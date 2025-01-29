Програмне забезпечення для управління компенсаціями - Найпопулярніші застосунки - Сейшельські Острови

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Програмне забезпечення для керування винагородами допомагає організаціям розробляти стратегії та керувати пакетами компенсацій для працівників. Це програмне забезпечення, яке часто називають плануванням компенсацій або рішеннями, контролює зарплати через адміністративну панель або інструменти візуалізації даних. Він полегшує створення матриць заслуг, генерує звіти про дані про компенсацію компанії та дає змогу організаціям переглядати та коригувати політику компенсації. Крім того, він допомагає планувати преміювання співробітників, структурувати заохочення та рекомендувати коригування оплати праці. Системи управління винагородами, які зазвичай застосовуються відділами кадрів, дають менеджерам можливість розробляти ефективні стратегії винагороди для своїх команд. Такий підхід забезпечує справедливу винагороду працівників і оптимізує бюджети заробітної плати. Таке програмне забезпечення може функціонувати незалежно або як частина інтегрованого пакету програмного забезпечення HRMS & HCM. Багато систем інтегруються з програмним забезпеченням для управління продуктивністю, використовуючи дані про продуктивність співробітників для прийняття інформативних рішень щодо винагороди. Пропозиції пакетів можуть також включати функції програмного забезпечення для компенсації продажів, розширюючи їх сферу застосування та корисність.
Запит на новий застосунок
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — це платформа для управління стимулами та комісійними для підприємств, щоб збільшити дохід і перетворити свої найбільші витрати на продажі в драйвер зростання бізнесу. Ми допомагаємо командам відділу продажів і доходів розробляти, планувати, автоматизувати та оптимізувати складні структури заохочень і комісій. Завдяки ігровим елементам, нагородам, визнанню, комунікації та аналітичним можливостям, Compass дає змогу залучати та стимулювати ваші команди, які отримують прибуток. Результат - підвищення продуктивності продажів, прискорення продажів, скорочення часу обробки заохочень, економія бюджетів заохочень тощо. Compass працює в різних галузях промисловості, підтримуючи різні випадки використання, від банківських до фінансових послуг, страхування, товарів народного споживання, SaaS і логістики – це лише деякі з них. Підключіть Compass до свого CRM, HCM, ERP або будь-якого інструменту для щоденної роботи. Він поставляється з попередньо вбудованою інтеграцією з такими популярними інструментами, як Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet тощо. Завдяки таким методам розгортання, як API, веб-програми та мобільні додатки, програма з системою єдиного входу та опції SDK на вибір, Compass легко впроваджувати та масштабувати в міру зростання.
Plentive
plentive.com
Plentive — найпотужніша програма для відстеження заохочень. Ви можете автоматично відстежувати, розраховувати та керувати своїм бонусним планом. Мотивуйте свою команду та покращуйте ефективність компанії за допомогою нашої легкої платформи управління заохоченнями.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — це технологія компенсації за результатами роботи для компаній, що швидко розвиваються та динамічно змінюються. Конкурентоспроможні компенсаційні програми на основі даних, які залучають і утримують таланти, необхідні для досягнення успіху.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — це платформа порівняльного аналізу HR-інсайтів у реальному часі. Заснована в 2024 році, LiveRem підключається безпосередньо до систем нарахування заробітної плати та кадрів, щоб забезпечити постійний перегляд інформації про кадри та порівнювати її з рештою ринку. LiveRem допомагає клієнтам приймати рішення на основі даних, економити час і підвищувати ефективність витрат. Зрештою LiveRem допомагає організаціям залучати та утримувати таланти. Наразі LiveRem доступний у Новій Зеландії та Австралії, а незабаром буде доступний у Сінгапурі та Дубаї.
Pequity
pequity.com
Створіть компенсаційну програму світового рівня з найбільш гнучкими та безпечними рішеннями для планування компенсацій.
Figures
figures.hr
Цифри — це комплексне рішення для управління компенсаціями, яке спрощує (і демістифікує!) компенсацію та допомагає компаніям краще порівнювати, планувати, коригувати та повідомляти про свої рішення щодо компенсації. Завдяки Цифрам ви отримуєте повний посібник із заробітної плати з понад 100 тисячами даних у нашому порівняльному аналізі ринкових даних, чітку та вичерпну політику щодо компенсацій, повний конструктор діапазонів заробітної плати з центром обміну та потужний калькулятор бюджету для планування заробітної плати, щоб найкраще визначити ваш наступний бюджет збільшення зарплати. ; в одне просте масштабоване рішення. Цифри, яким довіряють тисячі провідних європейських компаній, від стартапів до визнаних брендів, розроблені, щоб допомогти компаніям заощадити час і гроші на всьому процесі компенсації, сприяючи ефективнішим і справедливішим рішенням щодо винагороди людей.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp надає найпотужнішу та найпростішу у використанні систему порівняльного аналізу винагороди. Розроблений, щоб допомогти компаніям пройти через важкий процес ринкового ціноутворення в масштабі, BetterComp створений експертами з ринкового ціноутворення таких компаній, як Salary.com, PayFactors і MarketPay, які на власні очі побачили, що ринкове ціноутворення не змінилося за 20 років, і вирішили це зробити. мав бути кращий спосіб. Ми допомагаємо вам ринково оцінити ваш глобальний каталог вакансій, використовуючи ваші власні родини та рівні. Порівняйте та зіставте вплив використання різних скорочень, застосовуючи їх у масштабі. Використовуйте наше виявлення викидів, щоб допомогти виявити винятки у вашій ціновій політиці. І нехай наші потужні параметри звітності нададуть вам уявлення про ваші дані лише за кілька кліків.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp дає можливість компаніям, що швидко розвиваються, впевнено приймати найкращі бізнес-рішення за допомогою інтелектуальних даних про винагороду. Понад 2000 компаній використовують OpenComp, щоб залучити та розширити можливості найкращих талантів чесним і послідовним способом, зокрема Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux і Reddit. OpenComp, заснована у 2021 році Тхань Нгуєном і Ненсі Коннері, командою кадрів-засновників Salesforce, залучила 24 мільйони доларів венчурного капіталу від J.P. Morgan, TIME Ventures (інвестиційного фонду Марка Беніоффа), 8VC тощо. OpenComp доступний безкоштовно для організацій із чисельністю до 50 співробітників із багаторівневим ціноутворенням і послугами для інших організацій залежно від розміру та потреб. Зареєструйтесь на www.opencomp.com і підключіться на www.linkedin.com/opencomp.
Ravio
ravio.com
Як платформа управління винагородами №1 в Європі, Ravio допомагає провідним технологічним компаніям залучати, утримувати та мотивувати найкращі таланти. Керівники HR і Total Reward Leaders використовують порівняльний аналіз винагород Ravio в режимі реального часу та автоматичне вирівнювання робочих місць, щоб впевнено повідомити про свою стратегію винагороди, розблокувати прозорість оплати праці в усій компанії та лідирувати в усуненні гендерного розриву в оплаті праці. Все за хвилини, а не за місяці. Ravio дозволяє легко переглядати, аналізувати, оновлювати та ділитися діапазонами зарплат, які постійно калібруються за найнадійнішими даними ринку талантів у Європі. Це означає, що електронних таблиць більше немає. Прості цикли огляду комп. І справедлива, прозора оплата. Найшвидше зростаючі європейські компанії довіряють Ravio пришвидшити управління винагородами, удосконалити процеси та зробити людей важелем зростання — від проривних стартапів до відомих підприємств.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — це платформа управління повною компенсацією, яка допомагає вам компенсувати, утримувати та розвивати вашу команду. Менеджери, рекрутери та відділи кадрів використовують Aeqium, щоб ефективніше приймати кращі рішення щодо комп’ютерів і швидше розвивати свій бізнес. Aeqium надає набір потужних інструментів для оптимізації та модернізації того, як ви компенсуєте своїй команді. Ви можете: * Запускати ефективні цикли компенсації за допомогою конфігурованих робочих процесів Aeqium. * Поясніть винагороду кандидатам на роботу в цікавій фірмовій формі, використовуючи інтерактивні листи-пропозиції, які візуалізують загальну винагороду та демонструють індивідуальність вашої компанії за допомогою настроюваних зображень, кольорів і відео. * Швидко співпрацюйте над кращими рішеннями щодо винагороди, маючи під рукою діапазон компетенцій і дані пропозиції. * Адаптація до конкурентного ринку праці шляхом автоматичного збору показників успіху пропозиції та точок даних від кандидатів-конкурентів, щоб приймати рішення на основі даних. * Отримуйте статистику в режимі реального часу щодо даних про винагороду та рівність оплати праці та вирішуйте проблеми до їх початку.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Complete
complete.so
Complete дозволяє компаніям створювати, планувати та масштабувати свої методи компенсації. Від листів-пропозицій до створення ваших рівнів і діапазонів винагороди, Complete дозволяє витончено масштабувати від 30 співробітників до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — це програмне забезпечення для керування чисельністю персоналу та плануванням компенсації. Співробітники становлять +70% усіх операційних витрат, але все ще керують ними в таблицях і електронною поштою. Ми керуємо всіма витратами людей на одній платформі, інтегрованій у ваш стек фінансів і кадрів. Можливості продукту включають: - Планування кількості персоналу та засипки - Сценарії бюджету чисельності персоналу в різних відділах - Планування циклу заслуг - Аналітика, включно з відтоком співробітників, виграшами/програшами найму, витратою готівки
Comprehensive
comprehensive.io
Універсальна платформа оплати праці співробітників, яка допомагає компаніям приймати кращі рішення про оплату, не вимагаючи тисяч електронних таблиць.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — це трансформаційний спосіб бачити, планувати та вести свій бізнес. Використовуючи власну технологію Hyperblock™, Anaplan дозволяє контекстуалізувати продуктивність у реальному часі та прогнозувати майбутні результати для швидшого та впевненішого прийняття рішень. Anaplan забезпечує зв’язану стратегію та планування у вашому підприємстві для просування вашого бізнесу вперед. Anaplan, що базується в Сан-Франциско, має понад 200 партнерів і більше 2000 клієнтів по всьому світу. Категорії G2 включають: корпоративне управління ефективністю, бюджетування та прогнозування, управління компенсаціями, планування продажів і операцій, управління ефективністю продажів, планування продажів, планування ланцюга постачання та управління робочою силою.
Pave
pave.com
Платіть конкурентоспроможно та відповідально з Pave. Pave пропонує дані в режимі реального часу та спрощені робочі процеси планування винагороди для ефективного управління найбільшими витратами вашої компанії. Підключіть свій HRIS, щоб отримати доступ до даних про заробітну плату та капітал від приблизно 8000 компаній.
Xactly
xactlycorp.com
Передбачуваність. Рентабельність. Стійкість. Перетворіть доходи своєї компанії на інтелектуальні механізми доходів. Пристосовуйтеся до мінливих ринкових умов, одночасно збільшуючи дохід і прибуток. Ласкаво просимо до платформи Xactly Intelligent Revenue Platform
Vena
vena.io
Vena — це єдина платформа для повного планування, яка дає можливість і надихає бізнес-лідерів, фінансових і операційних спеціалістів на Plan To Grow™. Vena використовує звичний і гнучкий інтерфейс Excel у Vena Growth Engine, платформу SaaS і методологію, яка забезпечує ваші плани та направляє ваш шлях до зростання. Понад 1500 провідних компаній світу розвиваються разом з Vena, включаючи Nike, Coca-Cola Consolidated і Kansas City Chiefs. Крім того, Vena співпрацює з понад 100 партнерами світового рівня. Категорії G2 включають: програмне забезпечення для управління корпоративною ефективністю (CPM), програмне забезпечення для бюджетування та прогнозування, програмне забезпечення для фінансового закриття, програмне забезпечення для управління ефективністю продажів тощо.
Salary.com
salary.com
Salary.com є провідним місцем для отримання надійної, наданої роботодавцями інформації про рівні оплати праці працівників і найкращі практики, тенденції та політику щодо компенсацій. Наше хмарне програмне забезпечення та неперевершені знання доменів допомагають компаніям будь-якого розміру спростити зв’язки між людьми та платити, щоб виграти війну за таланти, водночас надаючи людям інструменти, поради та дані, необхідні їм для розуміння та досягнення повного потенціалу прибутку.
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отримувати доступ до кількох систем або повторно вводити інформацію. Автоматизуйте виснажливу роботу, знижуйте ризики недотримання нормативних вимог, підвищуйте ефективність, дайте співробітникам змогу контролювати власний фінансовий стан і глибше розумійте свій бізнес за допомогою надійної аналітики та розуміння.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління цілями та OKR, огляду ефективності та 360-х, інфраструктури розвитку, навчання та адаптації співробітників, опитувань щодо залученості працівників, відгуків та похвал, компенсацій та просування по службі та зустрічей. Докладніше: Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості співробітників, управління компенсаціями та інструменти розвитку кар’єри в одному пов’язаному рішенні, Lattice може надати потужну аналітику персоналу, яку використовують команди відділу кадрів і персоналу для досягнення вражаючих бізнес-результатів. Три роки поспіль входить до списку 500 найшвидше зростаючих приватних компаній і оцінюється 99 відсотками співробітників як чудове місце для роботи. Lattice обслуговує понад 5000 клієнтів у всьому світі, включаючи Slack, Cruise і Reddit.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayforce допомагає надавати досвід, який допомагає організаціям розкрити весь потенціал робочої сили та працювати з упевненістю незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб-квартира Dayforce розташована в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, Міннесота, а також працює по всьому світу. Обіцянка бренду покращити робоче життя — це зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед власними людьми та спільнотами, у яких працює Dayforce. Основні сфери діяльності: · HRIS · Глобальна заробітна плата, оплата за вимогою · Переваги · Управління персоналом , включаючи контроль часу та відвідуваності, а також керування завданнями · Залучення талантів, включаючи підбір персоналу та адаптацію · Управління талантами, включаючи управління продуктивністю, планування преемності, керування компенсаціями, опитування щодо залучення та інтегровану систему управління навчанням · Розширені звіти, аналітика та інформаційні панелі · Самоуправління персоналом через мобільний додаток Dayforce
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHop’s People Operations Platform, яка пропонує новий підхід до HR, є об’єднаним джерелом даних про людей і основним пунктом дії для повсякденних програм, процесів та ініціатив. ChartHop призначений для кожного в організації: від керівників відділу персоналу та фінансів до керівників і співробітників. ChartHop добре працює з десятками платформ завдяки надійній інтеграції в стек кадрових технологій і обслуговує такі компанії, як 1Password, YipitData, BetterCloud і Starburst. ChartHop, заснований у 2019 році Яном Вайтом, підтримується Andreessen Horowitz і Cox Enterprises. Відвідайте ChartHop.com, щоб дізнатися більше, і слідкуйте за ChartHop у Twitter і LinkedIn.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
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