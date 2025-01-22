Програмне забезпечення для спільної дошки - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Програмне забезпечення для спільної дошки пропонує єдиний інтерактивний простір для проектування, де члени команди можуть одночасно редагувати та ділитися вмістом зі своїх пристроїв. Відповідаючи своїй назві, інструмент для спільної дошки часто імітує зовнішній вигляд фізичної дошки. Ці інструменти мають низку функцій, які дозволяють користувачам створювати, спілкуватися, зберігати та ділитися вмістом у гнучкому середовищі, яке можна налаштувати. Незважаючи на те, що ці інтуїтивно зрозумілі та зручні інструменти користуються особливою популярністю серед команд дизайну та управління проектами, вони корисні для широкого кола дисциплін. Хоча багато рішень для спільної дошки є окремими продуктами, деякі з них інтегровані в інше програмне забезпечення для проектування або візуальні платформи для співпраці.
Запит на новий застосунок
Miro
miro.com
Miro — це візуальний робочий простір для інновацій, який дозволяє розподіленим командам будь-якого розміру мріяти, проектувати та будувати майбутнє разом. Завдяки магії інтелектуального полотна Miro візуалізація концепцій, ідей і рішень у команді може відбуватися де завгодно — маркери для сухого стирання не потрібні. Синхронізуйте, плавно та відчуйте зв’язок роботи пліч-о-пліч із вашою командою — навіть у віддаленому, розподіленому чи гібридному робочому середовищі. Клієнти Miro люблять використовувати Miro для: * Проводьте онлайн-зустрічі та командні семінари * Обдумуйте нові ідеї та проекти на безмежній дошці * Редагувати, коментувати та розмічати документи та PDF-файли * Робіть цифрові нотатки Apple Pencil (і зменшіть використання паперу!) * Легко збирайте ресурси, фотографії, документи, посилання та посилання * Плануйте та керуйте гнучкими робочими процесами та ритуалами сутичок * Створюйте шляхи користувачів, картографуйте процеси та розвивайте особистості * Навчайте та проводите інтерактивні заняття в просторі для спільної роботи * Створіть дошку бачення ідей і натхнення Miro дозволяє творити будь-коли та будь-де. Завдяки понад 200 готовим шаблонам, інтерфейсу перетягування та відсутності обмежень щодо співавторів робота на дошці Miro швидка та весела.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного забезпечення не потрібно.
Jamboard
google.com
Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно оголошений 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Google Docs. Дисплей також можна встановити на стіну або налаштувати як стояти.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Gliffy
gliffy.com
Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми. Перетягуйте свій шлях до професійно виглядаючих блок-схем, UML-діаграм, сутностей-зв’язків тощо всього за кілька кліків. Крім того, тепер ви можете будувати свої діаграми за допомогою коду з Mermaid js. Використовуйте шаблон, щоб створити розумову або концептуальну карту під час мозкового штурму. Вставте організаційну діаграму, яку легко оновлювати, в інструменти, які вже використовує ваша команда. Візуалізуйте свою хмарну архітектуру чи ІТ-мережі та додайте їх до документації вашої команди, а також скористайтеся функцією зв’язування даних Gliffy, щоб додавати реальні дані безпосередньо до своїх діаграм. Що б ви не планували, керували проектом або мріяли, Gliffy допоможе вам втілити це в життя. Створюйте діаграми зі своєю командою в режимі реального часу безпосередньо в Confluence Cloud для простіших і ефективніших робочих сеансів. Gliffy — найпопулярніший додаток для створення діаграм в екосистемі Atlassian, лише в Confluence понад 18 мільйонів користувачів створюють діаграми. Gliffy довіряють команди будь-якого розміру, що робить його провідним корпоративним рішенням для створення діаграм. Ви можете перевірити, чи Gliffy підходить для вашої команди, розпочавши пробну версію на Atlassian Marketplace або зареєструвавшись на двотижневу безкоштовну пробну версію Gliffy Online на gliffy.com.
Lucid
lucid.co
Lucid — це візуальний пакет для співпраці, який допомагає командам бачити та будувати майбутнє. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реалізації. Його використовують мільйони користувачів у понад 180 країнах. Дев’яносто шість відсотків зі списку Fortune 500 використовують Lucidchart, серед клієнтів Google, GE, NBC Universal і T-Mobile. Серед партнерів Lucid – такі лідери галузі, як Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce і Microsoft. З моменту заснування компанії зі штату Юта в 2010 році вона отримала численні нагороди за культуру бізнесу та робочого місця. З першого дня команда Lucid була уривчастою, інноваційною та надзвичайно успішною. Компанія вірна своїм основним цінностям, включаючи командну роботу над его, інновації в усьому, що вона робить, індивідуальне розширення можливостей, ініціативу, власність, а також пристрасть і досконалість у кожній сфері.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це інноваційна онлайн-дошка, яка забезпечує плавний мозковий штурм, обговорення та спільне створення. Використовуйте потужність штучного інтелекту та переосмисліть свій досвід віддаленої роботи.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard — це найбезпечніша онлайн-дошка для спільної роботи, яка дозволяє командам будь-якого розміру централізувати проекти та співпрацювати як у режимі реального часу, так і асинхронно. Розподілені команди з усього світу використовують концептборд для різноманітних випадків використання. Від проведення мозкових штурмів і віддалених семінарів до планування проектів, від розробки нових продуктів до сприяння гнучким процесам. Дізнайтеся, як візуальна співпраця може допомогти розірвати організаційну відокремленість і підвищити командну роботу та продуктивність. Забезпечте безперебійну співпрацю ваших команд за лічені хвилини за допомогою Conceptboard. Нескінченне полотно Об’єднайте свої команди та створіть централізований візуальний центр для всіх ваших проектів та ідей. Збільште масштаб певних розділів або зменште масштаб, щоб зрозуміти загальну картину. Нескінченне полотно Conceptboard гарантує, що у вас ніколи не вистачить місця для ваших ідей! Співпраця в режимі реального часу Стежте за курсорами в реальному часі, спілкуйтесь у чаті чи відеодзвінку прямо з програми для безперебійної співпраці. Відчуйте себе в одній кімнаті з Conceptboard. Бібліотека шаблонів Використовуйте нашу велику бібліотеку шаблонів, щоб створювати візуальні рамки та легко передавати складні ідеї. Від карт Empathy до Customer Journeys, від Business Canvas до Roadmaps проекту, ми охоплюємо всі бізнес-функції. Виразіть себе візуально Використовуйте різноманітні візуальні інструменти, такі як ескізи, наліпки, фігури та стрілки, щоб втілити свої великі ідеї в життя. Перетягуйте зображення, відео, PDF-файли та інші файли прямо на дошку. Поділіться із зовнішніми зацікавленими сторонами. Легко діліться дошками із зовнішніми партнерами, такими як постачальники та агентства, і залучайте всіх зацікавлених сторін до однієї сторінки.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — це ваш улюблений інструмент для створення діаграм для спрощення візуальної комунікації. Завдяки універсальному та зручному інтерфейсу ви можете легко створювати діаграми, блок-схеми та каркаси, що робить його ідеальним вибором для команд та окремих творців, незалежно від місця розташування. Cacoo інтегрується з такими програмами, як Google Drive, Confluence та Visio, а також має доступ до великої бібліотеки шаблонів і форм. Легко діліться роботою за допомогою вбудовування, посилань і параметрів експорту.
Collaboard
collaboard.app
Великі уми думають разом. Collaboard — це красива, багатофункціональна, проста у використанні онлайн-дошка для спільної роботи для віддаленої роботи. Collaboard доступний як послуга з хмари та пропонує можливість самостійного розміщення для підприємств у своєму хмарному клієнті або локально. Collaboard пропонує розміщення даних у Європі на 100% сумісне з GDPR у Open Telekom Cloud. З Collaboard онлайн-зустрічі стають продуктивнішими, креативнішими, інтерактивнішими та веселішими. Collaboard — це продукт зі Швейцарії з надзвичайно високим рівнем безпеки даних і різними варіантами хостингу. Ви можете почати з Collaboard безкоштовно.
MURAL
mural.co
Mural — це візуальна робоча платформа, яка є вашою базою для планування, зустрічей і роботи в одному. Отримайте найкращі ідеї від усієї команди Скористайтеся різноманітним досвідом у своїй організації за допомогою інклюзивного спілкування – і зберігайте все це в одному місці. Кожен член команди буде налаштований і працюватиме якнайкраще. Працюйте ефективно – за столом або по всьому світу Швидше налагоджуйте розподілену команду та швидше приймайте рішення. Вирішуйте будь-яке завдання чи проект від щотижневих зустрічей до стратегічних ініціатив. Дивіться загальну картину кожного проекту Припиніть жонглювання неорганізованими введеннями між командами. Натомість дайте кожному одне місце, щоб поділитися своїми ідеями, а потім дозвольте їм побачити все разом у контексті. Mural довіряють 95% зі списку Fortune 100, включаючи інноваційні команди IBM, Intuit, Microsoft, GitLab, Steelcase, Thoughtworks і Atlassian. З Mural ви побачите швидший прогрес, кращі ідеї, щасливіші команди та стабільніші відмінні результати.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — це інструмент для створення візуальних нотаток і карт мислення, який допомагає людям чітко мислити та писати творчо. Це онлайн-дошка, де ви можете візуально організувати, згрупувати та зв’язати свої думки. Таким чином, ви можете одразу побачити як огляд високого рівня, так і деталі своїх нотаток в одному місці. На відміну від інших інтелектуальних карт, ви можете писати та додавати скільки завгодно зображень або медіа в Scrintal, а також з’єднувати кожну частину за допомогою зворотних посилань.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що вам подобається. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові дописи або завантажте кілька документів і вуаля! Народжується весло. Зробіть його ще красивішим, вибравши власні шпалери та теми. Padlet відрізняється від інших інструментів для ведення блогів і дошок натхнення, оскільки він гнучкий. Створіть список покупок, діаграму Венна, дошку для обговорень, групову вітальну листівку, портфоліо або бізнес-план – усе в одній програмі. Використовуються вчителями, студентами, професіоналами та людьми різного віку по всьому світу, padlets можна вибірково ділитися та редагувати між багатьма учасниками.
Limnu
limnu.com
Онлайн-дошки Limnu дозволяють проводити мозковий штурм і співпрацювати з розподіленою командою або клієнтами з будь-якого пристрою. Його досить просто, щоб будь-хто міг взяти та використовувати під час відеозустрічі, він підтримує мозковий штурм і обговорення, не перериваючи потоку ідей. Limnu достатньо швидкий, щоб відчувати себе на дотик, ніби ви малюєте на справжній дошці, і достатньо швидкий, щоб співпрацювати в режимі реального часу під час спілкування з колегами.
Explain Everything
explaineverything.com
Навчайте, презентуйте, створюйте ескізні нотатки, записуйте відео та працюйте разом – усе це на дошці Explain Everything. Порівняно з іншими інструментами, Explain Everything є швейцарським армійським ножем серед програм для дошок. Завдяки його унікальній універсальності відкриваються нові можливості для вираження знань, руйнуючи межі часу та відстані, дозволяючи вам малювати, говорити та ділитися в новому ландшафті, цифрово переосмислюючи те, як ви пояснюєте будь-що. Зробіть процес створення якісних пояснювальних відео вітерцем. Поділіться своєю презентацією на дошці на місці або на відстані. Відкрийте безмежний цифровий простір для візуального мозкового штурму складних ідей і обміну безцінними відгуками.
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості безмежні завдяки понад 10 000 шаблонів, які постачаються з платформою.
Weje
weje.io
Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards — це платформа для співпраці вільної форми з глибокою двосторонньою інтеграцією Jira, GitHub і Confluence, створена для команд, які прагнуть покращити свою віддалену співпрацю та оптимізувати свої процеси від відкриття до реалізації проекту. Завдяки потужним функціям і вбудованим шаблонам, таким як відображення історій користувача, щоденне, ретроспективне або спринтне планування, програма спрощує робочі процеси доставки та дозволяє командам працювати ефективніше. Whiteboards допомагає групам продуктів і інженерів об’єднуватися, досягати своїх цілей, розвивати почуття командного духу та демонструвати свої результати ключовим зацікавленим сторонам. Додаток об’єднує різні інструменти управління проектами на одній візуальній дошці, забезпечуючи єдину платформу для команд, щоб керувати своєю роботою та підвищувати продуктивність.
DigStack
digstack.com
Ми прагнемо надати вам найбільш привабливі та ефективні цифрові рішення для співпраці. Скористайтеся нашою потужною, простою у використанні цифровою дошкою в режимі реального часу безкоштовно, кредитна картка не потрібна. Просто співпрацюйте з будь-ким у вашій організації чи за її межами. Експортувати свої дошки легко, і ви більше ніколи не втратите дошку. Легко організовуйте свої дошки, співавторів і проекти. Ми серйозно ставимося до безпеки ваших даних.
Ayoa
ayoa.com
Як цитує CBS News, Ayoa є «унікальним поворотом в управлінні завданнями». Ayoa — це універсальна онлайн-дошка, де ви можете обмірковувати ідеї, працювати разом і виконувати завдання. Завдяки унікальному поєднанню білих дошок, карт мислення, керування завданнями та функцій командної співпраці окремі особи та команди будь-якого розміру можуть робити все – планувати проект, проводити ефективні зустрічі чи щось середнє. Здобувши всесвітню популярність і похвалу за інноваційний підхід, Ayoa розкриває потенціал продуктивності окремих людей і команд по всьому світу. З Ayoa ви отримаєте гарний користувальницький інтерфейс і будете оснащені всім необхідним, щоб планувати, керувати та досягати будь-чого красиво.
Stormboard
stormboard.com
Зустрічайте Stormboard: платформу №1 для співпраці з даними для перетворення неструктурованих взаємодій у робочі простори для спільної роботи. Приймайте стратегічні рішення, співпрацюйте віддалено та навіть повністю позбавляйтеся від необхідності проводити зустрічі. НОВИНКА: з StormAI планування, мозковий штурм і вирішення проблем швидше, ніж будь-коли! Цей потужний (і безпечний) інструмент штучного інтелекту аналізує дані вашої робочої області, автоматично створюючи інтелектуальні шаблони зі структурованими розділами та контекстними нотатками. Це як мати помічника з мозкового штурму, який активізує співпрацю та зустрічі та додає структуру вашій роботі. Не просто вірте нам на слово – тисячі корпоративних гігантів, як-от NASA, Microsoft і Baxter, довіряють Stormboard для їхньої віртуальної співпраці, сприяють інноваціям і прискорюють розробку продуктів. Готові бачити майбутнє співпраці? Відвідайте наш веб-сайт www.stormboard.com і дізнайтеся, як Stormboard може назавжди змінити ваш спосіб роботи.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — це інтерактивна дошка, яка найкраще підходить для ►корпоративних навчальних платформ ►бізнесів онлайн-репетиторства ►шкіл ►освітніх закладів, які використовують дошки Варіанти використання, ми пропонуємо рішення для: ►білих міток /спеціальний домен або субдомен, логотип бренду та колірна схема, повністю налаштована цільова сторінка/, ►вбудовування LiveBoard в існуюче рішення/ автоматична автентифікація ваших користувачів без облікових записів LiveBoard, отримання дощок, сеансів і записів із серверів за запитом.../ ► повністю настроюване рішення на основі потреб вашого бізнесу. Потрібна детальніша інформація, не соромтеся щоб зв’язатися з нами через [email protected], маючи
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для творчої співпраці. Оптимізуйте робочі процеси з усіма своїми ідеями, ресурсами, ітераціями та цілими проектами в одному безпечному віртуальному робочому просторі. Завдяки вбудованим голосовим і відеодзвінкам просто зберіть свою команду в Bluescape і швидше приймайте рішення. Скорочуйте кількість зустрічей і швидше завершуйте проекти на безпечній платформі, якій довіряють компанії зі списку Fortune 100, державні установи та найбільші кіностудії світу.
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію на fibery.io.
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з вашою командою. Дошка, відеоконференції, документація та управління проектами в одному місці.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com — це хмарне програмне забезпечення для вебінарів, яке допомагає невеликим командам і компаніям керувати вебінарами та онлайн-зустрічами. Це дозволяє будь-якій команді відділу продажів, кадрів або маркетингу легко проводити онлайн-події для своєї аудиторії. Його функції варіюються від прямої трансляції, можливості презентації та спільного використання екрана, а також опції брендингу, які можна повністю налаштувати, до функцій залучення користувачів, таких як опитування та опитування, голосування та заклик до дії. LiveWebinar також дає змогу організаціям аналізувати залученість аудиторії, надаючи цінну інформацію, і записувати сеанси у форматі HD, щоб пізніше використовувати їх для аналізу або як вебінар Evergreen. Спробуйте LiveWebinar, якщо вам потрібна платформа вебінарів, адаптована до ваших потреб!
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip — це програмне забезпечення, яке дозволяє команді швидко перетворювати думки на ідеї, ділитися ними та вдосконалювати їх незалежно від того, перебувають вони в одній кімнаті чи на іншому кінці світу.
Draft.io
draft.io
Використовуйте можливості візуальної роботи з гнучким робочим простором Draft.io для спільної роботи.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shore Loop (нова назва Prodeasy)-це все-таки все в одному AI SAAS SAAS, орієнтованому на клієнтів управління та відкриття для прозорливих команд продуктів будь-яких розмірів та власників бізнесу у всьому світі. Отримайте розуміння клієнтів, проблем, стратегій та успіху запуску. Спробуйте безкоштовно за адресою https://app.prodeasy.com/register Чому коротший цикл? • Дає рішення цим ключовим питанням бізнесу та продуктом: - Хто наш клієнт? Які проблеми ми вирішуємо? Чи матиме наше рішення ринок? Ваша стратегія фінансово обгрунтована? Як ми будемо залишатися дисциплінованими та зосередженими? Ми виконуємо свою стратегію? • Простота використання: зручний для користувачів інтерфейс для швидкого борту. • Тільки платформа, яка безперешкодно з'єднує всі етапи розробки Agile продукту процесу безперервного виявлення • Тільки платформа, яка підтримуватиме управління продуктом від ідеї до реалізації цінностей. Складається з усіх модулів - слухати, співпрацювати, ідей, стратегізувати, визначати, дизайн, прототип/MVP, зберігати, запускати, вимірювати та вивчати, зберігаючи клієнтів у центрі. • Тільки платформа, яка підтримує експерименти та перевірку ідей у інструменті для всіх етапів розробки продукту • Тільки платформа, яка забезпечить інтелектуальний тренер через платформу
Meahana
meahana.io
Meahana — це візуальний інструмент для співпраці з більш ніж 30 видами діяльності, які можна легко налаштувати для створення та проведення зустрічей і семінарів, щоб прискорити узгодження та покращити прийняття рішень.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — це онлайн-платформа для співпраці, створена консалтинговою компанією з інновацій Treehouse Innovation, щоб полегшити та оптимізувати процес дизайнерського мислення та інновацій. Це допомагає командам і організаціям працювати разом для вирішення складних проблем, розробки нових ідей і створення інноваційних рішень. Sprintbase надає структуровану структуру для керівництва командами через різні етапи дизайнерського мислення, які зазвичай включають співчуття користувачам, визначення проблем, ідеї рішень, прототипування та тестування. Платформа пропонує інструменти та шаблони для підтримки кожного етапу процесу, полегшуючи співпрацю команд, обмін ідеями та відстеження прогресу.
Idea Morph
trymorph.com
Morph — це асинхронний, керований та індивідуальний інструмент мозкового штурму, який просуває ваші ідеї вперед, замість того, щоб збільшувати та зменшувати масштаб на нескінченних дошках. Це як ваш улюблений шаблон мозкового штурму Miro, але автоматизований, без посередника.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Hoylu
hoylu.com
Мозковий штурм – опрацюйте складні ідеї та забезпечте повну участь усіх, де б вони не були. Упорядковуйте – об’єднайте всі свої програми, файли, ідеї та нотатки зустрічі в єдиний живий робочий простір. Співпрацюйте – тримайте свої команди на шляху за допомогою вбудованої бізнес-логіки для Agile, Lean, Pull Planning, PI Planning та інших структур проектів
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасникам зупинятися та збільшувати представлений вміст – CollabNow пропонує більш захоплюючий, безпечний і надійний спосіб віртуальної співпраці за неперевершеною ціною.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні пристрої для відеоконференцій, які інтегровані з програмним забезпеченням і забезпечують просту та неперевершену роботу. досвід зустрічі. ezTalks має на меті зробити ваші зустрічі простішими та зручнішими для співпраці.
Switchboard
switchboard.app
Рухайтеся швидше з меншою кількістю зустрічей. Діліться ідеями, залишайте відгуки та приймайте рішення на асинхронній платформі для співпраці. Швидший прогрес: замість того, щоб планувати зустріч, діліться програмами та файлами в інтерактивній кімнаті, яка завжди актуальна. Поділіться з контекстом: залишайте відгуки та приймайте кращі рішення, зберігаючи інструменти, документи та розмови в одному місці. Поговоріть віч-на-віч: не всі зустрічі погані! Перегортайте відео в будь-якій кімнаті, щоб спільно переглядати та досягати більше разом.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — це онлайн-платформа для спільної роботи «все в одному», яка постійно підвищує рівень залучення. Завдяки унікальному асортименту з 10 візуальних інструментів і сервісів для співпраці, Klaxoon дає людям змогу залучати людей під час зустрічей і поза ними, підвищувати продуктивність і формувати інноваційний робочий простір. Завдяки інтеграції світового рівня з такими популярними інструментами, як Microsoft, Google, Jira та Zapier, Klaxoon об’єднує команди, запалюючи креативність і досягаючи конкретних результатів. Klaxoon підтримує тисячі користувачів з понад 7500 корпорацій, неурядових організацій, університетів і державних адміністрацій, а також 15% компаній зі списку Fortune 500. Klaxoon дає змогу різноманітним організаціям покращувати співпрацю, підвищувати продуктивність і досягати своїх стратегічних цілей.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — це онлайн-дошка, переосмислена для потреб сьогодення, яка пропонує безмежні способи ділитися, презентувати та співпрацювати в Інтернеті. Проводьте зустрічі, мозковий штурм, мапу розуму, діліться документами, проводите презентації та онлайн-класи за допомогою безмежно масштабованого цифрового робочого простору.
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаються на наш досвід, керовані шаблони та навчальні програми через Aha! Академія буде найкращою. Ми пишаємося тим, що є зовсім іншим типом компанії SaaS, яка швидко розвивається. Бізнес самоокупний, прибутковий, 100% дистанційний. Ми визнані однією з найкращих повністю дистанційних компаній для роботи, підтримуємо рух Bootstrap і надали понад 1 мільйон доларів людям, які потребують через Aha! Доглядає. * Ага! це комплексний набір інструментів, призначених для допомоги менеджерам із продуктів у розробці ефективних і добре скоординованих стратегій продукту з надійним середовищем, яке можна адаптувати відповідно до конкретних вимог робочого процесу. * Рецензенти часто згадують широкі функціональні можливості інструменту, можливість налаштувати його відповідно до потреб своєї організації, його швидку та корисну технічну підтримку та ефективну інтеграцію з іншими платформами, такими як Jira та SFDC. * Рецензенти зіткнулися з обмеженнями в параметрах налаштування, зокрема в стилях шрифтів і фондових піктограмах, помітною складністю початкового етапу налаштування, крутою кривою навчання та обмеженнями можливостей звітування, зокрема неможливості створювати звіти про зміни, внесені в записи.
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