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Програмне забезпечення для спільної дошки
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Програмне забезпечення для спільної дошки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для спільної дошки пропонує єдиний інтерактивний простір для проектування, де члени команди можуть одночасно редагувати та ділитися вмістом зі своїх пристроїв. Відповідаючи своїй назві, інструмент для спільної дошки часто імітує зовнішній вигляд фізичної дошки. Ці інструменти мають низку функцій, які дозволяють користувачам створювати, спілкуватися, зберігати та ділитися вмістом у гнучкому середовищі, яке можна налаштувати. Незважаючи на те, що ці інтуїтивно зрозумілі та зручні інструменти користуються особливою популярністю серед команд дизайну та управління проектами, вони корисні для широкого кола дисциплін. Хоча багато рішень для спільної дошки є окремими продуктами, деякі з них інтегровані в інше програмне забезпечення для проектування або візуальні платформи для співпраці.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Miro

Miro

miro.com

Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Scrintal - це онлайн-дошка для візуального організування нотаток та ідей, що дозволяє створювати зв'язки між ними за допомогою зображень і медіа.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.

Padlet

Padlet

padlet.com

Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.

MURAL

MURAL

mural.co

MURAL — це цифрова платформа для візуальної співпраці, яка дозволяє командам ефективно планувати, зустрічатися та працювати над проектами.

Magma

Magma

magma.com

Magma — це додаток для спільного малювання, який дозволяє художникам в реальному часі працювати на спільному цифровому полотні в браузері.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Explain Everything - це інтерактивна дошка для створення уроків, презентацій та співпраці, яка підтримує різні мультимедійні елементи та віддалений доступ.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.

Creately

Creately

creately.com

Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Conceptboard - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє командами ефективно співпрацювати, планувати проекти та ділитися ідеями в реальному часі.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Ayoa - це універсальний додаток для картографування розуму та управління завданнями, що підтримує співпрацю в реальному часі та візуальне планування проектів.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Switchboard - це платформа для асинхронної співпраці, яка дозволяє ділитися ідеями, зворотним зв'язком і ухвалювати рішення без численних зустрічей.

Weje

Weje

weje.io

Weje - безкоштовний онлайн інструмент для збирання, організації та обміну інформацією на віртуальних дошках для віддалених команд.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu - це онлайн-дошка для спільної роботи, яка дозволяє командам мозкувати та співпрацювати у реальному часі з будь-якого пристрою.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.

Whiteboards.io

Whiteboards.io

whiteboards.io

Whiteboards.io - це платформа для співпраці, яка інтегрується з Jira, GitHub та Confluence, дозволяючи командам планувати проекти та працювати спільно в реальному часі.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard - інтерактивна дошка для корпоративного навчання, онлайн-репетиторства, шкіл і освітніх закладів з можливістю налаштування.

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

Collaboard - онлайн-дошка для спільної роботи, що підтримує реальний час, інтегрується з іншими інструментами і забезпечує безпечне управління проектами.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Klaxoon - це платформа для онлайн-співпраці, що спрощує проведення інтерактивних зустрічей, опитувань та мозкових штурмів, покращуючи продуктивність команд.

Allo

Allo

allo.io

Allo — це додаток для віддаленої роботи, який об'єднує документи, відеоконференції, управління проектами та спільну роботу на інтерактивній дошці.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ - це онлайн-дошка для співпраці, що дозволяє командам організовувати зустрічі, мозкові штурми та обмін документами.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

EzTalks — програма для відеоконференцій з можливістю організації онлайн-зустрічей, обміну екраном та інтеграції з іншими додатками.

Draft.io

Draft.io

draft.io

Draft.io - це гнучка та колаборативна робоча середа для візуальної роботи над проектами та ідеями.

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Bluescape - це віртуальна платформа для співпраці, що дозволяє командам працювати разом, обмінюватися ідеями та управляти проектами в безпечному середовищі.

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Stormboard - платформa для спiльної роботи, що перетворює неструктуровані взаємодії у впорядковані робочі простори з інструментами для мозкового штурму та управління проектами.

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

Idea Morph — асинхронний інструмент для індивідуального мозкового штурму, що автоматизує процес генерації ідей без необхідності в фасилітаторі.

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap – це інструмент для онлайн-колиaboration, що об'єднує білоцінники, дошки Канбан, схеми, чат і події в одному додатку.

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

IdeaFlip – це програма для спільного мозкового штурму, яка дозволяє командам організовувати, обговорювати та вдосконалювати ідеї в режимі реального часу.

DigStack

DigStack

digstack.com

DigStack - це цифрова платформа для управління та впорядкування даних, забезпечуючи безпечний доступ та інтеграцію різних інструментів для співпраці.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

LiveWebinar - це хмарна програма для проведення вебінарів і онлайн-зустрічей, яка підтримує інтерактивність, налаштування та аналітику залученості аудиторії.

Shorter Loop

Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop - це платформа для управління продуктами, що підтримує команди в процесах розробки, від ідеї до реалізації, з акцентом на співпрацю та аналіз клієнтів.

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow - це платформа для відеозв'язку, обміну екранами та спільної роботи, що не вимагає завантажень та забезпечує шифрування даних.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase – онлайн-платформа для співпраці, яка спрощує процеси дизайну та інновацій, допомагаючи командам вирішувати складні проблеми та розвивати нові ідеї.

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana - інструмент для візуальної співпраці, що пропонує понад 30 типів активностей для створення та проведення зустрічей і семінарів.

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