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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для торгівлі товарами/енергією, транзакцій та управління ризиками (CTRM/ETRM). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для торгівлі товарами та енергією, транзакцій і управління ризиками (CTRM/ETRM) контролює всі дії, пов’язані з купівлею та продажем товарів, включаючи нафту, зерно, метали та продукти нафтоперероблення. Це програмне забезпечення допомагає компаніям планувати стратегії купівлі та продажу, відстежувати ціни та керувати обсягами перероблених товарів. Враховуючи те, що ціни на товари коливаються на торгових платформах, подібних до фондових бірж, ефективне управління ризиками має важливе значення для запобігання фінансовим втратам. В першу чергу CTRM/ETRM використовується професіоналами із закупівель, які потребують придбання сировини, необхідної для своєї діяльності. Крім того, CTRM/ETRM можна інтегрувати з бухгалтерським програмним забезпеченням і системами ERP для обробки фінансових аспектів торгівлі. Інтеграція з інструментами управління ланцюгом постачання також важлива для відстеження попиту на товари та рівня запасів.