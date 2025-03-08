Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Jimdo

jimdo.com

Jimdo — це німецький розробник веб-сайтів і комплексне рішення для хостингу, призначене для того, щоб користувачі могли створювати власні веб-сайти без жодного досвіду веб-дизайну. Компанія є приватною, її головний офіс знаходиться в Гамбурзі, Німеччина, з офісами в Мюнхені та Токіо. Jimdo має два продукти; Creator і Dolphin, обидва пропонують безкоштовні та платні плани. Jimdo Dolphin — це програма для створення веб-сайтів на базі штучного інтелекту, призначена для користувачів із базовими навичками роботи з комп’ютером і автоматизує більшість процесу створення веб-сайтів. Він використовує штучний інтелект, щоб дізнатися про користувача, його бізнес і цілі, а потім створює веб-сайт, який вже повністю персоналізований відповідно до його потреб. Jimdo Creator — це конструктор веб-сайтів у стилі перетягування та хостинг, який підходить для користувачів, які мають певні навички програмування.