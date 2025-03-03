Програмне забезпечення для спільної дошки - Найпопулярніші застосунки - Тайвань

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Програмне забезпечення для спільної дошки пропонує єдиний інтерактивний простір для проектування, де члени команди можуть одночасно редагувати та ділитися вмістом зі своїх пристроїв. Відповідаючи своїй назві, інструмент для спільної дошки часто імітує зовнішній вигляд фізичної дошки. Ці інструменти мають низку функцій, які дозволяють користувачам створювати, спілкуватися, зберігати та ділитися вмістом у гнучкому середовищі, яке можна налаштувати. Незважаючи на те, що ці інтуїтивно зрозумілі та зручні інструменти користуються особливою популярністю серед команд дизайну та управління проектами, вони корисні для широкого кола дисциплін. Хоча багато рішень для спільної дошки є окремими продуктами, деякі з них інтегровані в інше програмне забезпечення для проектування або візуальні платформи для співпраці.
Запит на новий застосунок
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — це інструмент для створення візуальних нотаток і карт мислення, який допомагає людям чітко мислити та писати творчо. Це онлайн-дошка, де ви можете візуально організувати, згрупувати та зв’язати свої думки. Таким чином, ви можете одразу побачити як огляд високого рівня, так і деталі своїх нотаток в одному місці. На відміну від інших інтелектуальних карт, ви можете писати та додавати скільки завгодно зображень або медіа в Scrintal, а також з’єднувати кожну частину за допомогою зворотних посилань.
Miro
miro.com
Міро - це візуальна робоча область для інновацій, що дозволяє розподілити команди будь -якого розміру мріяти, розробляти та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Міро, візуалізації концепцій, ідей та рішень як команда може статися де завгодно-не потрібні маркери сухої ериази. Синхронізувати, протікати та відчути зв’язок роботи пліч -о -пліч з вашою командою - навіть у віддаленому, розподіленому або гібридному робочому середовищі. Клієнти Міро люблять використовувати miro to: * Проводити онлайн -зустрічі та командні майстерні * Мозковий штурм Нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, анотувати та позначити документи та PDF -файли * Робіть цифрові нотатки з Apple Pencil (і зменшити використання паперу!) * Легко збирати ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте спритними робочими процесами та ритуалами Scrum * Створіть подорожі користувачами, обробки карт та розробка персоналів * Навчіть та полегшуйте інтерактивні заняття в спільному просторі * Створіть бачення дошки ідей та натхнення Міро дозволяє створювати будь -який час і в будь -якому місці. Маючи понад 200+ заздалегідь виготовлених шаблонів, інтерфейс перетягування та падіння та без обмеження для співпрацівників, робота на дошці Міро-швидка та весела.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення прекрасних проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Це працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - панель - і ви можете покласти на неї все, що вам подобається. Перетягніть відео, записуйте інтерв'ю, сфотографуйте, напишіть власні текстові публікації або завантажте деякі документи та вуаля! Народжується панель. Зробіть його ще красивішим, вибравши власні шпалери та теми. Падлет відрізняється від інших інструментів для ведення блогів та дощок натхнення, оскільки він гнучкий. Створіть продуктовий список, діаграму Венна, дошка для обговорення, групову вітальну листівку, портфоліо чи бізнес -план, все в одному додатку. Використовуючи викладачі, студенти, професіонали та особи різного віку, у всьому світі, палички можна вибірково ділитися та редагувати серед багатьох учасників.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного забезпечення не потрібно.
Lucid
lucid.co
Lucid — це візуальний пакет для співпраці, який допомагає командам бачити та будувати майбутнє. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реалізації. Його використовують мільйони користувачів у понад 180 країнах. Дев’яносто шість відсотків зі списку Fortune 500 використовують Lucidchart, серед клієнтів Google, GE, NBC Universal і T-Mobile. Серед партнерів Lucid – такі лідери галузі, як Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce і Microsoft. З моменту заснування компанії зі штату Юта в 2010 році вона отримала численні нагороди за культуру бізнесу та робочого місця. З першого дня команда Lucid була уривчастою, інноваційною та надзвичайно успішною. Компанія вірна своїм основним цінностям, включаючи командну роботу над его, інновації в усьому, що вона робить, індивідуальне розширення можливостей, ініціативу, власність, а також пристрасть і досконалість у кожній сфері.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це інноваційна онлайн-дошка, яка забезпечує плавний мозковий штурм, обговорення та спільне створення. Використовуйте потужність штучного інтелекту та переосмисліть свій досвід віддаленої роботи.
Gliffy
gliffy.com
Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми. Перетягуйте свій шлях до професійно виглядаючих блок-схем, UML-діаграм, сутностей-зв’язків тощо всього за кілька кліків. Крім того, тепер ви можете будувати свої діаграми за допомогою коду з Mermaid js. Використовуйте шаблон, щоб створити розумову або концептуальну карту під час мозкового штурму. Вставте організаційну діаграму, яку легко оновлювати, в інструменти, які вже використовує ваша команда. Візуалізуйте свою хмарну архітектуру чи ІТ-мережі та додайте їх до документації вашої команди, а також скористайтеся функцією зв’язування даних Gliffy, щоб додавати реальні дані безпосередньо до своїх діаграм. Що б ви не планували, керували проектом або мріяли, Gliffy допоможе вам втілити це в життя. Створюйте діаграми зі своєю командою в режимі реального часу безпосередньо в Confluence Cloud для простіших і ефективніших робочих сеансів. Gliffy — найпопулярніший додаток для створення діаграм в екосистемі Atlassian, лише в Confluence понад 18 мільйонів користувачів створюють діаграми. Gliffy довіряють команди будь-якого розміру, що робить його провідним корпоративним рішенням для створення діаграм. Ви можете перевірити, чи Gliffy підходить для вашої команди, розпочавши пробну версію на Atlassian Marketplace або зареєструвавшись на двотижневу безкоштовну пробну версію Gliffy Online на gliffy.com.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards — це платформа для співпраці вільної форми з глибокою двосторонньою інтеграцією Jira, GitHub і Confluence, створена для команд, які прагнуть покращити свою віддалену співпрацю та оптимізувати свої процеси від відкриття до реалізації проекту. Завдяки потужним функціям і вбудованим шаблонам, таким як відображення історій користувача, щоденне, ретроспективне або спринтне планування, програма спрощує робочі процеси доставки та дозволяє командам працювати ефективніше. Whiteboards допомагає групам продуктів і інженерів об’єднуватися, досягати своїх цілей, розвивати почуття командного духу та демонструвати свої результати ключовим зацікавленим сторонам. Додаток об’єднує різні інструменти управління проектами на одній візуальній дошці, забезпечуючи єдину платформу для команд, щоб керувати своєю роботою та підвищувати продуктивність.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Limnu
limnu.com
Онлайн-дошки Limnu дозволяють проводити мозковий штурм і співпрацювати з розподіленою командою або клієнтами з будь-якого пристрою. Його досить просто, щоб будь-хто міг взяти та використовувати під час відеозустрічі, він підтримує мозковий штурм і обговорення, не перериваючи потоку ідей. Limnu достатньо швидкий, щоб відчувати себе на дотик, ніби ви малюєте на справжній дошці, і достатньо швидкий, щоб співпрацювати в режимі реального часу під час спілкування з колегами.
Allo
allo.io
Зустріньте свою першу віддалену робочу область. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з вашим стомлюючим текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, еволюціонували - більш інтерактивні, занурюючі та веселі. Новий спосіб співпрацювати з вашою командою. Дошка, відеоконференції, документація та управління проектами в одному місці. Алло - це те, де ідеї протікають, як дошка, але залишаються організованими. Планувати, ділитися та співпрацювати без безладу. Чому обирати allo? * Уніфікований вигляд кабіни: Попрощайтеся з хаосом жонглювання кількома додатками. За допомогою централізованого центру користувачі можуть інтегрувати всі свої інструменти, створити власні інформаційні панелі та мати єдиний пошук та папку "Вхідні". * Mastery OKR: Встановити, відстежувати та досягти цілей та ключових результатів. Алло приносить ясність цілям, допомагаючи командам залишатися узгодженими та зосередженими. * Управління проектами вдосконалено: від створення до завершення, легко керувати проектами. Співпрацюйте, призначте завдання та вдарить віхи. * Візуальна дошка: захоплюйте та візуалізуйте думки. Від сеансів мозкового штурму до проектної документації, дошка втілює в життя ідеї.
Idea Morph
trymorph.com
Morph — це асинхронний, керований та індивідуальний інструмент мозкового штурму, який просуває ваші ідеї вперед, замість того, щоб збільшувати та зменшувати масштаб на нескінченних дошках. Це як ваш улюблений шаблон мозкового штурму Miro, але автоматизований, без посередника.
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості безмежні завдяки понад 10 000 шаблонів, які постачаються з платформою.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — це ваш улюблений інструмент для створення діаграм для спрощення візуальної комунікації. Завдяки універсальному та зручному інтерфейсу ви можете легко створювати діаграми, блок-схеми та каркаси, що робить його ідеальним вибором для команд та окремих творців, незалежно від місця розташування. Cacoo інтегрується з такими програмами, як Google Drive, Confluence та Visio, а також має доступ до великої бібліотеки шаблонів і форм. Легко діліться роботою за допомогою вбудовування, посилань і параметрів експорту.
MURAL
mural.co
Фреска - це візуальна робоча платформа, яка є вашою домашньою базою для планування, зустрічі та роботи, все в одному. Отримайте найкращі ідеї від усієї команди Слухайте різноманітного досвіду у вашому органі за допомогою інклюзивного спілкування - і зберігайте все це в одному місці. Кожен член команди буде налаштовано та виконувати найкращу роботу. Робота ефективно - через таблицю або по всьому світу Отримайте свою розподілену команду швидше та приймати більш швидкі рішення. Вирішити будь -яке завдання чи проект від щотижневих зустрічей до стратегічних ініціатив. Дивіться велику картину кожного проекту Перестаньте жонглювати неорганізованим вкладом у командах. Натомість дайте всім одне місце, щоб поділитися своїми ідеями - а потім дозвольте їм побачити все це разом у контексті. Фреску довіряють 95% Fortune 100, включаючи інноваційні команди в IBM, Intuit, Microsoft, Gitlab, Steelcase, Thinesworks та Atlassian. За допомогою фрески ви побачите швидший прогрес, кращі ідеї, щасливіші команди та більш послідовні результати.
Ayoa
ayoa.com
Як цитує CBS News, Ayoa є «унікальним поворотом в управлінні завданнями». Ayoa — це універсальна онлайн-дошка, де ви можете обмірковувати ідеї, працювати разом і виконувати завдання. Завдяки унікальному поєднанню білих дошок, карт мислення, керування завданнями та функцій командної співпраці окремі особи та команди будь-якого розміру можуть робити все – планувати проект, проводити ефективні зустрічі чи щось середнє. Здобувши всесвітню популярність і похвалу за інноваційний підхід, Ayoa розкриває потенціал продуктивності окремих людей і команд по всьому світу. З Ayoa ви отримаєте гарний користувальницький інтерфейс і будете оснащені всім необхідним, щоб планувати, керувати та досягати будь-чого красиво.
Hoylu
hoylu.com
Мозковий штурм – опрацюйте складні ідеї та забезпечте повну участь усіх, де б вони не були. Упорядковуйте – об’єднайте всі свої програми, файли, ідеї та нотатки зустрічі в єдиний живий робочий простір. Співпрацюйте – тримайте свої команди на шляху за допомогою вбудованої бізнес-логіки для Agile, Lean, Pull Planning, PI Planning та інших структур проектів
Shorter Loop
shorterloop.com
Shore Loop (нова назва Prodeasy)-це все-таки все в одному AI SAAS SAAS, орієнтованому на клієнтів управління та відкриття для прозорливих команд продуктів будь-яких розмірів та власників бізнесу у всьому світі. Отримайте розуміння клієнтів, проблем, стратегій та успіху запуску. Спробуйте безкоштовно за адресою https://app.prodeasy.com/register Чому коротший цикл? • Дає рішення цим ключовим питанням бізнесу та продуктом: - Хто наш клієнт? Які проблеми ми вирішуємо? Чи матиме наше рішення ринок? Ваша стратегія фінансово обгрунтована? Як ми будемо залишатися дисциплінованими та зосередженими? Ми виконуємо свою стратегію? • Простота використання: зручний для користувачів інтерфейс для швидкого борту. • Тільки платформа, яка безперешкодно з'єднує всі етапи розробки Agile продукту процесу безперервного виявлення • Тільки платформа, яка підтримуватиме управління продуктом від ідеї до реалізації цінностей. Складається з усіх модулів - слухати, співпрацювати, ідей, стратегізувати, визначати, дизайн, прототип/MVP, зберігати, запускати, вимірювати та вивчати, зберігаючи клієнтів у центрі. • Тільки платформа, яка підтримує експерименти та перевірку ідей у інструменті для всіх етапів розробки продукту • Тільки платформа, яка забезпечить інтелектуальний тренер через платформу
Draft.io
draft.io
Використовуйте можливості візуальної роботи з гнучким робочим простором Draft.io для спільної роботи.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасникам зупинятися та збільшувати представлений вміст – CollabNow пропонує більш захоплюючий, безпечний і надійний спосіб віртуальної співпраці за неперевершеною ціною.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Switchboard
switchboard.app
Рухайтеся швидше з меншою кількістю зустрічей. Діліться ідеями, залишайте відгуки та приймайте рішення на асинхронній платформі для співпраці. Швидший прогрес: замість того, щоб планувати зустріч, діліться програмами та файлами в інтерактивній кімнаті, яка завжди актуальна. Поділіться з контекстом: залишайте відгуки та приймайте кращі рішення, зберігаючи інструменти, документи та розмови в одному місці. Поговоріть віч-на-віч: не всі зустрічі погані! Перегортайте відео в будь-якій кімнаті, щоб спільно переглядати та досягати більше разом.
DigStack
digstack.com
Ми прагнемо надати вам найбільш привабливі та ефективні цифрові рішення для співпраці. Скористайтеся нашою потужною, простою у використанні цифровою дошкою в режимі реального часу безкоштовно, кредитна картка не потрібна. Просто співпрацюйте з будь-ким у вашій організації чи за її межами. Експортувати свої дошки легко, і ви більше ніколи не втратите дошку. Легко організовуйте свої дошки, співавторів і проекти. Ми серйозно ставимося до безпеки ваших даних.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip — це програмне забезпечення, яке дозволяє команді швидко перетворювати думки на ідеї, ділитися ними та вдосконалювати їх незалежно від того, перебувають вони в одній кімнаті чи на іншому кінці світу.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — це інтерактивна дошка, яка найкраще підходить для ►корпоративних навчальних платформ ►бізнесів онлайн-репетиторства ►шкіл ►освітніх закладів, які використовують дошки Варіанти використання, ми пропонуємо рішення для: ►білих міток /спеціальний домен або субдомен, логотип бренду та колірна схема, повністю налаштована цільова сторінка/, ►вбудовування LiveBoard в існуюче рішення/ автоматична автентифікація ваших користувачів без облікових записів LiveBoard, отримання дощок, сеансів і записів із серверів за запитом.../ ► повністю настроюване рішення на основі потреб вашого бізнесу. Потрібна детальніша інформація, не соромтеся щоб зв’язатися з нами через [email protected], маючи
Meahana
meahana.io
Meahana — це візуальний інструмент для співпраці з більш ніж 30 видами діяльності, які можна легко налаштувати для створення та проведення зустрічей і семінарів, щоб прискорити узгодження та покращити прийняття рішень.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — це онлайн-платформа для співпраці, створена консалтинговою компанією з інновацій Treehouse Innovation, щоб полегшити та оптимізувати процес дизайнерського мислення та інновацій. Це допомагає командам і організаціям працювати разом для вирішення складних проблем, розробки нових ідей і створення інноваційних рішень. Sprintbase надає структуровану структуру для керівництва командами через різні етапи дизайнерського мислення, які зазвичай включають співчуття користувачам, визначення проблем, ідеї рішень, прототипування та тестування. Платформа пропонує інструменти та шаблони для підтримки кожного етапу процесу, полегшуючи співпрацю команд, обмін ідеями та відстеження прогресу.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні пристрої для відеоконференцій, які інтегровані з програмним забезпеченням і забезпечують просту та неперевершену роботу. досвід зустрічі. ezTalks має на меті зробити ваші зустрічі простішими та зручнішими для співпраці.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com — це хмарне програмне забезпечення для вебінарів, яке допомагає невеликим командам і компаніям керувати вебінарами та онлайн-зустрічами. Це дозволяє будь-якій команді відділу продажів, кадрів або маркетингу легко проводити онлайн-події для своєї аудиторії. Його функції варіюються від прямої трансляції, можливості презентації та спільного використання екрана, а також опції брендингу, які можна повністю налаштувати, до функцій залучення користувачів, таких як опитування та опитування, голосування та заклик до дії. LiveWebinar також дає змогу організаціям аналізувати залученість аудиторії, надаючи цінну інформацію, і записувати сеанси у форматі HD, щоб пізніше використовувати їх для аналізу або як вебінар Evergreen. Спробуйте LiveWebinar, якщо вам потрібна платформа вебінарів, адаптована до ваших потреб!
Weje
weje.io
Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.
Stormboard
stormboard.com
Зустрічайте Stormboard: платформу №1 для співпраці з даними для перетворення неструктурованих взаємодій у робочі простори для спільної роботи. Приймайте стратегічні рішення, співпрацюйте віддалено та навіть повністю позбавляйтеся від необхідності проводити зустрічі. НОВИНКА: з StormAI планування, мозковий штурм і вирішення проблем швидше, ніж будь-коли! Цей потужний (і безпечний) інструмент штучного інтелекту аналізує дані вашої робочої області, автоматично створюючи інтелектуальні шаблони зі структурованими розділами та контекстними нотатками. Це як мати помічника з мозкового штурму, який активізує співпрацю та зустрічі та додає структуру вашій роботі. Не просто вірте нам на слово – тисячі корпоративних гігантів, як-от NASA, Microsoft і Baxter, довіряють Stormboard для їхньої віртуальної співпраці, сприяють інноваціям і прискорюють розробку продуктів. Готові бачити майбутнє співпраці? Відвідайте наш веб-сайт www.stormboard.com і дізнайтеся, як Stormboard може назавжди змінити ваш спосіб роботи.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — це онлайн-платформа для спільної роботи «все в одному», яка постійно підвищує рівень залучення. Завдяки унікальному асортименту з 10 візуальних інструментів і сервісів для співпраці, Klaxoon дає людям змогу залучати людей під час зустрічей і поза ними, підвищувати продуктивність і формувати інноваційний робочий простір. Завдяки інтеграції світового рівня з такими популярними інструментами, як Microsoft, Google, Jira та Zapier, Klaxoon об’єднує команди, запалюючи креативність і досягаючи конкретних результатів. Klaxoon підтримує тисячі користувачів з понад 7500 корпорацій, неурядових організацій, університетів і державних адміністрацій, а також 15% компаній зі списку Fortune 500. Klaxoon дає змогу різноманітним організаціям покращувати співпрацю, підвищувати продуктивність і досягати своїх стратегічних цілей.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — це онлайн-дошка, переосмислена для потреб сьогодення, яка пропонує безмежні способи ділитися, презентувати та співпрацювати в Інтернеті. Проводьте зустрічі, мозковий штурм, мапу розуму, діліться документами, проводите презентації та онлайн-класи за допомогою безмежно масштабованого цифрового робочого простору.
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію на fibery.io.
Explain Everything
explaineverything.com
Навчіть, сьогодіть, ескіз, записуйте відео та працюйте разом, і все пояснити все дошку. Порівняно з іншими інструментами, поясніть все, що є ножем швейцарської армії додатків дошки. Завдяки своїй унікальній універсальності відкриваються нові можливості висловити знання, розбиваючи межі часу та відстані, що дозволяє вам замалювати, розмовляти та ділитися новим ландшафтом, цифрово переробляючи, як ви щось пояснюєте. Зробіть процес створення якісних відео пояснювачів вітерцем. Поділіться презентацією дошки або на місці, або на відстані. Відкрийте нескінченний цифровий простір, щоб візуально мозковий штурм складних ідей та ділитися неоціненним зворотним зв'язком.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard — це найбезпечніша онлайн-дошка для спільної роботи, яка дозволяє командам будь-якого розміру централізувати проекти та співпрацювати як у режимі реального часу, так і асинхронно. Розподілені команди з усього світу використовують концептборд для різноманітних випадків використання. Від проведення мозкових штурмів і віддалених семінарів до планування проектів, від розробки нових продуктів до сприяння гнучким процесам. Дізнайтеся, як візуальна співпраця може допомогти розірвати організаційну відокремленість і підвищити командну роботу та продуктивність. Забезпечте безперебійну співпрацю ваших команд за лічені хвилини за допомогою Conceptboard. Нескінченне полотно Об’єднайте свої команди та створіть централізований візуальний центр для всіх ваших проектів та ідей. Збільште масштаб певних розділів або зменште масштаб, щоб зрозуміти загальну картину. Нескінченне полотно Conceptboard гарантує, що у вас ніколи не вистачить місця для ваших ідей! Співпраця в режимі реального часу Стежте за курсорами в реальному часі, спілкуйтесь у чаті чи відеодзвінку прямо з програми для безперебійної співпраці. Відчуйте себе в одній кімнаті з Conceptboard. Бібліотека шаблонів Використовуйте нашу велику бібліотеку шаблонів, щоб створювати візуальні рамки та легко передавати складні ідеї. Від карт Empathy до Customer Journeys, від Business Canvas до Roadmaps проекту, ми охоплюємо всі бізнес-функції. Виразіть себе візуально Використовуйте різноманітні візуальні інструменти, такі як ескізи, наліпки, фігури та стрілки, щоб втілити свої великі ідеї в життя. Перетягуйте зображення, відео, PDF-файли та інші файли прямо на дошку. Поділіться із зовнішніми зацікавленими сторонами. Легко діліться дошками із зовнішніми партнерами, такими як постачальники та агентства, і залучайте всіх зацікавлених сторін до однієї сторінки.
Collaboard
collaboard.app
Великі уми думають разом. Collaboard — це красива, багатофункціональна, проста у використанні онлайн-дошка для спільної роботи для віддаленої роботи. Collaboard доступний як послуга з хмари та пропонує можливість самостійного розміщення для підприємств у своєму хмарному клієнті або локально. Collaboard пропонує розміщення даних у Європі на 100% сумісне з GDPR у Open Telekom Cloud. З Collaboard онлайн-зустрічі стають продуктивнішими, креативнішими, інтерактивнішими та веселішими. Collaboard — це продукт зі Швейцарії з надзвичайно високим рівнем безпеки даних і різними варіантами хостингу. Ви можете почати з Collaboard безкоштовно.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для творчої співпраці. Оптимізуйте робочі процеси з усіма своїми ідеями, ресурсами, ітераціями та цілими проектами в одному безпечному віртуальному робочому просторі. Завдяки вбудованим голосовим і відеодзвінкам просто зберіть свою команду в Bluescape і швидше приймайте рішення. Скорочуйте кількість зустрічей і швидше завершуйте проекти на безпечній платформі, якій довіряють компанії зі списку Fortune 100, державні установи та найбільші кіностудії світу.
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаються на наш досвід, керовані шаблони та навчальні програми через Aha! Академія буде найкращою. Ми пишаємося тим, що є зовсім іншим типом компанії SaaS, яка швидко розвивається. Бізнес самоокупний, прибутковий, 100% дистанційний. Ми визнані однією з найкращих повністю дистанційних компаній для роботи, підтримуємо рух Bootstrap і надали понад 1 мільйон доларів людям, які потребують через Aha! Доглядає. * Ага! це комплексний набір інструментів, призначених для допомоги менеджерам із продуктів у розробці ефективних і добре скоординованих стратегій продукту з надійним середовищем, яке можна адаптувати відповідно до конкретних вимог робочого процесу. * Рецензенти часто згадують широкі функціональні можливості інструменту, можливість налаштувати його відповідно до потреб своєї організації, його швидку та корисну технічну підтримку та ефективну інтеграцію з іншими платформами, такими як Jira та SFDC. * Рецензенти зіткнулися з обмеженнями в параметрах налаштування, зокрема в стилях шрифтів і фондових піктограмах, помітною складністю початкового етапу налаштування, крутою кривою навчання та обмеженнями можливостей звітування, зокрема неможливості створювати звіти про зміни, внесені в записи.
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