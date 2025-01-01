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Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки

Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket – це веб-сервіс для управління версіями коду, що підтримує Git та Mercurial, пропонуючи хостинг для розробницьких проектів та інтеграцію з іншим програмним забезпеченням.

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo - це конструктор веб-сайтів, що використовує ШІ для створення персоналізованих сайтів без потреби в знаннях кодування.

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea — це легка платформа з відкритим кодом для хостингу коду, яка підтримує управління проектами, огляди коду та співпрацю команд.

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud — хмарна платформа для забезпечення обчислювальних ресурсів з високою продуктивністю та безпекою для бізнесу та розробників.

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

Gcore — міжнародний провайдер хостингу, доставки контенту та захисту для медіа-бізнесу, з регіональною інфраструктурою і рішеннями для онлайн-діяльності.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo - це платформа PaaS для хостингу веб-додатків в Європі, що спрощує їх розгортання, масштабування та управління, без потреби в управлінні серверами.

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Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog