Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Програмне забезпечення для комп’ютерного перекладу (CAT) полегшує переклад вмісту з однієї мови на іншу, використовуючи пам’ять перекладів, у якій зберігаються раніше перекладені тексти, або використовуючи допомогу натовпу. Це гарантує, що переклади відповідають попередній мові, зберігаючи правильну орфографію, граматику та фразування. Програмне забезпечення CAT пропонує більш ефективну та інтерактивну платформу редагування порівняно з основними інструментами дослівного машинного перекладу. Завдяки таким функціям, як пам’ять перекладів, довідники фраз і термінологічні бази даних, програмне забезпечення CAT допомагає перекладачам підвищити ефективність і точність їхньої роботи. Крім того, продукти CAT часто бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням для керування перекладами, забезпечуючи співпрацю між перекладачами та постачальниками послуг, одночасно забезпечуючи організацію перекладених текстів.
Запит на новий застосунок
TextUnited
textunited.com
Перекладайте будь-що швидко й точно за допомогою AI Translation Platform і обслуговування клієнтів світового рівня. TextUnited — це автоматизована мовна платформа для компаній, які орієнтуються на знання. Його основні компетенції полягають у високоякісному індивідуальному перекладі, надійному мовному забезпеченні якості та безпеці даних. Ці цінності надаються як пакети передплати, що забезпечує передбачуваність витрат і масштабованість.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система керування перекладами (TMS) для підприємств, які зосереджуються на безпеці. ✔ Підвищте свою продуктивність сьогодні за допомогою Pairaphrase.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — це найдосконаліша багатомовна програма для перекладу, яка дозволяє транскрибувати, перекладати та озвучувати будь-який текст чи аудіо. Ви можете отримати більше органічного трафіку, перекладаючи або транскрибуючи свої тексти та аудіо на 108 мовах, 322 реалістичні голоси та досконалу автоматизацію за допомогою цього найпотужнішого набору інструментів для мови та голосу.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу групам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальних пристроях у реальному середовищі на сотнях комбінацій пристроїв. . Ми перевіримо ваше програмне забезпечення на доступність, якість перекладу, місцеві та культурні нюанси, щоб ви могли бути видимими на кожному ринку, на якому ви живете чи збираєтеся запустити. Сотні провідних брендів, зокрема Meta, Microsoft, Google, BBC та iHeartMedia, покладаються на Global Платформа App Testing для підвищення якості своїх продуктів зі швидкістю, яка дозволяє командам Agile та DevOps випускати більш регулярні випуски та отримувати життєво важливі відгуки для вирішення проблем або вносити важливі покращення в шлях користувача.
Easyling
easyling.com
Easyling — це рішення для перекладу веб-сайтів, яке пропонує кілька способів локалізації веб-сайту з мінімальним залученням ІТ або розробників. Easyling забезпечує підрахунок слів, вилучення вмісту, попередній перегляд у реальному часі та миттєвий візуальний відгук щодо перекладу в оригінальному макеті. Машинний переклад із підтримкою глосарію та вбудована пам’ять перекладів можуть забезпечити покращену якість автоматичного перекладу. Інтеграція MT/TM і виявлення змін у реальному часі забезпечують безперервну доставку робочих процесів перекладу з доставкою на основі JavaScript або Translation Proxy для локалізованих сторінок. До платформи також можна підключити зовнішній CAT / TMS. Технічна підтримка Easyling доступна на цьому шляху. Експерти з рішень Easyling, які входять у вартість плану, налаштують ваш проект перекладу веб-сайту та проведуть вас через увесь процес аж до публікації, налаштувавши платформу відповідно до ваших бізнес-технічних потреб. Easyling також доступний як білий продукт.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це безпечний вдосконалений інструмент перекладу зі штучним інтелектом, призначений для оптимізації багатомовного обслуговування клієнтів і перекладу документів. Його платформа дає можливість компаніям надавати безперебійну багатомовну спеціальну підтримку в каналах обміну повідомленнями та довідкових центрах, покращуючи тим самим глобальний досвід клієнтів без додаткових ресурсів. Що пропонує Lingpad: * Миттєві переклади за допомогою штучного інтелекту: миттєві точні переклади штучного інтелекту понад 120 мовами * Рішення, орієнтовані на обслуговування клієнтів: розроблено для команд підтримки, що забезпечує миттєві локалізовані відповіді * Локалізація довідкового центру: легко перекладайте та підтримувайте багатомовні бази знань/довідковий центр і відповіді на поширені запитання * Переклад документів: підтримка понад 40 типів файлів * Технологія контекстного штучного інтелекту: розуміє нюанси для більш природного перекладу * Автоматизація: спрощує ручні завдання, скорочуючи час і витрати Переваги: * Поліпшення багатомовного досвіду клієнтів * Глобальне розширення без мовних обмежень * Скорочення операційних витрат і часу, витраченого на переклади * Покращуйте час відповіді за допомогою миттєвих перекладів * Підтримуйте послідовність у всіх комунікаціях із клієнтами Скористайтеся всіма цими пропозиціями та перевагами завдяки рентабельним ціноутворенням Lingpad, розробленим для забезпечення максимальної віддачі від ваших інвестицій. Легко інтегрується з популярними платформами обслуговування клієнтів: Zendesk; Домофон; Горгій; Передня; Freshdesk Ідеальний для: *Команди підтримки клієнтів у будь-якій галузі * Глобальні підприємства * Компанії електронної комерції * Провайдери SaaS * Будь-яка організація, яка потребує ефективного багатомовного спілкування * Будь-яка організація, якій потрібен переклад ШІ
Correcto
correctoai.com
Correcto — найдосконаліший інструмент AI Writing для іспанської мови. Існує понад 580 мільйонів іспаномовних людей, але є лише один інструмент для письма зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям в іспаномовних країнах краще писати та спілкуватися, тому Correcto — це ваш інструмент для всього, що стосується написання іспанською мовою. Продукт поєднує в собі миттєві виправлення зі штучним інтелектом, щоб допомогти своїм користувачам не лише писати без помилок, але й адаптувати свої письмові повідомлення до бажаної аудиторії.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords покращує швидкість, масштабованість і успіх вашої багатомовної маркетингової діяльності за допомогою автоматизованих робочих процесів і інструментів для покращення співпраці. Дізнайтеся, як Cloudwords може допомогти вашому підприємству досягти глобальних цілей швидше, ніж будь-коли.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, був заснований у 2006 році та розташований у Лехі, штат Юта. З першою хмарною платформою TMS Lingotek став невід’ємною частиною технологічної революції в галузі локалізації та перекладу. Lingotek, придбаний компанією Straker Translations у 2021 році, готовий продовжувати свій розвиток у галузі. Унікальна хмарна система керування перекладами Lingotek (TMS) створена для високої продуктивності. Незалежно від того, чи є ви глобальною організацією, яка підтримує бізнес-операції, чи гнучким бізнесом, який постійно просуває свіжий вміст, Lingotek робить переклад швидким і легким у масштабі. З самого початку Lingotek співпрацює з деякими з найбільш інноваційних технологічних компаній у світі. Разом із нашими партнерами ми підтримуємо глобальний бізнес у різноманітних галузях, включаючи уряд, технології, фінанси, телекомунікації, подорожі та освіту. Технологія Lingotek і наша глобальна мережа перекладів розширюють можливості цих чудових платформ, щоб залучити клієнтів, зручність використання програмного забезпечення, підтримку та навчання в усьому світі.
Redokun
redokun.com
Redokun — це потужний хмарний інструмент перекладу, створений для того, щоб допомогти менеджерам з маркетингу та їхнім командам ефективно перекладати різні типи документів, зберігаючи їх оригінальний макет і дизайн. Ключові переваги для менеджерів з маркетингу: * Легка інтеграція в команду: приєднайте свою команду за годину замість днів. Зручний інтерфейс Redokun забезпечує мінімальне навчання, дозволяючи вашій команді розпочати роботу швидко та ефективно. * Ефективність за часом і витратами: скоротіть час і витрати на переклад за допомогою автоматизованих робочих процесів і централізованих засобів перекладу. Підвищте узгодженість усіх ваших маркетингових матеріалів. * Спрощене керування проектами: зберігайте всі свої проекти перекладу в одному місці. Відстежуйте хід роботи кількох команд і документів одним поглядом, забезпечуючи постійний контроль. Ідеальний варіант для всієї вашої маркетингової команди: * Дизайнери: збережіть оригінальний дизайн і стиль ваших документів. Попрощайтеся з нудним копіюванням. Завантажуйте такі файли, як InDesign, PowerPoint тощо, і дозвольте вашій команді перекладати текст. Завантажте перекладений документ із незмінним макетом. * Перекладачі: підвищте швидкість і точність перекладу. Використовуйте машинний переклад і пам’ять перекладів, щоб пришвидшити роботу, роблячи переклади швидшими та послідовнішими. Потужні функції для посилення ваших маркетингових зусиль: * Автоматизований робочий процес: спростіть свій процес перекладу за допомогою автоматизованих робочих процесів, що дозволить вашій команді бездоганно співпрацювати з мінімальним ручним втручанням. * Автоматично зберігайте схвалені переклади та отримуйте доступ до них: повторно використовуйте пам’ять перекладів у різних проектах, щоб ви ніколи не платили за переклад того самого вмісту двічі. * Централізовані ресурси перекладу: Координуйте проекти перекладу з легкістю, незалежно від того, де працює ваша команда. * Розширений машинний переклад: використовуйте передову технологію машинного перекладу, щоб перекладати розумніше, а не складніше. * Безперебійна співпраця: легко працюйте з улюбленими постачальниками перекладів або власними командами. Параметри спільного доступу, імпорту та експорту Redokun роблять співпрацю гладкою та ефективною. * Миттєві оновлення документів: застосовуйте зміни до всіх перекладених файлів за лічені секунди, усуваючи потребу в оновленні вручну під час перегляду. * Комплексне управління проектами: отримуйте відгуки про статус проекту в режимі реального часу, тримайте вас у курсі та контролюйте. * Підтримка різноманітних форматів файлів: Redokun підтримує широкий спектр форматів файлів, включаючи Adobe InDesign (.idml), Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , субтитри (.srt), звичайний текст (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) і PDF (*.pdf). Redokun дає змогу менеджерам з маркетингу та їхнім командам легше та ефективніше доставляти перекладений вміст на ринок. Спробуйте Redokun сьогодні та відчуйте розумніший спосіб керування своїми перекладами.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — це передове програмне забезпечення для перекладу, яке допомагає своїм користувачам перекладати з більшою швидкістю та з підвищеним почуттям авторства. Система управління перекладами Bureau Works зосереджена на вирішенні застарілих проблем управління перекладами шляхом інтеграції концепцій, які зазвичай розглядаються окремо: витрати, контексти, якість, ефективність і управління проектами.
Wordfast
wordfast.com
Рішення Wordfast розроблено, щоб допомогти перекладачам заощадити час, гроші та зусилля, зберігаючи ваші переклади в базі даних пам’яті перекладів і автоматично витягаючи перекладений вміст для майбутніх проектів. З 1999 року Wordfast прагне надавати найбільш зручні та доступні інструменти ТМ на ринку. Ми зберігаємо нашу горду спадщину створення програмного забезпечення, спрямованого на підвищення ефективності робочого столу кінцевого користувача, перекладача. Сьогодні наші продукти є спільними зусиллями понад двадцяти років польових випробувань з реальними перекладачами. Завдяки здебільшого усному мовленню, Wordfast став другим за поширеністю програмним забезпеченням ТМ у світі.
Lingohub
lingohub.com
Залишайтеся під контролем локалізації проекту - керуйте, координуйте та запускайте міжнародні продукти швидше. Lingohub — це комплексне рішення для локалізації, де ви можете зосередитися на технічних цілях, уникнути ручної роботи, тестувати дизайн різними мовами та спростити процес локалізації. Інтегровані платіжні системи, надійні з’єднання зі сховищами, засоби зв’язку, перевірки якості та багато іншого роблять локалізацію легшою, ніж будь-коли. Спростіть, оптимізуйте та автоматизуйте локалізацію за допомогою Lingohub.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — це програмне забезпечення локалізації для команд на базі ШІ. Підключіть понад 600 інструментів для перекладу вашого вмісту. Створюйте та керуйте всім своїм багатомовним вмістом в одному місці. Локалізуйте свої програми, програмне забезпечення, веб-сайти, ігри, довідкову документацію та дизайни, щоб створити нативний досвід для своїх клієнтів у всьому світі. Прискоріть локалізацію та автоматизуйте оновлення вмісту за допомогою наших основних функцій: * 600+ додатків, включаючи інтеграцію з інструментами, де ваш вміст живе, як git, маркетинг, підтримка та інші інструменти * Отримайте переклади від мовних служб Crowdin, оберіть агентство на ринку або залучіть власну команду перекладачів * Інтеграція вмісту з вашим репозиторієм на GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos * Інтеграція з Google Play, Android Studio, VS Code та іншими системами * SDK для iOS і Android (бездротова доставка вмісту, попередній перегляд у реальному часі та знімки екрана) * Плагіни Figma, Adobe XD і Sketch * Інтеграція з маркетинговими інструментами: Mailchimp, Contentful, SendGrid, Hubspot, Dropbox тощо * API, CLI, веб-хуки * Пам'ять перекладів * Скріншоти * Контекстний візуальний редактор * Машинний переклад * Перевірки якості * Звіти * Торговий майданчик із програмами, які інтегруються з іншими інструментами або розширюють функціональність Crowdin * Завдання та інше.
Language I/O
languageio.com
Програмне забезпечення Language I/O дає змогу одномовним (тобто лише англомовним) групам підтримки клієнтів спілкуватися в чаті, електронною поштою та надавати самообслуговування понад 100 мовами в режимі реального часу. Завдяки своїй унікальній технології машинного перекладу він може створити команду та запустити точні та безпечні переклади для компанії та галузі протягом 24 годин. Його сумісне з GDPR і сертифіковане програмне забезпечення ISO-27001 інтегрується з усіма основними системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), включаючи Salesforce, Zendesk і Oracle. Надаючи переклади агентам із обслуговування клієнтів на платформах, які вони вже використовують, це дає їм змогу відповідати на електронні листи клієнтів і запити в чаті одним натисканням кнопки.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate – це SaaS-компанія, яка пропонує керування перекладами, передовий генеративний штучний інтелект і доступ до позаштатних перекладачів/редакторів копій – усе в одному програмному забезпеченні. EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосередньо у вашу CMS, PIM та інші системи. Крім того, EasyTranslate тепер інтегровано з GPT-4, тож ви можете легко створювати високоякісний вміст кількома мовами.
Matecat
matecat.com
Matecat — це безкоштовний онлайн-інструмент CAT з відкритим кодом. Це безкоштовно для перекладацьких компаній, перекладачів і корпоративних користувачів.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Weglot
weglot.com
Weglot — це потужне рішення для локалізації веб-сайтів, яке одночасно перекладає та відображає вміст вашого веб-сайту кількома мовами. Сумісний із будь-якою CMS (Shopify, WordPress, Webflow тощо та сайтами, створеними на замовлення), він інтегрується за лічені хвилини. Створений для швидкості та точності, Weglot поєднує машинний переклад, постредагування та професійний переклад, щоб надати своїм користувачам бажану якість перекладу без великих витрат. Завдяки інтуїтивно зрозумілій інформаційній панелі керування перекладами, яка дозволяє користувачам перекладати текст, метадані SEO та мультимедійні файли в одному місці, Weglot спрощує керування робочим процесом великого проекту перекладу веб-сайту. Розроблений не лише з урахуванням вашого вмісту – Weglot також керує вашим багатомовним SEO, дозволяючи вам бути індексованими пошуковими системами. Спеціальні субдомени/підкаталоги, автоматично додані теги hreflang і перекладені метадані гарантують, що вас знайдуть на нових ринках. Weglot — це рішення для локалізації веб-сайтів, яке вибирають понад 50 000 веб-сайтів, включаючи Microsoft, Steve Madden, Murad, Spotify і Volcom.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud — це єдина система керування перекладами, яка дозволяє підприємствам виходити на глобальний рівень завдяки використанню найпередовіших лінгвістичних технологій, інтелектуальної автоматизації та ШІ. Сьогодні можливість оновлювати та локалізувати великі обсяги вмісту – швидко та легко – є більш критичною для бізнесу, ніж будь-коли раніше. З цієї причини XTM International створила технологію, яка приносить у світ нові ідеї з точки зору оригінальності, бачення, уяви та винахідництва, щоб допомогти клієнтам використовувати її потужність і виходити на глобальні ринки швидше, ніж їхні конкуренти. Їхня місія полягає в тому, щоб розпочати нову еру локалізації, надаючи масштабовану та підключену технологію, нейтральну до постачальників. Система включає повнофункціональний інструмент автоматизованого перекладу (CAT), передову технологію штучного інтелекту, повністю настроювані робочі процеси, а також інтеграцію з механізмами нейронного машинного перекладу та рядом бізнес-інструментів. Хмара XTM розроблена таким чином, щоб бути масштабованою та гнучкою, з гнучкістю в основі. Клієнтами XTM International є багато провідних світових підприємств у різноманітних галузях, а також деякі з найбільш інноваційних LSP.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel усуває мовні бар’єри, щоб бізнес міг процвітати в різних культурах і регіонах. Платформа Language Operations компанії поєднує передовий штучний інтелект із людьми в циклі для швидких, ефективних і високоякісних перекладів, які з часом стають розумнішими. Unbabel допомагає підприємствам виходити на нові глобальні ринки та зміцнює довіру клієнтів, створюючи більш узгоджену, високоякісну багатомовну взаємодію з клієнтами в маркетингу та обслуговуванні клієнтів. Unbabel легко підключається до найпопулярніших CRM і платформ чату, щоб безперешкодно надавати переклади в рамках існуючих робочих процесів через цифрові канали підтримки, як-от чат, електронна пошта чи поширені запитання. Усім цим керують через портал, де клієнти можуть контролювати потоки перекладу, відстежувати ключові показники, як-от швидкість або якість, і виконувати інші завдання для оперативного використання різних мов у своєму бізнесі. Базуючись у Сан-Франциско, Каліфорнія, Unbabel співпрацює з провідними командами підтримки клієнтів у таких брендах, як Facebook, Microsoft, Booking.com і Uber, щоб легко спілкуватися з клієнтами по всьому світу, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Платформа мовних операцій включає: * Доповнений машинний переклад * Портал * Канал * Інтеграції * Редактори
Transifex
transifex.com
Transifex — це платформа автоматизації локалізації, яка допомагає розробникам і маркетологам публікувати цифровий вміст кількома мовами. Створена для компаній із гнучкими циклами розробки, хмарна платформа Transifex допомагає пришвидшити доставку вмісту завдяки безперервному робочому процесу локалізації. Клієнти, які використовують Transifex, можуть бути впевнені, що новий вміст завжди перекладається, а останні переклади додаються до кожного випуску. Це означає швидший час виходу на ринок і кращий досвід для кінцевих користувачів. Transifex є глобальною та цифровою – з інженерами на двох континентах і клієнтами в майже 50 країнах, які представляють близько 40 000 проектів і понад 320 000 користувачів, локалізуючи вміст понад 150 мовами. Серед клієнтів Atlassian, HubSpot, Signal, Vodafone, Deezer, Eventbrite, Soundcloud і Waze.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat є основною мовною платформою ШІ для будь-якого глобального підприємства. Штучний інтелект Smartcat, адаптований до клієнта, перетворює вміст у будь-якому форматі на будь-яку мову, від документів до відео до складних веб-сайтів і програмного забезпечення, спрощуючи глобальні операції для будь-якої корпоративної команди. Це також дозволяє будь-якому користувачеві створювати новий вміст, торкаючись до багатомовної корпоративної бібліотеки. Команди отримують результати за 1/100 вартості за хвилини, а не за тижні, і їм ніколи не доведеться вносити ті самі зміни двічі завдяки адаптивному штучному інтелекту, який запам’ятовує кожне оновлення, зроблене будь-яким членом команди. Процес редагування можна миттєво розширити, отримавши доступ до найбільшого вбудованого ринку лінгвістів і редакторів, усі автоматизовані за допомогою ШІ. Понад 1000 глобальних компаній, у тому числі зі списку Fortune 500, довіряють Smartcat поширення своїх інновацій та ідей по всьому світу.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локалізації фраз — це унікальна мовна платформа на основі штучного інтелекту, яка об’єднує інструменти перекладу, оцінки й автоматизації в одному місці для компаній і постачальників мовних послуг. Він пропонує масштабованість, нейтральний підхід до постачальника та розширену аналітику для оптимізації продуктивності. Готовий до використання з доступом до всіх ключових продуктів, він полегшує запуск і швидке масштабування. Завдяки системі єдиного входу (SSO) та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Phrase забезпечує зручну централізовану екосистему. Платформа локалізації фраз включає: Систему керування перекладом фраз (Phrase TMS) Управління проектом перекладу за допомогою галузевих інструментів CAT Phrase Strings Інструмент, зручний для розробників для локалізації копій програмного забезпечення, ігор і веб-сайтів Phrase Orchestrator Без коду, настроювані робочі процеси, які автоматизують ваш посібник обробляє Phrase Analytics Глибокі дані для оптимізації ваших витрат, якості та швидкості Phrase Language AI Швидкий і безпечний машинний переклад, адаптований до вашої термінології Phrase Custom AI машинний переклад на основі AI, що використовує ваш власний вміст Phrase Portal Безпечний, миттєвий та інтуїтивно зрозумілий доступ до розширеної локалізації технологія Phrase Quality Technologies Оцінки та перевірки, щоб гарантувати постійну відповідність вашого вмісту стандартам якості Інтеграції 50+ інтеграцій із підходом plug-and-play для швидкого розгортання
memoQ
memoq.com
memoQ — це запатентований пакет програмного забезпечення для автоматизованого перекладу, який працює в операційних системах Microsoft Windows. Він розроблений угорською програмною компанією memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), раніше Kilgray, постачальник програмного забезпечення для керування перекладами, створений у 2004 році та названий однією з найбільш швидкозростаючих компаній у секторі технологій перекладу в 2012 та 2013 роках. memoQ надає пам’ять перекладів, термінологію, інтеграцію машинного перекладу та довідкову інформацію керування в середовищі робочого столу, клієнта/сервера та веб-додатків.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise — це система керування перекладами на базі штучного інтелекту, що найшвидше розвивається, із чистим і зрозумілим інтерфейсом користувача/користувачем інтерфейсу та адекватною ціною, якій довіряють тисячі компаній у всьому світі. Як справжнє багатоплатформне програмне забезпечення, Lokalise дозволяє гнучким командам перекладати всі свої цифрові активи в одному місці: веб- та мобільні програми, ігри, інше програмне забезпечення, маркетингові та інші документи тощо. Lokalise працює найкраще, коли KPI включає коротший час виходу на ринок і зниження витрат, а також усунення втоми та розчарування завдяки автоматизації повторюваних завдань. За допомогою Lokalise ви можете: ✓ Розвивайте свій вміст за допомогою блискучого штучного інтелекту. Отримуйте бездоганні переклади з урахуванням контексту за лічені секунди. Перекладайте, скорочуйте, перефразуйте, оптимізуйте для SEO тощо. ✓ Перекладіть файли локалізації (.xml, .strings, .json, .xliff тощо). ✓ Перекладайте разом зі своєю внутрішньою командою, фрілансерами, спільнотою, партнерськими агентствами чи більшими LSP. ✓ Отримайте миттєві результати від систем машинного перекладу (Google, DeepL) ✓ Створюйте розширені робочі процеси локалізації із завданнями та спеціальними статусами перекладу ✓ Співпрацюйте та керуйте всіма своїми проектами локалізації програмного забезпечення на одній платформі. ✓ Інтегруйте переклад у процеси розробки та розгортання. ✓ Налаштуйте автоматизовані робочі процеси за допомогою попередньо визначених користувацьких правил, API та використовуйте веб-хуки або інтегруйте з іншими службами (GitHub, Slack, JIRA, Sketch тощо). ✓ Додайте скріншоти для автоматичного розпізнавання тексту та зіставлення з текстовими рядками у ваших проектах. ✓ Завантажуйте монтажні області Sketch у Lokalise або обмінюйтеся знімками екрана між Figma або Adobe XD і Lokalise і дозволяйте перекладачам почати роботу до початку розробки. ✓ Перегляньте, як виглядатимуть переклади у вашому веб-додатку чи мобільному додатку в режимі реального часу (модуль редагування iOS SDK Live). ✓ Централізуйте свій вміст перекладу та діліться робочим простором із командами продуктів і маркетингу, які можуть отримувати вміст із різних місць (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles тощо) Основна аудиторія Lokalise складається з розробників, менеджерів проектів/продуктів/локалізації, маркетологів, служби підтримки клієнтів, дизайнерів і перекладачів: * Розробники - Lokalise було створено розробниками для розробників. У результаті технічно обізнані команди бачать, що наш API, CLI, документація та інші інструменти досить повні та інтуїтивно зрозумілі. * Менеджери - керуйте процесом локалізації та зробіть його безперервним. Призначайте завдання перекладачам, надавайте контекстну інформацію, додаючи скріншоти або коментарі для всіх співавторів. Водночас відстежуйте їхній прогрес на одній інформаційній панелі. * Маркетологи - спростіть і прискоріть процес локалізації. Створюйте персоналізовані ефективні кампанії та миттєво запускайте свій план GTM. * Обслуговування клієнтів – підтримуйте своїх клієнтів їхніми рідними мовами за допомогою перекладу чату в режимі реального часу та статей у базі знань на багатьох мовах. Дозвольте своїй службі підтримки стати глобальною. * Перекладачі - пришвидште свою роботу та покращте свої здібності за допомогою найінноваційнішої платформи перекладу. Скористайтеся численними функціями CAT: пам’ять перекладів, контекстні редактори, глосарії, функції попереднього перекладу тощо. * Дизайнери – можуть заповнювати та переглядати дизайни різними мовами, використовуючи інтеграцію зі Sketch, Figma та Adobe XD. Виявлення та виправлення будь-яких помилок дизайну, що стосуються відповідності перекладеного вмісту на ранній стадії процесу, позбавляє дизайнерів багатьох головних болів і значно скорочує час випуску продукту.
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