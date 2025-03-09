Shorter Loop

shorterloop.com

Shore Loop (нова назва Prodeasy)-це все-таки все в одному AI SAAS SAAS, орієнтованому на клієнтів управління та відкриття для прозорливих команд продуктів будь-яких розмірів та власників бізнесу у всьому світі. Отримайте розуміння клієнтів, проблем, стратегій та успіху запуску. Спробуйте безкоштовно за адресою https://app.prodeasy.com/register Чому коротший цикл? • Дає рішення цим ключовим питанням бізнесу та продуктом: - Хто наш клієнт? Які проблеми ми вирішуємо? Чи матиме наше рішення ринок? Ваша стратегія фінансово обгрунтована? Як ми будемо залишатися дисциплінованими та зосередженими? Ми виконуємо свою стратегію? • Простота використання: зручний для користувачів інтерфейс для швидкого борту. • Тільки платформа, яка безперешкодно з'єднує всі етапи розробки Agile продукту процесу безперервного виявлення • Тільки платформа, яка підтримуватиме управління продуктом від ідеї до реалізації цінностей. Складається з усіх модулів - слухати, співпрацювати, ідей, стратегізувати, визначати, дизайн, прототип/MVP, зберігати, запускати, вимірювати та вивчати, зберігаючи клієнтів у центрі. • Тільки платформа, яка підтримує експерименти та перевірку ідей у ​​інструменті для всіх етапів розробки продукту • Тільки платформа, яка забезпечить інтелектуальний тренер через платформу