Gcore

gcorelabs.com

Потужні межі та хмарні рішення для медіа -бізнесу та індустрії розваг Gcore - це міжнародний хмарний та крайовий лідер у галузі доставки, хостингу та безпеки для будь -якого бізнесу, штаб -квартира в Люксембурзі, чия глобальна інфраструктура включена до книги записів Гіннеса. Gcore надає широкий спектр послуг для клієнтів усіх галузей, які розвивають свій бізнес в Інтернеті. Служби компанії включають керований хостинг, мережу доставки контенту (CDN), розширену медіа -платформу для професійних трансляцій та потоку будь -якої складності, захисту від атак DDOS будь -якого рівня, зберігання хмарного вмісту тощо. Gcore побудував власну глобальну інфраструктуру на всіх континентах з найкращими показниками CDN в Європі та СНД.