (модуль редагування iOS SDK Live). ✓ Централізуйте свій вміст перекладу та діліться робочим простором із командами продуктів і маркетингу, які можуть отримувати вміст із різних місць (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles тощо) Основна аудиторія Lokalise складається з розробників, менеджерів проектів/продуктів/локалізації, маркетологів, служби підтримки клієнтів, дизайнерів і перекладачів: * Розробники - Lokalise було створено розробниками для розробників. У результаті технічно обізнані команди бачать, що наш API, CLI, документація та інші інструменти досить повні та інтуїтивно зрозумілі. * Менеджери - керуйте процесом локалізації та зробіть його безперервним. Призначайте завдання перекладачам, надавайте контекстну інформацію, додаючи скріншоти або коментарі для всіх співавторів. Водночас відстежуйте їхній прогрес на одній інформаційній панелі. * Маркетологи - спростіть і прискоріть процес локалізації. Створюйте персоналізовані ефективні кампанії та миттєво запускайте свій план GTM. * Обслуговування клієнтів – підтримуйте своїх клієнтів їхніми рідними мовами за допомогою перекладу чату в режимі реального часу та статей у базі знань на багатьох мовах. Дозвольте своїй службі підтримки стати глобальною. * Перекладачі - пришвидште свою роботу та покращте свої здібності за допомогою найінноваційнішої платформи перекладу. Скористайтеся численними функціями CAT: пам’ять перекладів, контекстні редактори, глосарії, функції попереднього перекладу тощо. * Дизайнери – можуть заповнювати та переглядати дизайни різними мовами, використовуючи інтеграцію зі Sketch, Figma та Adobe XD. Виявлення та виправлення будь-яких помилок дизайну, що стосуються відповідності перекладеного вмісту на ранній стадії процесу, позбавляє дизайнерів багатьох головних болів і значно скорочує час випуску продукту.