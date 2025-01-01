Програмне забезпечення для управління компенсаціями - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування винагородами допомагає організаціям розробляти стратегії та керувати пакетами компенсацій для працівників. Це програмне забезпечення, яке часто називають плануванням компенсацій або рішеннями, контролює зарплати через адміністративну панель або інструменти візуалізації даних. Він полегшує створення матриць заслуг, генерує звіти про дані про компенсацію компанії та дає змогу організаціям переглядати та коригувати політику компенсації. Крім того, він допомагає планувати преміювання співробітників, структурувати заохочення та рекомендувати коригування оплати праці. Системи управління винагородами, які зазвичай застосовуються відділами кадрів, дають менеджерам можливість розробляти ефективні стратегії винагороди для своїх команд. Такий підхід забезпечує справедливу винагороду працівників і оптимізує бюджети заробітної плати. Таке програмне забезпечення може функціонувати незалежно або як частина інтегрованого пакету програмного забезпечення HRMS & HCM. Багато систем інтегруються з програмним забезпеченням для управління продуктивністю, використовуючи дані про продуктивність співробітників для прийняття інформативних рішень щодо винагороди. Пропозиції пакетів можуть також включати функції програмного забезпечення для компенсації продажів, розширюючи їх сферу застосування та корисність.
Запит на новий застосунок
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Lattice
lattice.com
Lattice - це платформа управління людьми, що об'єднує інструменти для моніторингу ефективності працівників, проведення опитувань та розвитку кар'єри.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan- це хмарна платформа для планування бізнесу, що дозволяє створювати фінансові моделі, прогнозувати і спростити процеси в організації.
Vena
vena.io
Vena – це платформа для фінансового планування, що інтегрується з Excel та автоматизує бюджетування, прогнозування і звітність для середніх і великих компаній.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для HR, яка автоматизує процеси управління працівниками, сприяє залученню та розвитку, забезпечує зворотній зв'язок та аналітику.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — платформа для управління інcentivами та комісіями, що допомагає компаніям підвищувати продуктивність продажів та автоматизувати структури винагород.
ChartHop
charthop.com
ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.
Salary.com
salary.com
Salary.com – платформа для управління компенсацією, що надає дані про оплату праці та інструменти для прийняття рішень щодо зарплат і бонусів.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.
Ravio
ravio.com
Ravio — це платформа для управління компенсаціями, що допомагає компаніям в Європі залучати та утримувати таланти завдяки аналізу зарплат та прозорості.
Figures
figures.hr
Figures - це рішення для управління винагородами, яке допомагає компаніям аналізувати, планувати та комунікувати рішення щодо компенсацій.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Comprehensive
comprehensive.io
Універсальна платформа для компенсації співробітників, що дозволяє компаніям приймати більш обґрунтовані рішення щодо зарплат без використання таблиць.
Pave
pave.com
Pave — платформа для управління компенсацією, яка надає дані в реальному часі та спрощує планування компенсацій через інтеграцію з системами HRIS.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp - платформа для підприємств, що надає дані про компенсацію, допомагаючи приймати рішення щодо зарплати працівників і залучати таланти.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium - платформа для управління компенсацією, що допомагає ефективно компенсувати, утримувати та розвивати команду, забезпечуючи дані для прийняття рішень.
Xactly
xactlycorp.com
Xactly - хмарна платформа для управління компенсацією в продажах, що автоматизує розрахунки комісій та аналітику результатів, забезпечуючи простоту користування та безпеку.
Plentive
plentive.com
Plentive — програмне забезпечення для автоматичного відстеження, розрахунку та управління бонусними планами для мотивації команди.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell – технологія компенсації за результатами для компаній, які швидко розвиваються. Програми виплат, засновані на даних, для залучення та утримання талантів.
LiveRem
liverem.com
LiveRem – платформа для аналізу HR-даних в реальному часі, що підключається до систем зарплат, порівнює їх з ринковими показниками та допомагає ухвалювати рішення.
Pequity
pequity.com
Програма Pequity дозволяє створювати гнучкі та надійні рішення для планування компенсацій.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp - це додаток для оцінки компенсацій, що надає дані для прийняття рішень та управління компенсаційними стратегіями на конкурентному ринку праці.
Complete
complete.so
Complete дозволяє компаніям створювати, планувати та масштабувати практики компенсації від пропозицій до рівнів і діапазонів компенсацій.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — програмне забезпечення для управління кількістю працівників і планування компенсацій, інтегроване з фінансовими та HR-системами.
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