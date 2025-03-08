Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.
Запит на новий застосунок
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket – це веб-сервіс для управління версіями коду, що підтримує Git та Mercurial, пропонуючи хостинг для розробницьких проектів та інтеграцію з іншим програмним забезпеченням.
Gcore
gcorelabs.com
Потужні межі та хмарні рішення для медіа -бізнесу та індустрії розваг Gcore - це міжнародний хмарний та крайовий лідер у галузі доставки, хостингу та безпеки для будь -якого бізнесу, штаб -квартира в Люксембурзі, чия глобальна інфраструктура включена до книги записів Гіннеса. Gcore надає широкий спектр послуг для клієнтів усіх галузей, які розвивають свій бізнес в Інтернеті. Служби компанії включають керований хостинг, мережу доставки контенту (CDN), розширену медіа -платформу для професійних трансляцій та потоку будь -якої складності, захисту від атак DDOS будь -якого рівня, зберігання хмарного вмісту тощо. Gcore побудував власну глобальну інфраструктуру на всіх континентах з найкращими показниками CDN в Європі та СНД.
Gitea
gitea.io
Gitea — це полегшене рішення для розміщення коду, яке керує спільнота, написане на Go. Публікується за ліцензією MIT.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — це німецький розробник веб-сайтів і комплексне рішення для хостингу, призначене для того, щоб користувачі могли створювати власні веб-сайти без жодного досвіду веб-дизайну. Компанія є приватною, її головний офіс знаходиться в Гамбурзі, Німеччина, з офісами в Мюнхені та Токіо. Jimdo має два продукти; Creator і Dolphin, обидва пропонують безкоштовні та платні плани. Jimdo Dolphin — це програма для створення веб-сайтів на базі штучного інтелекту, призначена для користувачів із базовими навичками роботи з комп’ютером і автоматизує більшість процесу створення веб-сайтів. Він використовує штучний інтелект, щоб дізнатися про користувача, його бізнес і цілі, а потім створює веб-сайт, який вже повністю персоналізований відповідно до його потреб. Jimdo Creator — це конструктор веб-сайтів у стилі перетягування та хостинг, який підходить для користувачів, які мають певні навички програмування.
UpCloud
upcloud.com
Легка глобальна інфраструктура. Тисячі компаній по всьому світу працюють на UpCloud. Наші клієнти запускають критично важливі для бізнесу програми на нашій хмарній платформі корпоративного рівня. Вони цінують нашу високу продуктивність, надійне обслуговування та індивідуальний підхід.
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