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Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.
Запит на новий застосунок
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket – це веб-сервіс для управління версіями коду, що підтримує Git та Mercurial, пропонуючи хостинг для розробницьких проектів та інтеграцію з іншим програмним забезпеченням.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo - це конструктор веб-сайтів, що використовує ШІ для створення персоналізованих сайтів без потреби в знаннях кодування.
Gitea
gitea.io
Gitea — це легка платформа з відкритим кодом для хостингу коду, яка підтримує управління проектами, огляди коду та співпрацю команд.
UpCloud
upcloud.com
UpCloud — хмарна платформа для забезпечення обчислювальних ресурсів з високою продуктивністю та безпекою для бізнесу та розробників.
Gcore
gcorelabs.com
Gcore — міжнародний провайдер хостингу, доставки контенту та захисту для медіа-бізнесу, з регіональною інфраструктурою і рішеннями для онлайн-діяльності.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo - це платформа PaaS для хостингу веб-додатків в Європі, що спрощує їх розгортання, масштабування та управління, без потреби в управлінні серверами.
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