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Програмне забезпечення для управління компенсаціями - Найпопулярніші застосунки - Норвегія
Програмне забезпечення для керування винагородами допомагає організаціям розробляти стратегії та керувати пакетами компенсацій для працівників. Це програмне забезпечення, яке часто називають плануванням компенсацій або рішеннями, контролює зарплати через адміністративну панель або інструменти візуалізації даних. Він полегшує створення матриць заслуг, генерує звіти про дані про компенсацію компанії та дає змогу організаціям переглядати та коригувати політику компенсації. Крім того, він допомагає планувати преміювання співробітників, структурувати заохочення та рекомендувати коригування оплати праці. Системи управління винагородами, які зазвичай застосовуються відділами кадрів, дають менеджерам можливість розробляти ефективні стратегії винагороди для своїх команд. Такий підхід забезпечує справедливу винагороду працівників і оптимізує бюджети заробітної плати. Таке програмне забезпечення може функціонувати незалежно або як частина інтегрованого пакету програмного забезпечення HRMS & HCM. Багато систем інтегруються з програмним забезпеченням для управління продуктивністю, використовуючи дані про продуктивність співробітників для прийняття інформативних рішень щодо винагороди. Пропозиції пакетів можуть також включати функції програмного забезпечення для компенсації продажів, розширюючи їх сферу застосування та корисність.
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HiBob
hibob.com
bob HRIS — це платформа управління персоналом, яка допомагає динамічним компаніям виявляти найкраще у своїх співробітниках. Наше програмне забезпечення для управління персоналом унікальне, інтуїтивно зрозуміле та розумне
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Lattice
lattice.com
Lattice — це платформа управління персоналом, яка об’єднує всі інструменти, робочі процеси та інформацію, щоб допомогти організаціям розвивати зацікавлених і високоефективних співробітників у рамках переможної культури. Поєднуючи безперервне управління продуктивністю, опитування щодо залученості спі...
Leapsome
leapsome.com
Керівники та команди відділу кадрів у перспективних компаніях (зокрема Spotify, monday.com і Unity) використовують платформу Leapsome, щоб замкнути цикл між управлінням продуктивністю, залученням працівників і навчанням. Як платформа для сприяння людям, Leapsome поєднує інструменти для управління ці...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — це трансформаційний спосіб бачити, планувати та вести свій бізнес. Використовуючи власну технологію Hyperblock™, Anaplan дозволяє контекстуалізувати продуктивність у реальному часі та прогнозувати майбутні результати для швидшого та впевненішого прийняття рішень. Anaplan забезпечує зв’язан...
Vena
vena.io
Vena — це єдина платформа для повного планування, яка дає можливість і надихає бізнес-лідерів, фінансових і операційних спеціалістів на Plan To Grow™. Vena використовує звичний і гнучкий інтерфейс Excel у Vena Growth Engine, платформу SaaS і методологію, яка забезпечує ваші плани та направляє ваш шл...
ChartHop
charthop.com
ChartHop виконує місію створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Динамічна платформа для роботи з людьми, ChartHop об’єднує та візуалізує дані про людей, щоб розширити можливості організацій за допомогою розуміння, узгодження та дій. Платформа ChartHo...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — це платформа для управління стимулами та комісійними для підприємств, щоб збільшити дохід і перетворити свої найбільші витрати на продажі в драйвер зростання бізнесу. Ми допомагаємо командам відділу продажів і доходів розробляти, планувати, автоматизувати та оптимізувати складні ст...
Salary.com
salary.com
Salary.com є провідним місцем для отримання надійної, наданої роботодавцями інформації про рівні оплати праці працівників і найкращі практики, тенденції та політику щодо компенсацій. Наше хмарне програмне забезпечення та неперевершені знання доменів допомагають компаніям будь-якого розміру спростити...
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка...
Figures
figures.hr
Цифри — це комплексне рішення для управління компенсаціями, яке спрощує (і демістифікує!) компенсацію та допомагає компаніям краще порівнювати, планувати, коригувати та повідомляти про свої рішення щодо компенсації. Завдяки Цифрам ви отримуєте повний посібник із заробітної плати з понад 100 тисячами...
Ravio
ravio.com
Як платформа управління винагородами №1 в Європі, Ravio допомагає провідним технологічним компаніям залучати, утримувати та мотивувати найкращі таланти. Керівники HR і Total Reward Leaders використовують порівняльний аналіз винагород Ravio в режимі реального часу та автоматичне вирівнювання робочих ...
Comprehensive
comprehensive.io
Універсальна платформа оплати праці співробітників, яка допомагає компаніям приймати кращі рішення про оплату, не вимагаючи тисяч електронних таблиць.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp дає можливість компаніям, що швидко розвиваються, впевнено приймати найкращі бізнес-рішення за допомогою інтелектуальних даних про винагороду. Понад 2000 компаній використовують OpenComp, щоб залучити та розширити можливості найкращих талантів чесним і послідовним способом, зокрема Calm, Da...
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — це платформа управління повною компенсацією, яка допомагає вам компенсувати, утримувати та розвивати вашу команду. Менеджери, рекрутери та відділи кадрів використовують Aeqium, щоб ефективніше приймати кращі рішення щодо комп’ютерів і швидше розвивати свій бізнес. Aeqium надає набір потужни...
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу ...
Xactly
xactlycorp.com
Передбачуваність. Рентабельність. Стійкість. Перетворіть доходи своєї компанії на інтелектуальні механізми доходів. Пристосовуйтеся до мінливих ринкових умов, одночасно збільшуючи дохід і прибуток. Ласкаво просимо до платформи Xactly Intelligent Revenue Platform
Plentive
plentive.com
Plentive — найпотужніша програма для відстеження заохочень. Ви можете автоматично відстежувати, розраховувати та керувати своїм бонусним планом. Мотивуйте свою команду та покращуйте ефективність компанії за допомогою нашої легкої платформи управління заохоченнями.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — це технологія компенсації за результатами роботи для компаній, що швидко розвиваються та динамічно змінюються. Конкурентоспроможні компенсаційні програми на основі даних, які залучають і утримують таланти, необхідні для досягнення успіху.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — це платформа порівняльного аналізу HR-інсайтів у реальному часі. Заснована в 2024 році, LiveRem підключається безпосередньо до систем нарахування заробітної плати та кадрів, щоб забезпечити постійний перегляд інформації про кадри та порівнювати її з рештою ринку. LiveRem допомагає клієнтам...
Pequity
pequity.com
Створіть компенсаційну програму світового рівня з найбільш гнучкими та безпечними рішеннями для планування компенсацій.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp надає найпотужнішу та найпростішу у використанні систему порівняльного аналізу винагороди. Розроблений, щоб допомогти компаніям пройти через важкий процес ринкового ціноутворення в масштабі, BetterComp створений експертами з ринкового ціноутворення таких компаній, як Salary.com, PayFactor...
Complete
complete.so
Complete дозволяє компаніям створювати, планувати та масштабувати свої методи компенсації. Від листів-пропозицій до створення ваших рівнів і діапазонів винагороди, Complete дозволяє витончено масштабувати від 30 співробітників до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — це програмне забезпечення для керування чисельністю персоналу та плануванням компенсації. Співробітники становлять +70% усіх операційних витрат, але все ще керують ними в таблицях і електронною поштою. Ми керуємо всіма витратами людей на одній платформі, інтегрованій у ваш стек фінансів і...
Pave
pave.com
Платіть конкурентоспроможно та відповідально з Pave. Pave пропонує дані в режимі реального часу та спрощені робочі процеси планування винагороди для ефективного управління найбільшими витратами вашої компанії. Підключіть свій HRIS, щоб отримати доступ до даних про заробітну плату та капітал від приб...