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Послуги хостингу коду - Найпопулярніші застосунки - Палау
Послуги хостингу коду стосуються онлайн-платформ, які надають інструменти для зберігання, контролю версій та співпраці для розробників програмного забезпечення, щоб розміщувати, керувати та ділитися своїми сховищами коду. Ці служби сприяють спільній розробці, пропонуючи такі функції, як відстеження версій, керування проблемами, і часто інтегруються з інструментами постійної інтеграції та розгортання.
Запит на новий застосунок
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмитром Запорожець і Валерій Сизов. Спочатку код був написаний на Ruby, а деякі частини пізніше переписані на Go, спочатку як рішення для керування вихідним кодом співпрацювати в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше воно розвинулося до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім і до всього життєвого циклу DevOps. Поточний стек технологій включає Go, Ruby on Rails і Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим ядром, де основна функціональність випущена за ліцензією з відкритим вихідним кодом (MIT), а додаткова функціональність – за пропрієтарною ліцензією.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — це веб-сервіс сховища контролю версій, що належить Atlassian, для вихідного коду та проектів розробки, які використовують системи контролю версій Mercurial (від запуску до 1 липня 2020 року) або Git (з жовтня 2011 року). Bitbucket пропонує як комерційні плани, так і безкоштовні облікові записи. Він пропонує безкоштовні облікові записи з необмеженою кількістю приватних сховищ (у яких може бути до п’яти користувачів у разі безкоштовних облікових записів) станом на вересень 2010. Bitbucket інтегрується з іншим програмним забезпеченням Atlassian, таким як Jira, HipChat, Confluence та Bamboo. Він схожий на GitHub, який переважно використовує Git. Bitbucket традиційно продає свої послуги професійним розробникам із приватним пропрієтарним програмним кодом, особливо після придбання Atlassian у 2010 році. У лютому 2017 року Bitbucket оголосив, що охопив 6 мільйонів розробників і 1 мільйон команд на своїй платформі. Bitbucket має три моделі розгортання: Хмара, сервер Bitbucket і центр обробки даних.
G-Core Labs
gcorelabs.com
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Gitea
gitea.io
Gitea — це полегшене рішення для розміщення коду, яке керує спільнота, написане на Go. Публікується за ліцензією MIT.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити функцій, керування завданнями та вікі для кожного проекту. Зі штаб-квартирою в Каліфорнії вона є дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. GitHub пропонує свої основні послуги безкоштовно. Її більш просунуті професійні та корпоративні послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи GitHub зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року GitHub пропонує необмежену кількість приватних сховищ для всіх планів, включно з безкоштовними обліковими записами, але дозволяє лише до трьох співавторів на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмежену кількість співавторів, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин дій на місяць. Станом на січень 2020 року GitHub повідомляє про наявність понад 40 мільйонів користувачів і понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів загальнодоступних сховищ), що робить його найбільшим хостом вихідного коду у світі.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — це німецький розробник веб-сайтів і комплексне рішення для хостингу, призначене для того, щоб користувачі могли створювати власні веб-сайти без жодного досвіду веб-дизайну. Компанія є приватною, її головний офіс знаходиться в Гамбурзі, Німеччина, з офісами в Мюнхені та Токіо. Jimdo має два продукти; Creator і Dolphin, обидва пропонують безкоштовні та платні плани. Jimdo Dolphin — це програма для створення веб-сайтів на базі штучного інтелекту, призначена для користувачів із базовими навичками роботи з комп’ютером і автоматизує більшість процесу створення веб-сайтів. Він використовує штучний інтелект, щоб дізнатися про користувача, його бізнес і цілі, а потім створює веб-сайт, який вже повністю персоналізований відповідно до його потреб. Jimdo Creator — це конструктор веб-сайтів у стилі перетягування та хостинг, який підходить для користувачів, які мають певні навички програмування.
UpCloud
upcloud.com
Легка глобальна інфраструктура. Тисячі компаній по всьому світу працюють на UpCloud. Наші клієнти запускають критично важливі для бізнесу програми на нашій хмарній платформі корпоративного рівня. Вони цінують нашу високу продуктивність, надійне обслуговування та індивідуальний підхід.
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу європейську PaaS-сертифіковану HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтесь першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.