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Інструменти конкурентної розвідки
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Інструменти конкурентної розвідки - Найпопулярніші застосунки

Інструменти конкурентної розвідки дають компаніям можливість збирати, оцінювати та реагувати на динаміку свого конкурентного середовища. Статті, отримані з даних конкурентної розвідки, є цінними для кількох команд в організації, таких як маркетинг, продажі, розробка продуктів і вище керівництво. Команди маркетингу, продажів і продукту отримують переваги від програмного забезпечення конкурентної інформації, отримуючи інформацію про такі сфери, як рекламні стратегії, коригування цін, представлення продукту та припинення його виробництва. Крім того, керівники вищої ланки можуть використовувати рішення конкурентної інформації для спрямування інвестицій і формування майбутніх корпоративних стратегій.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia надає аналітику та ефективність мобільних додатків, дозволяючи бізнесам відстежувати показники, конкурентів і тенденції на ринку.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape - це платформа для моніторингу цін конкурентів у електронній комерції, що допомагає оптимізувати стратегію ціноутворення та максимізувати прибуток.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.

Klue

Klue

klue.com

Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.

Thinknum

Thinknum

thinknum.com

Thinknum - це платформа для аналізу даних, що відстежує інформацію про компанії, включаючи вакансії, ціни та соціальні мережі, через API та простий інтерфейс.

Panoramata

Panoramata

panoramata.co

Panoramata - це інструмент для моніторингу цифрових маркетингових стратегій брендів, що дозволяє збирати ідеї з реклами, сайтів та розсилок.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction – платформа для оптимізації мобільних додатків, що забезпечує аналітику, стратегії реклами та інструменти для всебічного маркетингу.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS – платформа для фінансового аналізу, моніторингу продуктивності та конкурентної інформації за допомогою стратегічних даних.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.

42matters

42matters

42matters.com

42matters - це платформа для аналізу мобільних додатків та телевізійних застосунків, що надає доступ до даних та інструментів для вивчення ринку додатків.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy - платформа для продажів, що використовує AI для підтримки торгових команд, забезпечуючи доступ до вмісту та аналітики в реальному часі.

MediaRadar

MediaRadar

mediaradar.com

MediaRadar - платформа для рекламних команд, яка надає аналітику витрат на рекламу і уподобання клієнтів для оптимізації стратегій продажу.

BOSCO

BOSCO

askbosco.io

BOSCO - це платформа аналітики цифрового маркетингу на основі ІІ, що допомагає командам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі даних щодо кампаній.

Contify

Contify

contify.com

Contify - платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє збирати та аналізувати новини про конкурентів та галузі з різних джерел.

Pathmatics

Pathmatics

pathmatics.com

Pathmatics - це платформа для аналізу цифрової реклами, яка допомагає рекламодавцям вивчати стратегії конкурентів та оптимізувати свої рекламні кампанії.

Watchful

Watchful

watchful.ai

Watchful - це рішення для аналізу продуктів конкурентів, що допомагає командам пришвидшити розробку, знизити витрати та покращити прийняття рішень.

SocialPeta

SocialPeta

socialpeta.com

SocialPeta - платформа для аналізу реклами, що надає дані про рекламні стратегії та творчі рішення для рекламодавців та видавців.

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena - це платформа для аналізу ринку платної пошукової реклами, яка допомагає підприємствам покращити стратегії та результати своїх кампаній.

KnowFirst

KnowFirst

knowfirst.ai

KnowFirst™ – це платформа для доступу до різних наборів даних про австралійські компанії, що спрощує дослідження та аналіз.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

BrandOps допомагає маркетинговим командам отримувати аналітику про ефективність їх кампаній на різних цифрових каналах та покращувати стратегії за даними.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics - платформа для оптимізації Apple Search Ads, A/B тестування та ASO, що допомагає покращити видимість і продуктивність мобільних додатків.

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

ReportLinker - платформа для доступу до звітів та аналітики ринку, що допомагає компаніям приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

Groopit

Groopit

groopit.co

Groopit — це додаток для збору та використання конкурентної інформації, що дозволяє співробітникам швидко ділитися даними та інтегрувати їх у системи підприємства.

Beauhurst

Beauhurst

beauhurst.com

Beauhurst надає дані про всі приватні компанії Великобританії, включаючи фінансування, патенти та інформацію про ринок.

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