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Програмне забезпечення для управління компенсаціями
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Програмне забезпечення для управління компенсаціями - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування винагородами допомагає організаціям розробляти стратегії та керувати пакетами компенсацій для працівників. Це програмне забезпечення, яке часто називають плануванням компенсацій або рішеннями, контролює зарплати через адміністративну панель або інструменти візуалізації даних. Він полегшує створення матриць заслуг, генерує звіти про дані про компенсацію компанії та дає змогу організаціям переглядати та коригувати політику компенсації. Крім того, він допомагає планувати преміювання співробітників, структурувати заохочення та рекомендувати коригування оплати праці. Системи управління винагородами, які зазвичай застосовуються відділами кадрів, дають менеджерам можливість розробляти ефективні стратегії винагороди для своїх команд. Такий підхід забезпечує справедливу винагороду працівників і оптимізує бюджети заробітної плати. Таке програмне забезпечення може функціонувати незалежно або як частина інтегрованого пакету програмного забезпечення HRMS & HCM. Багато систем інтегруються з програмним забезпеченням для управління продуктивністю, використовуючи дані про продуктивність співробітників для прийняття інформативних рішень щодо винагороди. Пропозиції пакетів можуть також включати функції програмного забезпечення для компенсації продажів, розширюючи їх сферу застосування та корисність.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice - це платформа управління людьми, що об'єднує інструменти для моніторингу ефективності працівників, проведення опитувань та розвитку кар'єри.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan- це хмарна платформа для планування бізнесу, що дозволяє створювати фінансові моделі, прогнозувати і спростити процеси в організації.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome - платформа для HR, яка автоматизує процеси управління працівниками, сприяє залученню та розвитку, забезпечує зворотній зв'язок та аналітику.

Vena

Vena

vena.io

Vena – це платформа для фінансового планування, що інтегрується з Excel та автоматизує бюджетування, прогнозування і звітність для середніх і великих компаній.

Compass

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass — платформа для управління інcentivами та комісіями, що допомагає компаніям підвищувати продуктивність продажів та автоматизувати структури винагород.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com – платформа для управління компенсацією, що надає дані про оплату праці та інструменти для прийняття рішень щодо зарплат і бонусів.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio — це платформа для управління компенсаціями, що допомагає компаніям в Європі залучати та утримувати таланти завдяки аналізу зарплат та прозорості.

Figures

Figures

figures.hr

Figures - це рішення для управління винагородами, яке допомагає компаніям аналізувати, планувати та комунікувати рішення щодо компенсацій.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.

Comprehensive

Comprehensive

comprehensive.io

Універсальна платформа для компенсації співробітників, що дозволяє компаніям приймати більш обґрунтовані рішення щодо зарплат без використання таблиць.

OpenComp

OpenComp

opencomp.com

OpenComp - платформа для підприємств, що надає дані про компенсацію, допомагаючи приймати рішення щодо зарплати працівників і залучати таланти.

Aeqium

Aeqium

aeqium.com

Aeqium - платформа для управління компенсацією, що допомагає ефективно компенсувати, утримувати та розвивати команду, забезпечуючи дані для прийняття рішень.

Pave

Pave

pave.com

Pave — платформа для управління компенсацією, яка надає дані в реальному часі та спрощує планування компенсацій через інтеграцію з системами HRIS.

Xactly

Xactly

xactlycorp.com

Xactly - хмарна платформа для управління компенсацією в продажах, що автоматизує розрахунки комісій та аналітику результатів, забезпечуючи простоту користування та безпеку.

Plentive

Plentive

plentive.com

Plentive — програмне забезпечення для автоматичного відстеження, розрахунку та управління бонусними планами для мотивації команди.

Paidwell

Paidwell

paidwell.io

Paidwell – технологія компенсації за результатами для компаній, які швидко розвиваються. Програми виплат, засновані на даних, для залучення та утримання талантів.

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem – платформа для аналізу HR-даних в реальному часі, що підключається до систем зарплат, порівнює їх з ринковими показниками та допомагає ухвалювати рішення.

Pequity

Pequity

pequity.com

Програма Pequity дозволяє створювати гнучкі та надійні рішення для планування компенсацій.

BetterComp

BetterComp

bettercomp.com

BetterComp - це додаток для оцінки компенсацій, що надає дані для прийняття рішень та управління компенсаційними стратегіями на конкурентному ринку праці.

Complete

Complete

complete.so

Complete дозволяє компаніям створювати, планувати та масштабувати практики компенсації від пропозицій до рівнів і діапазонів компенсацій.

CandorIQ

CandorIQ

candoriq.com

CandorIQ — програмне забезпечення для управління кількістю працівників і планування компенсацій, інтегроване з фінансовими та HR-системами.

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