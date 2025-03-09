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Програмне забезпечення для спільної дошки пропонує єдиний інтерактивний простір для проектування, де члени команди можуть одночасно редагувати та ділитися вмістом зі своїх пристроїв. Відповідаючи своїй назві, інструмент для спільної дошки часто імітує зовнішній вигляд фізичної дошки. Ці інструменти мають низку функцій, які дозволяють користувачам створювати, спілкуватися, зберігати та ділитися вмістом у гнучкому середовищі, яке можна налаштувати. Незважаючи на те, що ці інтуїтивно зрозумілі та зручні інструменти користуються особливою популярністю серед команд дизайну та управління проектами, вони корисні для широкого кола дисциплін. Хоча багато рішень для спільної дошки є окремими продуктами, деякі з них інтегровані в інше програмне забезпечення для проектування або візуальні платформи для співпраці.
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Draft.io
draft.io
Використовуйте можливості візуальної роботи з гнучким робочим простором Draft.io для спільної роботи.
Weje
weje.io
Weje - безкоштовний онлайн інструмент для збирання, організації та обміну інформацією на віртуальних дошках для віддалених команд.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal - це онлайн-дошка для візуального організування нотаток та ідей, що дозволяє створювати зв'язки між ними за допомогою зображень і медіа.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного забезпечення не потрібно.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar - це хмарна програма для проведення вебінарів і онлайн-зустрічей, яка підтримує інтерактивність, налаштування та аналітику залученості аудиторії.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
ezTalks
eztalks.com
EzTalks — програма для відеоконференцій з можливістю організації онлайн-зустрічей, обміну екраном та інтеграції з іншими додатками.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасникам зупинятися та збільшувати представлений вміст – CollabNow пропонує більш захоплюючий, безпечний і надійний спосіб віртуальної співпраці за неперевершеною ціною.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - це програма для спільної роботи, яка дозволяє командам brainstorm-ити, організовувати і співпрацювати над проектами в режимі реального часу.
Switchboard
switchboard.app
Switchboard - це платформа для асинхронної співпраці, яка дозволяє ділитися ідеями, зворотним зв'язком і ухвалювати рішення без численних зустрічей.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shore Loop (нова назва Prodeasy)-це все-таки все в одному AI SAAS SAAS, орієнтованому на клієнтів управління та відкриття для прозорливих команд продуктів будь-яких розмірів та власників бізнесу у всьому світі. Отримайте розуміння клієнтів, проблем, стратегій та успіху запуску. Спробуйте безкоштовно за адресою https://app.prodeasy.com/register Чому коротший цикл? • Дає рішення цим ключовим питанням бізнесу та продуктом: - Хто наш клієнт? Які проблеми ми вирішуємо? Чи матиме наше рішення ринок? Ваша стратегія фінансово обгрунтована? Як ми будемо залишатися дисциплінованими та зосередженими? Ми виконуємо свою стратегію? • Простота використання: зручний для користувачів інтерфейс для швидкого борту. • Тільки платформа, яка безперешкодно з'єднує всі етапи розробки Agile продукту процесу безперервного виявлення • Тільки платформа, яка підтримуватиме управління продуктом від ідеї до реалізації цінностей. Складається з усіх модулів - слухати, співпрацювати, ідей, стратегізувати, визначати, дизайн, прототип/MVP, зберігати, запускати, вимірювати та вивчати, зберігаючи клієнтів у центрі. • Тільки платформа, яка підтримує експерименти та перевірку ідей у інструменті для всіх етапів розробки продукту • Тільки платформа, яка забезпечить інтелектуальний тренер через платформу
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io - це платформа для співпраці, яка інтегрується з Jira, GitHub та Confluence, дозволяючи командам планувати проекти та працювати спільно в реальному часі.
DigStack
digstack.com
DigStack - це цифрова платформа для управління та впорядкування даних, забезпечуючи безпечний доступ та інтеграцію різних інструментів для співпраці.
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip – це програма для спільного мозкового штурму, яка дозволяє командам організовувати, обговорювати та вдосконалювати ідеї в режимі реального часу.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — це інтерактивна дошка, яка найкраще підходить для ►корпоративних навчальних платформ ►бізнесів онлайн-репетиторства ►шкіл ►освітніх закладів, які використовують дошки Варіанти використання, ми пропонуємо рішення для: ►білих міток /спеціальний домен або субдомен, логотип бренду та колірна схема, повністю налаштована цільова сторінка/, ►вбудовування LiveBoard в існуюче рішення/ автоматична автентифікація ваших користувачів без облікових записів LiveBoard, отримання дощок, сеансів і записів із серверів за запитом.../ ► повністю настроюване рішення на основі потреб вашого бізнесу. Потрібна детальніша інформація, не соромтеся щоб зв’язатися з нами через [email protected], маючи
Idea Morph
trymorph.com
Morph — це асинхронний, керований та індивідуальний інструмент мозкового штурму, який просуває ваші ідеї вперед, замість того, щоб збільшувати та зменшувати масштаб на нескінченних дошках. Це як ваш улюблений шаблон мозкового штурму Miro, але автоматизований, без посередника.
Meahana
meahana.io
Meahana — це візуальний інструмент для співпраці з більш ніж 30 видами діяльності, які можна легко налаштувати для створення та проведення зустрічей і семінарів, щоб прискорити узгодження та покращити прийняття рішень.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — це онлайн-платформа для співпраці, створена консалтинговою компанією з інновацій Treehouse Innovation, щоб полегшити та оптимізувати процес дизайнерського мислення та інновацій. Це допомагає командам і організаціям працювати разом для вирішення складних проблем, розробки нових ідей і створення інноваційних рішень. Sprintbase надає структуровану структуру для керівництва командами через різні етапи дизайнерського мислення, які зазвичай включають співчуття користувачам, визначення проблем, ідеї рішень, прототипування та тестування. Платформа пропонує інструменти та шаблони для підтримки кожного етапу процесу, полегшуючи співпрацю команд, обмін ідеями та відстеження прогресу.
Explain Everything
explaineverything.com
Explain Everything - це інтерактивна дошка для створення уроків, презентацій та співпраці, яка підтримує різні мультимедійні елементи та віддалений доступ.
Aha!
aha.io
Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.
Allo
allo.io
Зустріньте свою першу віддалену робочу область. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з вашим стомлюючим текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, еволюціонували - більш інтерактивні, занурюючі та веселі. Новий спосіб співпрацювати з вашою командою. Дошка, відеоконференції, документація та управління проектами в одному місці. Алло - це те, де ідеї протікають, як дошка, але залишаються організованими. Планувати, ділитися та співпрацювати без безладу. Чому обирати allo? * Уніфікований вигляд кабіни: Попрощайтеся з хаосом жонглювання кількома додатками. За допомогою централізованого центру користувачі можуть інтегрувати всі свої інструменти, створити власні інформаційні панелі та мати єдиний пошук та папку "Вхідні". * Mastery OKR: Встановити, відстежувати та досягти цілей та ключових результатів. Алло приносить ясність цілям, допомагаючи командам залишатися узгодженими та зосередженими. * Управління проектами вдосконалено: від створення до завершення, легко керувати проектами. Співпрацюйте, призначте завдання та вдарить віхи. * Візуальна дошка: захоплюйте та візуалізуйте думки. Від сеансів мозкового штурму до проектної документації, дошка втілює в життя ідеї.
Ayoa
ayoa.com
Ayoa - це універсальний додаток для картографування розуму та управління завданнями, що підтримує співпрацю в реальному часі та візуальне планування проектів.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape - це віртуальна платформа для співпраці, що дозволяє командам працювати разом, обмінюватися ідеями та управляти проектами в безпечному середовищі.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Collaboard
collaboard.app
Collaboard - онлайн-дошка для спільної роботи, що підтримує реальний час, інтегрується з іншими інструментами і забезпечує безпечне управління проектами.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє командами ефективно співпрацювати, планувати проекти та ділитися ідеями в реальному часі.
Creately
creately.com
Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.
Miro
miro.com
Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.
Fibery
fibery.io
Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ - це онлайн-дошка для співпраці, що дозволяє командам організовувати зустрічі, мозкові штурми та обмін документами.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon - це платформа для онлайн-співпраці, що спрощує проведення інтерактивних зустрічей, опитувань та мозкових штурмів, покращуючи продуктивність команд.
Limnu
limnu.com
Limnu - це онлайн-дошка для спільної роботи, яка дозволяє командам мозкувати та співпрацювати у реальному часі з будь-якого пристрою.
Lucid
lucid.co
Lucid — це візуальний пакет для співпраці, який допомагає командам бачити та будувати майбутнє. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реалізації. Його використовують мільйони користувачів у понад 180 країнах. Дев’яносто шість відсотків зі списку Fortune 500 використовують Lucidchart, серед клієнтів Google, GE, NBC Universal і T-Mobile. Серед партнерів Lucid – такі лідери галузі, як Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce і Microsoft. З моменту заснування компанії зі штату Юта в 2010 році вона отримала численні нагороди за культуру бізнесу та робочого місця. З першого дня команда Lucid була уривчастою, інноваційною та надзвичайно успішною. Компанія вірна своїм основним цінностям, включаючи командну роботу над его, інновації в усьому, що вона робить, індивідуальне розширення можливостей, ініціативу, власність, а також пристрасть і досконалість у кожній сфері.
MURAL
mural.co
MURAL — це цифрова платформа для візуальної співпраці, яка дозволяє командам ефективно планувати, зустрічатися та працювати над проектами.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard - платформa для спiльної роботи, що перетворює неструктуровані взаємодії у впорядковані робочі простори з інструментами для мозкового штурму та управління проектами.
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