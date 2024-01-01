Collaborative Whiteboard Software - Найпопулярніші застосунки
Collaborative whiteboard software offers a unified, interactive design space where team members can simultaneously edit and share content from their devices. True to its name, a collaborative whiteboard tool often mimics the look and feel of a physical whiteboard. These tools come with a range of features that enable users to design, communicate, save, and share content in a flexible and customizable environment. Although particularly popular with design and project management teams, these intuitive and user-friendly tools are beneficial for a wide range of disciplines. While many collaborative whiteboard solutions are standalone products, some are integrated into other design software or visual collaboration platforms.
Запит на новий застосунок
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Jamboard
google.com
Jamboard — це система інтерактивної дошки, розроблена Google як частина Google Workspace, раніше відомої як G Suite. Він був офіційно анонсований 25 жовтня 2016 року. Він має 55-дюймовий сенсорний дисплей 4K і сумісний для онлайн-співпраці через кросплатформну підтримку через безкоштовний пакет Goog...
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
MURAL
mural.co
Наша платформа та професійні послуги дозволяють інноваційним командам думати та співпрацювати візуально для вирішення важливих проблем. Просто запишіть те, що думаєте, на наліпках. Потім упорядкуйте списки, блок-схеми, діаграми, рамки, методи та малюнки, щоб активізувати та вирівняти свою команду.
Scrintal
scrintal.com
Ніби у Міро та Обсидіана народилася дитина. Упорядковуйте та об’єднуйте свої атомарні нотатки за допомогою методу Зеттелкастен. Переглядайте всі свої думки в одному місці та легко діліться ними.
Gliffy
gliffy.com
Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Explain Everything
explaineverything.com
Навчайте, презентуйте, створюйте ескізні нотатки, записуйте відео та працюйте разом – усе це на дошці Explain Everything. Порівняно з іншими інструментами, Explain Everything є швейцарським армійським ножем серед програм для дошок. Завдяки його унікальній універсальності відкриваються нові можливост...
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Weje
weje.io
Новий спосіб збирати, упорядковувати та ділитися будь-чим на віртуальних онлайн-дошках за допомогою безкоштовної платформи для командної співпраці.
Conceptboard
conceptboard.com
Нескінченне полотно для всієї вашої команди. Працюйте разом, візуально за допомогою спільної онлайн-дошки Conceptboard.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного за...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Limnu
limnu.com
Limnu — найкраща онлайн-дошка для спільної роботи.
Ayoa
ayoa.com
Думайте інакше, досягайте більшого. Ayoa — це інклюзивний комплексний додаток для створення інтелектуальних карт, дошки та спільної роботи, призначений для сприйняття відмінностей, підвищення творчості та досягнення результатів.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Collaboard
collaboard.app
Співпраця стала візуальною. Відкрийте для себе потужність цієї цифрової дошки та вдосконаліть спосіб роботи з вашим підприємством.
Cacoo
cacoo.com
Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!
Switchboard
switchboard.app
Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Klaxoon
klaxoon.com
Упевнено проводьте ефективні семінари. Безпроблемна платформа, що об’єднує команди для індивідуальних і продуктивних семінарів.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — це онлайн-дошка, переосмислена для потреб сьогодення, яка пропонує безмежні способи ділитися, презентувати та співпрацювати в Інтернеті. Проводьте зустрічі, мозковий штурм, мапу розуму, діліться документами, проводите презентації та онлайн-класи за допомогою безмежно масштабованого цифров...
Bluescape
bluescape.com
Втілюйте свої зустрічі та бачення в життя. Від стартових заходів і мозкових штурмів до презентацій і оглядів, Bluescape — це рішення для проведення зустрічей, де процвітають творчі ідеї.
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
Stormboard
stormboard.com
Працюйте краще разом. Використовуйте спільний робочий простір Stormboard, щоб генерувати більше ідей, а потім визначати пріоритети, організовувати та вдосконалювати ці ідеї, щоб зробити ваші зустрічі, мозкові штурми та проекти більш продуктивними та ефективними.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...
LiveWebinar
livewebinar.com
Найсучасніше програмне забезпечення для вебінарів. Повністю настроювана та унікальна на ринку. Спробуйте розширену платформу для вебінарів, повністю адаптованих до вашого бізнесу.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase is an online collaboration platform built by the innovation consultancy, Treehouse Innovation, to facilitate and streamline the process of design thinking and innovation. It helps teams and organizations work together to solve complex problems, develop new ideas, and create innovative sol...
Meahana
meahana.io
Meahana is a visual collaboration tool with more than 30 activity types that can be easily customized to create and facilitate meetings and workshops to accelerate alignment and improve decision making.
Idea Morph
trymorph.com
Morph is the async, guided and individual brainstorming tool that moves your ideas forward, instead of zooming in & out on endless whiteboards. It is like your favorite Miro brainstorming template, but automated, without the need of a facilitator.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard is an Interactive Whiteboard best for ►corporate training platforms ►online tutoring businesses ►schools ►educational institutions using whiteboards Use cases we provide solutions for: ►white Labeling /custom domain or subdomain, brand logo and colouring scheme, fully customized landing pa...
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip is a software that makes it easy for a team to quickly turn thoughts into ideas, share and refine them whether they're in the same room or on the other side of the world.
DigStack
digstack.com
We are committed to provide you the most engaging and effective digital collaboration solutions. Leverage our powerful, easy to use real-time digital whiteboard at no cost, no credit-card required. Simply collaborate with anybody within or outside of your organization. Exporting your boards is easy,...
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards is a free-form collaboration platform with two-way deep Jira, GitHub, and Confluence integration built for teams looking to improve their remote collaboration and streamline their processes from discovery to project delivery. With powerful features and built-in templates such as user sto...
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (new name of Prodeasy) is an all-in-one AI-powered SaaS customer-centric product management and discovery platform for visionary product teams of all sizes & business owners worldwide. Gain insights on customers, problems, strategies, and launch success. Try for free at https://app.prod...
Midlap
midlap.com
Midlap is an online collaboration and brainstorming tool where we are solving the problem that arises due to switching between multiple apps to collaborate with your team. We solve this problem by providing tools like Whiteboards, Kanban Boards, Flow Diagrams, Files, Chat, Events, Gantt Charts etc u...
Draft.io
draft.io
Harness the power of working visually with Draft.io's flexible and collaborative workspace.
Hoylu
hoylu.com
Brainstorm - Work through complex ideas and ensure full participation from everyone no matter where they are. Organize - Bring all your apps, files, ideas, and meeting notes into a single living and breathing workspace Collaborate - Keep your teams on track with built in business logic for Agile,...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасника...