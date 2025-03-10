Програмне забезпечення для управління компенсаціями - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування винагородами допомагає організаціям розробляти стратегії та керувати пакетами компенсацій для працівників. Це програмне забезпечення, яке часто називають плануванням компенсацій або рішеннями, контролює зарплати через адміністративну панель або інструменти візуалізації даних. Він полегшує створення матриць заслуг, генерує звіти про дані про компенсацію компанії та дає змогу організаціям переглядати та коригувати політику компенсації. Крім того, він допомагає планувати преміювання співробітників, структурувати заохочення та рекомендувати коригування оплати праці. Системи управління винагородами, які зазвичай застосовуються відділами кадрів, дають менеджерам можливість розробляти ефективні стратегії винагороди для своїх команд. Такий підхід забезпечує справедливу винагороду працівників і оптимізує бюджети заробітної плати. Таке програмне забезпечення може функціонувати незалежно або як частина інтегрованого пакету програмного забезпечення HRMS & HCM. Багато систем інтегруються з програмним забезпеченням для управління продуктивністю, використовуючи дані про продуктивність співробітників для прийняття інформативних рішень щодо винагороди. Пропозиції пакетів можуть також включати функції програмного забезпечення для компенсації продажів, розширюючи їх сферу застосування та корисність.
Запит на новий застосунок
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Lattice
lattice.com
Lattice - це платформа управління людьми, що об'єднує інструменти для моніторингу ефективності працівників, проведення опитувань та розвитку кар'єри.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan- це хмарна платформа для планування бізнесу, що дозволяє створювати фінансові моделі, прогнозувати і спростити процеси в організації.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для HR, яка автоматизує процеси управління працівниками, сприяє залученню та розвитку, забезпечує зворотній зв'язок та аналітику.
Vena
vena.io
Vena – це платформа для фінансового планування, що інтегрується з Excel та автоматизує бюджетування, прогнозування і звітність для середніх і великих компаній.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — платформа для управління інcentivами та комісіями, що допомагає компаніям підвищувати продуктивність продажів та автоматизувати структури винагород.
ChartHop
charthop.com
ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.
Salary.com
salary.com
Salary.com – платформа для управління компенсацією, що надає дані про оплату праці та інструменти для прийняття рішень щодо зарплат і бонусів.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.
Ravio
ravio.com
Ravio — це платформа для управління компенсаціями, що допомагає компаніям в Європі залучати та утримувати таланти завдяки аналізу зарплат та прозорості.
Figures
figures.hr
Figures - це рішення для управління винагородами, яке допомагає компаніям аналізувати, планувати та комунікувати рішення щодо компенсацій.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Comprehensive
comprehensive.io
Універсальна платформа для компенсації співробітників, що дозволяє компаніям приймати більш обґрунтовані рішення щодо зарплат без використання таблиць.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp - платформа для підприємств, що надає дані про компенсацію, допомагаючи приймати рішення щодо зарплати працівників і залучати таланти.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium - платформа для управління компенсацією, що допомагає ефективно компенсувати, утримувати та розвивати команду, забезпечуючи дані для прийняття рішень.
Pave
pave.com
Платіть конкурентоспроможно та відповідально з Pave. Pave пропонує дані в режимі реального часу та спрощені робочі процеси планування винагороди для ефективного управління найбільшими витратами вашої компанії. Підключіть свій HRIS, щоб отримати доступ до даних про заробітну плату та капітал від приблизно 8000 компаній.
Xactly
xactlycorp.com
Передбачуваність. Рентабельність. Стійкість. Перетворіть доходи своєї компанії на інтелектуальні механізми доходів. Пристосовуйтеся до мінливих ринкових умов, одночасно збільшуючи дохід і прибуток. Ласкаво просимо до платформи Xactly Intelligent Revenue Platform
Plentive
plentive.com
Plentive — найпотужніша програма для відстеження заохочень. Ви можете автоматично відстежувати, розраховувати та керувати своїм бонусним планом. Мотивуйте свою команду та покращуйте ефективність компанії за допомогою нашої легкої платформи управління заохоченнями.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — це технологія компенсації за результатами роботи для компаній, що швидко розвиваються та динамічно змінюються. Конкурентоспроможні компенсаційні програми на основі даних, які залучають і утримують таланти, необхідні для досягнення успіху.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — це платформа порівняльного аналізу HR-інсайтів у реальному часі. Заснована в 2024 році, LiveRem підключається безпосередньо до систем нарахування заробітної плати та кадрів, щоб забезпечити постійний перегляд інформації про кадри та порівнювати її з рештою ринку. LiveRem допомагає клієнтам приймати рішення на основі даних, економити час і підвищувати ефективність витрат. Зрештою LiveRem допомагає організаціям залучати та утримувати таланти. Наразі LiveRem доступний у Новій Зеландії та Австралії, а незабаром буде доступний у Сінгапурі та Дубаї.
Pequity
pequity.com
Створіть компенсаційну програму світового рівня з найбільш гнучкими та безпечними рішеннями для планування компенсацій.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp надає найпотужнішу та найпростішу у використанні систему порівняльного аналізу винагороди. Розроблений, щоб допомогти компаніям пройти через важкий процес ринкового ціноутворення в масштабі, BetterComp створений експертами з ринкового ціноутворення таких компаній, як Salary.com, PayFactors і MarketPay, які на власні очі побачили, що ринкове ціноутворення не змінилося за 20 років, і вирішили це зробити. мав бути кращий спосіб. Ми допомагаємо вам ринково оцінити ваш глобальний каталог вакансій, використовуючи ваші власні родини та рівні. Порівняйте та зіставте вплив використання різних скорочень, застосовуючи їх у масштабі. Використовуйте наше виявлення викидів, щоб допомогти виявити винятки у вашій ціновій політиці. І нехай наші потужні параметри звітності нададуть вам уявлення про ваші дані лише за кілька кліків.
Complete
complete.so
Complete дозволяє компаніям створювати, планувати та масштабувати свої методи компенсації. Від листів-пропозицій до створення ваших рівнів і діапазонів винагороди, Complete дозволяє витончено масштабувати від 30 співробітників до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — це програмне забезпечення для керування чисельністю персоналу та плануванням компенсації. Співробітники становлять +70% усіх операційних витрат, але все ще керують ними в таблицях і електронною поштою. Ми керуємо всіма витратами людей на одній платформі, інтегрованій у ваш стек фінансів і кадрів. Можливості продукту включають: - Планування кількості персоналу та засипки - Сценарії бюджету чисельності персоналу в різних відділах - Планування циклу заслуг - Аналітика, включно з відтоком співробітників, виграшами/програшами найму, витратою готівки
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