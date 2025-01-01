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Програмне забезпечення для торгівлі товарами та енергією, транзакцій і управління ризиками (CTRM/ETRM) контролює всі дії, пов’язані з купівлею та продажем товарів, включаючи нафту, зерно, метали та продукти нафтоперероблення. Це програмне забезпечення допомагає компаніям планувати стратегії купівлі та продажу, відстежувати ціни та керувати обсягами перероблених товарів. Враховуючи те, що ціни на товари коливаються на торгових платформах, подібних до фондових бірж, ефективне управління ризиками має важливе значення для запобігання фінансовим втратам. В першу чергу CTRM/ETRM використовується професіоналами із закупівель, які потребують придбання сировини, необхідної для своєї діяльності. Крім того, CTRM/ETRM можна інтегрувати з бухгалтерським програмним забезпеченням і системами ERP для обробки фінансових аспектів торгівлі. Інтеграція з інструментами управління ланцюгом постачання також важлива для відстеження попиту на товари та рівня запасів.
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Zentrader
zentrader.com
Zentrader - торгова платформа для початківців і професіоналів, що забезпечує безпечний доступ до ринкових даних, інструментів для торгівлі та освіти на різних пристроях.
Vesper
vespertool.com
Vesper - незалежна платформа для аналізу даних товарів, що надає точну інформацію та аналітику трейдерам для прийняття обґрунтованих рішень.
Molecule EU
molecule.io
Molecule EU - програмне забезпечення для управління ризиками в торгівлі енергетичними ресурсами і товарами протягом усього життєвого циклу угоди.
Molecule US
molecule.io
Molecule US — програмне забезпечення для управління ризиками торгівлі енергією та товарами. Це сучасний інструмент для управління життєвим циклом угод.
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