Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Бруней Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для комп’ютерного перекладу (CAT) полегшує переклад вмісту з однієї мови на іншу, використовуючи пам’ять перекладів, у якій зберігаються раніше перекладені тексти, або використовуючи допомогу натовпу. Це гарантує, що переклади відповідають попередній мові, зберігаючи правильну орфографію, граматику та фразування. Програмне забезпечення CAT пропонує більш ефективну та інтерактивну платформу редагування порівняно з основними інструментами дослівного машинного перекладу. Завдяки таким функціям, як пам’ять перекладів, довідники фраз і термінологічні бази даних, програмне забезпечення CAT допомагає перекладачам підвищити ефективність і точність їхньої роботи. Крім того, продукти CAT часто бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням для керування перекладами, забезпечуючи співпрацю між перекладачами та постачальниками послуг, одночасно забезпечуючи організацію перекладених текстів.