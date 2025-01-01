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Найпопулярніші Нещодавно додані Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки

Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.