Програмне забезпечення для управління компенсаціями - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass — це платформа для управління стимулами та комісійними для підприємств, щоб збільшити дохід і перетворити свої найбільші витрати на продажі в драйвер зростання бізнесу. Ми допомагаємо командам відділу продажів і доходів розробляти, планувати, автоматизувати та оптимізувати складні структури заохочень і комісій. Завдяки ігровим елементам, нагородам, визнанню, комунікації та аналітичним можливостям, Compass дає змогу залучати та стимулювати ваші команди, які отримують прибуток. Результат - підвищення продуктивності продажів, прискорення продажів, скорочення часу обробки заохочень, економія бюджетів заохочень тощо. Compass працює в різних галузях промисловості, підтримуючи різні випадки використання, від банківських до фінансових послуг, страхування, товарів народного споживання, SaaS і логістики – це лише деякі з них. Підключіть Compass до свого CRM, HCM, ERP або будь-якого інструменту для щоденної роботи. Він поставляється з попередньо вбудованою інтеграцією з такими популярними інструментами, як Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet тощо. Завдяки таким методам розгортання, як API, веб-програми та мобільні додатки, програма з системою єдиного входу та опції SDK на вибір, Compass легко впроваджувати та масштабувати в міру зростання.