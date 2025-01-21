Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Сербія

Redokun

redokun.com

Redokun — це потужний хмарний інструмент перекладу, створений для того, щоб допомогти менеджерам з маркетингу та їхнім командам ефективно перекладати різні типи документів, зберігаючи їх оригінальний макет і дизайн. Ключові переваги для менеджерів з маркетингу: * Легка інтеграція в команду: приєднайте свою команду за годину замість днів. Зручний інтерфейс Redokun забезпечує мінімальне навчання, дозволяючи вашій команді розпочати роботу швидко та ефективно. * Ефективність за часом і витратами: скоротіть час і витрати на переклад за допомогою автоматизованих робочих процесів і централізованих засобів перекладу. Підвищте узгодженість усіх ваших маркетингових матеріалів. * Спрощене﻿ керування проектами: зберігайте всі свої проекти перекладу в одному місці. Відстежуйте хід роботи кількох команд і документів одним поглядом, забезпечуючи постійний контроль. Ідеальний варіант для всієї вашої маркетингової команди: * Дизайнери: збережіть оригінальний дизайн і стиль ваших документів. Попрощайтеся з нудним копіюванням. Завантажуйте такі файли, як InDesign, PowerPoint тощо, і дозвольте вашій команді перекладати текст. Завантажте перекладений документ із незмінним макетом. * Перекладачі: підвищте швидкість і точність перекладу. Використовуйте машинний переклад і пам’ять перекладів, щоб пришвидшити роботу, роблячи переклади швидшими та послідовнішими. Потужні функції для посилення ваших маркетингових зусиль: * Автоматизований робочий процес: спростіть свій процес перекладу за допомогою автоматизованих робочих процесів, що дозволить вашій команді бездоганно співпрацювати з мінімальним ручним втручанням. * Автоматично зберігайте схвалені переклади та отримуйте доступ до них: повторно використовуйте пам’ять перекладів у різних проектах, щоб ви ніколи не платили за переклад того самого вмісту двічі. * Централізовані ресурси перекладу: ﻿Координуйте проекти перекладу з легкістю, незалежно від того, де працює ваша команда. ﻿ * Розширений машинний переклад: використовуйте передову технологію машинного перекладу, щоб перекладати розумніше, а не складніше. * Безперебійна співпраця: легко працюйте з улюбленими постачальниками перекладів або власними командами. Параметри спільного доступу, імпорту та експорту Redokun роблять співпрацю гладкою та ефективною. * Миттєві оновлення документів: застосовуйте зміни до всіх перекладених файлів за лічені секунди, усуваючи потребу в оновленні вручну під час перегляду. * Комплексне управління проектами: отримуйте відгуки про статус проекту в режимі реального часу, тримайте вас у курсі та контролюйте. * Підтримка різноманітних форматів файлів: Redokun підтримує широкий спектр форматів файлів, включаючи Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , субтитри (.srt), звичайний текст (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) і PDF (*.pdf). Redokun дає змогу менеджерам з маркетингу та їхнім командам легше та ефективніше доставляти перекладений вміст на ринок. Спробуйте Redokun сьогодні та відчуйте розумніший спосіб керування своїми перекладами.