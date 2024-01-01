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Програмне забезпечення для автоматизованого перекладу - Найпопулярніші застосунки - Барбадос
Програмне забезпечення для комп’ютерного перекладу (CAT) полегшує переклад вмісту з однієї мови на іншу, використовуючи пам’ять перекладів, у якій зберігаються раніше перекладені тексти, або використовуючи допомогу натовпу. Це гарантує, що переклади відповідають попередній мові, зберігаючи правильну орфографію, граматику та фразування. Програмне забезпечення CAT пропонує більш ефективну та інтерактивну платформу редагування порівняно з основними інструментами дослівного машинного перекладу. Завдяки таким функціям, як пам’ять перекладів, довідники фраз і термінологічні бази даних, програмне забезпечення CAT допомагає перекладачам підвищити ефективність і точність їхньої роботи. Крім того, продукти CAT часто бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням для керування перекладами, забезпечуючи співпрацю між перекладачами та постачальниками послуг, одночасно забезпечуючи організацію перекладених текстів.
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Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить високоякісне озвучення доступним для всіх. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
Matecat
matecat.com
Matecat — це безкоштовний онлайн-інструмент CAT з відкритим кодом. Це безкоштовно для перекладацьких компаній, перекладачів і корпоративних користувачів.
memoQ
memoq.com
memoQ — це запатентований пакет програмного забезпечення для автоматизованого перекладу, який працює в операційних системах Microsoft Windows. Він розроблений угорською програмною компанією memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), раніше Kilgray, постачальник програмного заб...
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — це програмне забезпечення локалізації для команд на базі ШІ. Підключіть понад 600 інструментів для перекладу вашого вмісту. Створюйте та керуйте всім своїм багатомовним вмістом в одному місці. Локалізуйте свої програми, програмне забезпечення, веб-сайти, ігри, довідкову документацію та диз...
Smartcat
smartcat.com
Стоячи в авангарді індустрії перекладів, Smartcat використовує найкраще з традиційних рішень для перекладу та додає новітні технології, щоб запропонувати комплексне платформне рішення, засноване на прозорості, швидкості та ефективності. Smartcat поєднує в собі переклад штучного інтелекту, спільні ро...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel усуває мовні бар’єри, щоб бізнес міг процвітати в різних культурах і регіонах. Платформа Language Operations компанії поєднує передовий штучний інтелект із людьми в циклі для швидких, ефективних і високоякісних перекладів, які з часом стають розумнішими. Unbabel допомагає підприємствам виход...
XTM Cloud
xtm.cloud
Локалізація та розгортання матеріалу в кількох регіонах є складною справою. Вам потрібне рішення для перекладу, яке є простим, масштабованим і надійним. Система керування перекладами (TMS) XTM допоможе швидше та економічніше надати ваш вміст, локалізований кількома мовами.
Weglot
weglot.com
Weglot — це потужне рішення для локалізації веб-сайтів, яке одночасно перекладає та відображає вміст вашого веб-сайту кількома мовами. Сумісний із будь-якою CMS (Shopify, WordPress, Webflow тощо та сайтами, створеними на замовлення), він інтегрується за лічені хвилини. Створений для швидкості та точ...
Transifex
transifex.com
Transifex допомагає компаніям - від стартапів до підприємств - вийти на міжнародний рівень. За допомогою нашої платформи перекладу та локалізації на основі SaaS організації можуть легко перекладати цифровий вміст, такий як веб-сайти, мобільні програми, ігри, відео, довідкові центри, субтитри тощо на...
Lokalise
lokalise.com
Платформа локалізації, створена для зростання. Охопіть абсолютно нову аудиторію користувачів додатків, онлайн-покупців, веб-браузерів і гравців ігор, надаючи місцеві враження їхньою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локалізації фраз — це унікальна мовна платформа на основі штучного інтелекту, яка об’єднує інструменти перекладу, оцінки й автоматизації в одному місці для компаній і постачальників мовних послуг. Він пропонує масштабованість, нейтральний підхід до постачальника та розширену аналітику для ...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальн...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — це найдосконаліша багатомовна програма для перекладу, яка дозволяє транскрибувати, перекладати та озвучувати будь-який текст чи аудіо. Ви можете отримати більше органічного трафіку, перекладаючи або транскрибуючи свої тексти та аудіо на 108 мовах, 322 реалістичні голоси та досконалу а...
Redokun
redokun.com
Redokun — це хмарний інструмент перекладу, який можна використовувати для перекладу різних типів документів, зберігаючи їх макет і дизайн. Це просте рішення, яке просте у використанні та інтеграції (додавання вашої команди за кілька годин), яке дозволить вам скоротити час і витрати на переклад, підв...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate – це SaaS-компанія, яка пропонує керування перекладами, передовий генеративний штучний інтелект і доступ до позаштатних перекладачів/редакторів копій – усе в одному програмному забезпеченні. EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генера...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це потужна TMS, яка спрощує складне глобальне зростання. У Lingpad ми зосереджені на тому, щоб зробити багатомовне обслуговування клієнтів легким, доступним, безпроблемним і безпроблемним. Додайте цінність клієнтському досвіду, розширюйте свій бренд у глобальних регіонах, не інвестуючи в д...
Easyling
easyling.com
Easyling — це рішення для перекладу веб-сайтів, яке пропонує кілька способів локалізації веб-сайту з мінімальним залученням ІТ або розробників. Easyling забезпечує підрахунок слів, вилучення вмісту, попередній перегляд у реальному часі та миттєвий візуальний відгук щодо перекладу в оригінальному мак...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, був заснований у 2006 році та розташований у Лехі, штат Юта. З першою хмарною платформою TMS Lingotek став невід’ємною частиною технологічної революції в галузі локалізації та перекладу. Lingotek, придбаний компанією Straker Translations у 2021 році, готовий продовжуват...
Wordfast
wordfast.com
Рішення Wordfast розроблено, щоб допомогти перекладачам заощадити час, гроші та зусилля, зберігаючи ваші переклади в базі даних пам’яті перекладів і автоматично витягаючи перекладений вміст для майбутніх проектів. З 1999 року Wordfast прагне надавати найбільш зручні та доступні інструменти ТМ на рин...
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система керування перекладами (TMS) для підприємств, які зосереджуються на безпеці. ✔ Підвищте свою продуктивність сьогодні за допомогою Pairaphrase.
Correcto
correctoai.com
Correcto — найдосконаліший інструмент AI Writing для іспанської мови. Існує понад 580 мільйонів іспаномовних людей, але є лише один інструмент для письма зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям в іспаномовних країнах краще писати та спілкуватися, тому Correcto — це ваш інструмент для всього,...
Lingohub
lingohub.com
Залишайтеся під контролем локалізації проекту - керуйте, координуйте та запускайте міжнародні продукти швидше. Lingohub — це комплексне рішення для локалізації, де ви можете зосередитися на технічних цілях, уникнути ручної роботи, тестувати дизайн різними мовами та спростити процес локалізації. Інте...
TextUnited
textunited.com
TextUnited — це відзначена нагородами хмарна система керування перекладами. Забезпечуючи середовище для спільного перекладу, ми забезпечуємо масштабовані багатомовні процеси, сприяючи багатоканальному спілкуванню для компаній у багатьох галузях по всьому світу. Поєднання передового машинного перекла...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords покращує швидкість, масштабованість і успіх вашої багатомовної маркетингової діяльності за допомогою автоматизованих робочих процесів і інструментів для покращення співпраці. Дізнайтеся, як Cloudwords може допомогти вашому підприємству досягти глобальних цілей швидше, ніж будь-коли.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — це хмарна система керування перекладами, яка перетворює складне керування перекладом і локалізацією на прості й передбачувані дії. Наша технологія вирішує проблему управління перекладами в цілому. Від управління знаннями до управління ефективністю й оплатою, Bureau Works дозволяє вам ...
Language I/O
languageio.com
Мовний вхід/вивід гарантує, що будь-який агент служби підтримки клієнтів може спілкуватися з будь-яким клієнтом на будь-якому каналі будь-якою мовою. Завдяки потужності штучного інтелекту ваша модель слідування за сонцем тепер підтримує всі мови під сонцем, будь то чат, голос або електронна пошта. Н...