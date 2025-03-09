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Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.

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GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket – це веб-сервіс для управління версіями коду, що підтримує Git та Mercurial, пропонуючи хостинг для розробницьких проектів та інтеграцію з іншим програмним забезпеченням.

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

Потужні межі та хмарні рішення для медіа -бізнесу та індустрії розваг Gcore - це міжнародний хмарний та крайовий лідер у галузі доставки, хостингу та безпеки для будь -якого бізнесу, штаб -квартира в Люксембурзі, чия глобальна інфраструктура включена до книги записів Гіннеса. Gcore надає широкий спектр послуг для клієнтів усіх галузей, які розвивають свій бізнес в Інтернеті. Служби компанії включають керований хостинг, мережу доставки контенту (CDN), розширену медіа -платформу для професійних трансляцій та потоку будь -якої складності, захисту від атак DDOS будь -якого рівня, зберігання хмарного вмісту тощо. Gcore побудував власну глобальну інфраструктуру на всіх континентах з найкращими показниками CDN в Європі та СНД.

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea — це легка платформа з відкритим кодом для хостингу коду, яка підтримує управління проектами, огляди коду та співпрацю команд.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo - це конструктор веб-сайтів, що використовує ШІ для створення персоналізованих сайтів без потреби в знаннях кодування.

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud — хмарна платформа для забезпечення обчислювальних ресурсів з високою продуктивністю та безпекою для бізнесу та розробників.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.

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Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog