Програмне забезпечення для спільної дошки - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для спільної дошки пропонує єдиний інтерактивний простір для проектування, де члени команди можуть одночасно редагувати та ділитися вмістом зі своїх пристроїв. Відповідаючи своїй назві, інструмент для спільної дошки часто імітує зовнішній вигляд фізичної дошки. Ці інструменти мають низку функцій, які дозволяють користувачам створювати, спілкуватися, зберігати та ділитися вмістом у гнучкому середовищі, яке можна налаштувати. Незважаючи на те, що ці інтуїтивно зрозумілі та зручні інструменти користуються особливою популярністю серед команд дизайну та управління проектами, вони корисні для широкого кола дисциплін. Хоча багато рішень для спільної дошки є окремими продуктами, деякі з них інтегровані в інше програмне забезпечення для проектування або візуальні платформи для співпраці.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal - це онлайн-дошка для візуального організування нотаток та ідей, що дозволяє створювати зв'язки між ними за допомогою зображень і медіа.
Lucid
lucid.co
Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.
MURAL
mural.co
MURAL — це цифрова платформа для візуальної співпраці, яка дозволяє командам ефективно планувати, зустрічатися та працювати над проектами.
Magma
magma.com
Magma — це додаток для спільного малювання, який дозволяє художникам в реальному часі працювати на спільному цифровому полотні в браузері.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
Explain Everything
explaineverything.com
Explain Everything - це інтерактивна дошка для створення уроків, презентацій та співпраці, яка підтримує різні мультимедійні елементи та віддалений доступ.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.
Creately
creately.com
Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.
Fibery
fibery.io
Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє командами ефективно співпрацювати, планувати проекти та ділитися ідеями в реальному часі.
Ayoa
ayoa.com
Ayoa - це універсальний додаток для картографування розуму та управління завданнями, що підтримує співпрацю в реальному часі та візуальне планування проектів.
Switchboard
switchboard.app
Switchboard - це платформа для асинхронної співпраці, яка дозволяє ділитися ідеями, зворотним зв'язком і ухвалювати рішення без численних зустрічей.
Weje
weje.io
Weje - безкоштовний онлайн інструмент для збирання, організації та обміну інформацією на віртуальних дошках для віддалених команд.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.
Limnu
limnu.com
Limnu - це онлайн-дошка для спільної роботи, яка дозволяє командам мозкувати та співпрацювати у реальному часі з будь-якого пристрою.
Aha!
aha.io
Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io - це платформа для співпраці, яка інтегрується з Jira, GitHub та Confluence, дозволяючи командам планувати проекти та працювати спільно в реальному часі.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard - інтерактивна дошка для корпоративного навчання, онлайн-репетиторства, шкіл і освітніх закладів з можливістю налаштування.
Collaboard
collaboard.app
Collaboard - онлайн-дошка для спільної роботи, що підтримує реальний час, інтегрується з іншими інструментами і забезпечує безпечне управління проектами.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon - це платформа для онлайн-співпраці, що спрощує проведення інтерактивних зустрічей, опитувань та мозкових штурмів, покращуючи продуктивність команд.
Allo
allo.io
Allo — це додаток для віддаленої роботи, який об'єднує документи, відеоконференції, управління проектами та спільну роботу на інтерактивній дошці.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ - це онлайн-дошка для співпраці, що дозволяє командам організовувати зустрічі, мозкові штурми та обмін документами.
ezTalks
eztalks.com
EzTalks — програма для відеоконференцій з можливістю організації онлайн-зустрічей, обміну екраном та інтеграції з іншими додатками.
Draft.io
draft.io
Draft.io - це гнучка та колаборативна робоча середа для візуальної роботи над проектами та ідеями.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard - платформa для спiльної роботи, що перетворює неструктуровані взаємодії у впорядковані робочі простори з інструментами для мозкового штурму та управління проектами.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape - це віртуальна платформа для співпраці, що дозволяє командам працювати разом, обмінюватися ідеями та управляти проектами в безпечному середовищі.
Idea Morph
trymorph.com
Idea Morph — асинхронний інструмент для індивідуального мозкового штурму, що автоматизує процес генерації ідей без необхідності в фасилітаторі.
Midlap
midlap.com
Midlap – це інструмент для онлайн-колиaboration, що об'єднує білоцінники, дошки Канбан, схеми, чат і події в одному додатку.
DigStack
digstack.com
DigStack - це цифрова платформа для управління та впорядкування даних, забезпечуючи безпечний доступ та інтеграцію різних інструментів для співпраці.
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip – це програма для спільного мозкового штурму, яка дозволяє командам організовувати, обговорювати та вдосконалювати ідеї в режимі реального часу.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar - це хмарна програма для проведення вебінарів і онлайн-зустрічей, яка підтримує інтерактивність, налаштування та аналітику залученості аудиторії.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop - це платформа для управління продуктами, що підтримує команди в процесах розробки, від ідеї до реалізації, з акцентом на співпрацю та аналіз клієнтів.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow - це платформа для відеозв'язку, обміну екранами та спільної роботи, що не вимагає завантажень та забезпечує шифрування даних.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase – онлайн-платформа для співпраці, яка спрощує процеси дизайну та інновацій, допомагаючи командам вирішувати складні проблеми та розвивати нові ідеї.
Meahana
meahana.io
Meahana - інструмент для візуальної співпраці, що пропонує понад 30 типів активностей для створення та проведення зустрічей і семінарів.
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