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Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.
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GitHub
github.com
Github, Inc. - американська багатонаціональна корпорація, яка забезпечує хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою GIT. Він пропонує функціональність розподіленої версії та функціональність управління вихідним кодом (SCM), а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити на функції, управління завданнями та вікі для кожного проекту. Штаб -квартира в Каліфорнії, вона була дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. Github пропонує свої основні послуги безкоштовно. Його більш досконалі професійні та підприємницькі послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи Github зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року Github пропонує необмежені приватні сховища для всіх планів, включаючи безкоштовні рахунки, але дозволяли лише до трьох співробітників на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмеженим співробітникам, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин на місяць. Станом на січень 2020 року Github повідомляє, що понад 40 мільйонів користувачів та понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів громадських сховищ), що робить його найбільшим безліччю вихідного коду у світі.
GitLab
about.gitlab.com
Gitlab-це веб-інструмент Lifecycle DevOps, який забезпечує менеджера репозиторію GIT, що надає Wiki, відстеження випуску та безперервну інтеграцію та розгортання функцій трубопроводу, використовуючи ліцензію на відкрите код, розроблене Gitlab Inc. Програмне забезпечення було створено українськими розробниками dmitri Zaporozhets та Valery Sizov. Рішення управління кодом для співпраці в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше він розвинувся до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім до всього життєвого циклу DevOps. Сучасний стек технологій включає Go, Ruby на Rails та Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим явищем, де основна функціональність випускається під ліцензією на відкритих кодів (MIT), тоді як додаткова функціональність знаходиться під власною ліцензією.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — це німецький розробник веб-сайтів і комплексне рішення для хостингу, призначене для того, щоб користувачі могли створювати власні веб-сайти без жодного досвіду веб-дизайну. Компанія є приватною, її головний офіс знаходиться в Гамбурзі, Німеччина, з офісами в Мюнхені та Токіо. Jimdo має два продукти; Creator і Dolphin, обидва пропонують безкоштовні та платні плани. Jimdo Dolphin — це програма для створення веб-сайтів на базі штучного інтелекту, призначена для користувачів із базовими навичками роботи з комп’ютером і автоматизує більшість процесу створення веб-сайтів. Він використовує штучний інтелект, щоб дізнатися про користувача, його бізнес і цілі, а потім створює веб-сайт, який вже повністю персоналізований відповідно до його потреб. Jimdo Creator — це конструктор веб-сайтів у стилі перетягування та хостинг, який підходить для користувачів, які мають певні навички програмування.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — це веб-сервіс сховища контролю версій, що належить Atlassian, для вихідного коду та проектів розробки, які використовують системи контролю версій Mercurial (від запуску до 1 липня 2020 року) або Git (з жовтня 2011 року). Bitbucket пропонує як комерційні плани, так і безкоштовні облікові записи. Він пропонує безкоштовні облікові записи з необмеженою кількістю приватних сховищ (у яких може бути до п’яти користувачів у разі безкоштовних облікових записів) станом на вересень 2010. Bitbucket інтегрується з іншим програмним забезпеченням Atlassian, таким як Jira, HipChat, Confluence та Bamboo. Він схожий на GitHub, який переважно використовує Git. Bitbucket традиційно продає свої послуги професійним розробникам із приватним пропрієтарним програмним кодом, особливо після придбання Atlassian у 2010 році. У лютому 2017 року Bitbucket оголосив, що охопив 6 мільйонів розробників і 1 мільйон команд на своїй платформі. Bitbucket має три моделі розгортання: Хмара, сервер Bitbucket і центр обробки даних.
Gcore
gcorelabs.com
Потужні межі та хмарні рішення для медіа -бізнесу та індустрії розваг Gcore - це міжнародний хмарний та крайовий лідер у галузі доставки, хостингу та безпеки для будь -якого бізнесу, штаб -квартира в Люксембурзі, чия глобальна інфраструктура включена до книги записів Гіннеса. Gcore надає широкий спектр послуг для клієнтів усіх галузей, які розвивають свій бізнес в Інтернеті. Служби компанії включають керований хостинг, мережу доставки контенту (CDN), розширену медіа -платформу для професійних трансляцій та потоку будь -якої складності, захисту від атак DDOS будь -якого рівня, зберігання хмарного вмісту тощо. Gcore побудував власну глобальну інфраструктуру на всіх континентах з найкращими показниками CDN в Європі та СНД.
Gitea
gitea.io
Gitea — це полегшене рішення для розміщення коду, яке керує спільнота, написане на Go. Публікується за ліцензією MIT.
UpCloud
upcloud.com
Легка глобальна інфраструктура. Тисячі компаній по всьому світу працюють на UpCloud. Наші клієнти запускають критично важливі для бізнесу програми на нашій хмарній платформі корпоративного рівня. Вони цінують нашу високу продуктивність, надійне обслуговування та індивідуальний підхід.
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.
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