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Інструменти конкурентної розвідки дають компаніям можливість збирати, оцінювати та реагувати на динаміку свого конкурентного середовища. Статті, отримані з даних конкурентної розвідки, є цінними для кількох команд в організації, таких як маркетинг, продажі, розробка продуктів і вище керівництво. Команди маркетингу, продажів і продукту отримують переваги від програмного забезпечення конкурентної інформації, отримуючи інформацію про такі сфери, як рекламні стратегії, коригування цін, представлення продукту та припинення його виробництва. Крім того, керівники вищої ланки можуть використовувати рішення конкурентної інформації для спрямування інвестицій і формування майбутніх корпоративних стратегій.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
VisualPing
visualping.io
Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia надає аналітику та ефективність мобільних додатків, дозволяючи бізнесам відстежувати показники, конкурентів і тенденції на ринку.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape - це платформа для моніторингу цін конкурентів у електронній комерції, що допомагає оптимізувати стратегію ціноутворення та максимізувати прибуток.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.
Klue
klue.com
Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.
Thinknum
thinknum.com
Thinknum - це платформа для аналізу даних, що відстежує інформацію про компанії, включаючи вакансії, ціни та соціальні мережі, через API та простий інтерфейс.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata - це інструмент для моніторингу цифрових маркетингових стратегій брендів, що дозволяє збирати ідеї з реклами, сайтів та розсилок.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS – платформа для фінансового аналізу, моніторингу продуктивності та конкурентної інформації за допомогою стратегічних даних.
Crayon
crayon.co
Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.
42matters
42matters.com
42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy - платформа для продажів, що використовує AI для підтримки торгових команд, забезпечуючи доступ до вмісту та аналітики в реальному часі.
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar - платформа для рекламних команд, яка надає аналітику витрат на рекламу і уподобання клієнтів для оптимізації стратегій продажу.
BOSCO
askbosco.io
BOSCO - це платформа аналітики цифрового маркетингу на основі ІІ, що допомагає командам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі даних щодо кампаній.
Contify
contify.com
Contify - платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє збирати та аналізувати новини про конкурентів та галузі з різних джерел.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics - це платформа для аналізу цифрової реклами, яка допомагає рекламодавцям вивчати стратегії конкурентів та оптимізувати свої рекламні кампанії.
Watchful
watchful.ai
Watchful - це рішення для аналізу продуктів конкурентів, що допомагає командам пришвидшити розробку, знизити витрати та покращити прийняття рішень.
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta - платформа для аналізу реклами, що надає дані про рекламні стратегії та творчі рішення для рекламодавців та видавців.
Adthena
adthena.com
Adthena - це платформа для аналізу ринку платної пошукової реклами, яка допомагає підприємствам покращити стратегії та результати своїх кампаній.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ – це платформа для доступу до різних наборів даних про австралійські компанії, що спрощує дослідження та аналіз.
BrandOps
brandops.io
BrandOps допомагає маркетинговим командам отримувати аналітику про ефективність їх кампаній на різних цифрових каналах та покращувати стратегії за даними.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics - платформа для оптимізації Apple Search Ads, A/B тестування та ASO, що допомагає покращити видимість і продуктивність мобільних додатків.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker - платформа для доступу до звітів та аналітики ринку, що допомагає компаніям приймати обґрунтовані бізнес-рішення.
Groopit
groopit.co
Groopit — це додаток для збору та використання конкурентної інформації, що дозволяє співробітникам швидко ділитися даними та інтегрувати їх у системи підприємства.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst надає дані про всі приватні компанії Великобританії, включаючи фінансування, патенти та інформацію про ринок.
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