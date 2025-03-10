Groopit

groopit.co

Перехитріть конкурентів за допомогою краудсойлінгу. Спростіть те, як співробітники обмінюються та використовують конкурентну розвідку для створення конкурентної переваги. Поділитися ще ніколи не було так просто. Співробітники діляться інформацією з Teams, Slack, Salesforce, веб-переглядача, мобільного додатка або будь-де, де вони працюють. Лише трьома натисканнями та менш ніж за хвилину вони поділяться високоякісною кількісною конкурентною інформацією, що дозволить легко залишатися на висоті конкурентів. Використання intel відбувається блискавично. Groopit агрегує та надає практичну статистику в каналах даних і переглядах. Кожен учасник має доступ до найновішої інформації в режимі реального часу, щоб обґрунтувати свій власний вибір, що дає змогу кожному працівнику підвищити конкурентоспроможність. Інтегрувати Intel в існуючі корпоративні системи легко за допомогою API доступу до даних Groopit. Легко додавайте інформацію до Tableau, PowerBI, Salesforce або наявних інформаційних панелей CI. Groopit гарантує, що ви можете використовувати інформацію під час прийняття всіх системних рішень.