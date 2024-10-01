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Програмне забезпечення для спільної дошки - Найпопулярніші застосунки - Нікарагуа
Програмне забезпечення для спільної дошки пропонує єдиний інтерактивний простір для проектування, де члени команди можуть одночасно редагувати та ділитися вмістом зі своїх пристроїв. Відповідаючи своїй назві, інструмент для спільної дошки часто імітує зовнішній вигляд фізичної дошки. Ці інструменти мають низку функцій, які дозволяють користувачам створювати, спілкуватися, зберігати та ділитися вмістом у гнучкому середовищі, яке можна налаштувати. Незважаючи на те, що ці інтуїтивно зрозумілі та зручні інструменти користуються особливою популярністю серед команд дизайну та управління проектами, вони корисні для широкого кола дисциплін. Хоча багато рішень для спільної дошки є окремими продуктами, деякі з них інтегровані в інше програмне забезпечення для проектування або візуальні платформи для співпраці.
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ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та роз...
Miro
miro.com
Miro надає візуальний робочий простір для інновацій, який дозволяє розподіленим командам будь-якого розміру мріяти, проектувати та будувати майбутнє разом. Сьогодні понад 70 мільйонів користувачів у всьому світі в 200 000 організаціях, включаючи Nike, Ikea, Deloitte, WPP і Cisco, покладаються на Mir...
Jamboard
google.com
Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно оголошений 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Googl...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — це повна платформа для команд, які хочуть візуально співпрацювати, незалежно від того, де вони знаходяться та як працюють. Віртуальні дошки, інтелектуальні діаграми та хмарна візуалізація дають змогу організаціям розробляти плани від початкових ідей до успішної реа...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — це інструмент для створення візуальних нотаток і карт мислення, який допомагає людям чітко мислити та писати творчо. Це онлайн-дошка, де ви можете візуально організувати, згрупувати та зв’язати свої думки. Таким чином, ви можете одразу побачити як огляд високого рівня, так і деталі своїх ...
MURAL
mural.co
Не звертайте уваги на «де». Настав час для іншого «як». Командам не потрібне краще місце для роботи. Їм потрібен кращий спосіб роботи. Цифрова дошка Mural підходить для компаній, що думають вперед. Фреска — це те, як команди краще працюють і змушують працювати краще. Як і будь-який м’яз, співпраця с...
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що вам подобається. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстов...
Gliffy
gliffy.com
Програми Gliffy для створення діаграм спрощують спілкування та співпрацю зі швидкістю ваших ідей. Незалежно від того, використовуєте ви Gliffy у Confluence та Jira чи використовуєте наш окремий інструмент для створення діаграм Gliffy Online, ви знайдете інтуїтивно зрозумілий спосіб малювати діаграми...
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть ...
Explain Everything
explaineverything.com
Навчайте, презентуйте, створюйте ескізні нотатки, записуйте відео та працюйте разом – усе це на дошці Explain Everything. Порівняно з іншими інструментами, Explain Everything є швейцарським армійським ножем серед програм для дошок. Завдяки його унікальній універсальності відкриваються нові можливост...
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного за...
Creately
creately.com
Creately — це візуальна платформа для співпраці. Це дозволяє командам переходити від ідеї до планування та виконання в одному візуальному просторі. Візуально додавайте ідеї до різних фреймворків, картографуйте процеси, потоки чи цілі організації, створюйте документи технічної архітектури. Можливості...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard — це найбезпечніша онлайн-дошка для спільної роботи, яка дозволяє командам будь-якого розміру централізувати проекти та співпрацювати як у режимі реального часу, так і асинхронно. Розподілені команди з усього світу використовують концептборд для різноманітних випадків використання. Від ...
Weje
weje.io
Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це інноваційна онлайн-дошка, яка забезпечує плавний мозковий штурм, обговорення та спільне створення. Використовуйте потужність штучного інтелекту та переосмисліть свій досвід віддаленої роботи.
Ayoa
ayoa.com
Як цитує CBS News, Ayoa є «унікальним поворотом в управлінні завданнями». Ayoa — це універсальна онлайн-дошка, де ви можете обмірковувати ідеї, працювати разом і виконувати завдання. Завдяки унікальному поєднанню білих дошок, карт мислення, керування завданнями та функцій командної співпраці окремі ...
Switchboard
switchboard.app
Рухайтеся швидше з меншою кількістю зустрічей. Діліться ідеями, залишайте відгуки та приймайте рішення на асинхронній платформі для співпраці. Швидший прогрес: замість того, щоб планувати зустріч, діліться програмами та файлами в інтерактивній кімнаті, яка завжди актуальна. Поділіться з контекстом: ...
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — це ваш улюблений інструмент для створення діаграм для спрощення візуальної комунікації. Завдяки універсальному та зручному інтерфейсу ви можете легко створювати діаграми, блок-схеми та каркаси, що робить його ідеальним вибором для команд та окремих творців, незалежно від місця розташування. ...
Limnu
limnu.com
Онлайн-дошки Limnu дозволяють проводити мозковий штурм і співпрацювати з розподіленою командою або клієнтами з будь-якого пристрою. Його досить просто, щоб будь-хто міг взяти та використовувати під час відеозустрічі, він підтримує мозковий штурм і обговорення, не перериваючи потоку ідей. Limnu доста...
Collaboard
collaboard.app
Великі уми думають разом. Collaboard — це красива, багатофункціональна, проста у використанні онлайн-дошка для спільної роботи для віддаленої роботи. Collaboard доступний як послуга з хмари та пропонує можливість самостійного розміщення для підприємств у своєму хмарному клієнті або локально. Collabo...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — це онлайн-платформа для спільної роботи «все в одному», яка постійно підвищує рівень залучення. Завдяки унікальному асортименту з 10 візуальних інструментів і сервісів для співпраці, Klaxoon дає людям змогу залучати людей під час зустрічей і поза ними, підвищувати продуктивність і формуват...
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards — це платформа для співпраці вільної форми з глибокою двосторонньою інтеграцією Jira, GitHub і Confluence, створена для команд, які прагнуть покращити свою віддалену співпрацю та оптимізувати свої процеси від відкриття до реалізації проекту. Завдяки потужним функціям і вбудованим шаблона...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — це інтерактивна дошка, яка найкраще підходить для ►корпоративних навчальних платформ ►бізнесів онлайн-репетиторства ►шкіл ►освітніх закладів, які використовують дошки Варіанти використання, ми пропонуємо рішення для: ►білих міток /спеціальний домен або субдомен, логотип бренду та колірна...
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — це онлайн-дошка, переосмислена для потреб сьогодення, яка пропонує безмежні способи ділитися, презентувати та співпрацювати в Інтернеті. Проводьте зустрічі, мозковий штурм, мапу розуму, діліться документами, проводите презентації та онлайн-класи за допомогою безмежно масштабованого цифров...
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для творчої співпраці. Оптимізуйте робочі процеси з усіма своїми ідеями, ресурсами, ітераціями та цілими проектами в одному безпечному віртуальному робочому просторі. Завдяки вбудованим голосовим і відеодзвінкам просто зберіть свою команду в Bluescape і швидше приймайте рішення...
Stormboard
stormboard.com
Зустрічайте Stormboard: платформу №1 для співпраці з даними для перетворення неструктурованих взаємодій у робочі простори для спільної роботи. Приймайте стратегічні рішення, співпрацюйте віддалено та навіть повністю позбавляйтеся від необхідності проводити зустрічі. НОВИНКА: з StormAI планування, мо...
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...
Idea Morph
trymorph.com
Morph — це асинхронний, керований та індивідуальний інструмент мозкового штурму, який просуває ваші ідеї вперед, замість того, щоб збільшувати та зменшувати масштаб на нескінченних дошках. Це як ваш улюблений шаблон мозкового штурму Miro, але автоматизований, без посередника.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip — це програмне забезпечення, яке дозволяє команді швидко перетворювати думки на ідеї, ділитися ними та вдосконалювати їх незалежно від того, перебувають вони в одній кімнаті чи на іншому кінці світу.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта т...
Draft.io
draft.io
Використовуйте можливості візуальної роботи з гнучким робочим простором Draft.io для спільної роботи.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com — це хмарне програмне забезпечення для вебінарів, яке допомагає невеликим командам і компаніям керувати вебінарами та онлайн-зустрічами. Це дозволяє будь-якій команді відділу продажів, кадрів або маркетингу легко проводити онлайн-події для своєї аудиторії. Його функції варіюються від...
DigStack
digstack.com
Ми прагнемо надати вам найбільш привабливі та ефективні цифрові рішення для співпраці. Скористайтеся нашою потужною, простою у використанні цифровою дошкою в режимі реального часу безкоштовно, кредитна картка не потрібна. Просто співпрацюйте з будь-ким у вашій організації чи за її межами. Експортува...
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (нова назва Prodeasy) — це комплексна платформа SaaS на основі штучного інтелекту, орієнтована на клієнта, для керування продуктами та відкриття для команд, що бажають розвивати продукт, будь-якого розміру та власників бізнесу по всьому світу. Отримайте уявлення про клієнтів, проблеми, ...
Hoylu
hoylu.com
Мозковий штурм – опрацюйте складні ідеї та забезпечте повну участь усіх, де б вони не були. Упорядковуйте – об’єднайте всі свої програми, файли, ідеї та нотатки зустрічі в єдиний живий робочий простір. Співпрацюйте – тримайте свої команди на шляху за допомогою вбудованої бізнес-логіки для Agile, L...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасника...
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — це онлайн-платформа для співпраці, створена консалтинговою компанією з інновацій Treehouse Innovation, щоб полегшити та оптимізувати процес дизайнерського мислення та інновацій. Це допомагає командам і організаціям працювати разом для вирішення складних проблем, розробки нових ідей і ст...
Meahana
meahana.io
Meahana — це візуальний інструмент для співпраці з більш ніж 30 видами діяльності, які можна легко налаштувати для створення та проведення зустрічей і семінарів, щоб прискорити узгодження та покращити прийняття рішень.