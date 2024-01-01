Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти конкурентної розвідки - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти конкурентної розвідки дають компаніям можливість збирати, оцінювати та реагувати на динаміку свого конкурентного середовища. Статті, отримані з даних конкурентної розвідки, є цінними для кількох команд в організації, таких як маркетинг, продажі, розробка продуктів і вище керівництво. Команди маркетингу, продажів і продукту отримують переваги від програмного забезпечення конкурентної інформації, отримуючи інформацію про такі сфери, як рекламні стратегії, коригування цін, представлення продукту та припинення його виробництва. Крім того, керівники вищої ланки можуть використовувати рішення конкурентної інформації для спрямування інвестицій і формування майбутніх корпоративних стратегій.