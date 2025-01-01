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Програмне забезпечення для навчання
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Програмне забезпечення для навчання - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для коучингу надає компаніям і внутрішнім командам необхідні інструменти для оптимізації операцій. Ці продукти спрощують планування, виставлення рахунків, платежі та керування клієнтами, часто бездоганно інтегруючись із платформами електронної пошти, календаря та відеоконференцій. Це зменшує адміністративне навантаження як для тренерів, так і для клієнтів, дозволяючи тренерам зосередитися на своїй основній роботі. Тренери та клієнти можуть легко отримати доступ до історії платежів, відстежувати решту сеансів, стежити за досягненням цілей і переглядати повідомлення. Деякі платформи навіть дозволяють архівувати документи та медіафайли для використання в майбутньому. Крім того, програмне забезпечення для тренінгів допомагає компаніям у маркетингу їхніх послуг, сприяючи створенню рекламних пакетів для залучення нових потенційних клієнтів. З іншого боку, компанії, які зосереджені на професійному розвитку, можуть віддати перевагу програмному забезпеченню для наставництва, якому бракує платіжних і комунікаційних функцій інструментів коучингу. Програмне забезпечення для наставництва розроблено спеціально для бізнес-наставництва, тоді як програмне забезпечення для коучингу достатньо універсальне, щоб підтримувати різні сфери знань.

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Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsulting — додаток для пошуку роботи, що використовує штучний інтелект для створення резюме та нетворкінгу.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell - це платформа для управління тренерським бізнесом, що включає платежі, контракти, планування та адміністрування клієнтів в одному місці.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.

Poised

Poised

poised.com

Poised - безкоштовний додаток для поліпшення комунікації, що надає персоналізований зворотний зв'язок під час онлайн-зустрічей на Mac і Windows.

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly – платформа, що поєднує експертизу та ШІ для особистісного росту і добробуту, надаючи рішення для клієнтів і коучинг для провайдерів.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.

Practice

Practice

practice.do

Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach - це платформа для оздоровчих професіоналів, що дозволяє управляти програмами, залучати клієнтів і відстежувати їх прогрес через мобільний додаток.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.

Profi

Profi

profi.io

Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.

Torch

Torch

torch.io

Torch — це платформа для розвитку людей, команд та організацій, яка забезпечує програми коучингу та менторства для покращення продуктивності.

CoachAccountable

CoachAccountable

coachaccountable.com

CoachAccountable - це додаток для управління тренуваннями, що спрощує роботу тренерів і покращує взаємодію з клієнтами через різні інструменти.

Coach Logic

Coach Logic

coach-logic.com

Coach Logic — це платформа для спільного відеоаналізу, що з'єднує тренера і команду для оцінки виступів після гри.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.

Connect4

Connect4

connect4.app

Connect4 - це платформа для зустрічей з клієнтами, що допомагає готуватись до зустрічей, їх проведенню та підвищує відповідальність у відносинах з клієнтами.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach - цифрова платформа для тренерів, консультантів та терапевтів, яка спрощує управління клієнтами, планування, виставлення рахунків та відстеження прогресу.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching — платформа для професійного коучингу, що надає персоналізовані сесії для покращення розвитку працівників і підтримує організації в навчанні.

Coaching Quest

Coaching Quest

coachingquest.eu

Coaching Quest — платформа, що об'єднує людей, бізнес та громади з кваліфікованими коучами по всій Європі для отримання коучингових послуг.

Delenta

Delenta

delenta.com

Delenta - це онлайн платформа для тренерів, яка спрощує управління клієнтами, планування сеансів та обробку платежів.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace - платформа для розвитку навичок з експертами, що забезпечує індивідуальне навчання та вимірює вплив на бізнес-показники.

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee – це додаток для співпраці та аналізу, який допомагає індивідам та командам досягати цілей за допомогою штучного інтелекту.

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo — це онлайн-система для бронювання та управління клієнтами, що дозволяє створювати власні сторінки бронювання та керувати платежами без технічних знань.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman — це платформа для особистого та професійного розвитку, що пропонує індивідуальні тренерські сесії та підтримку у досягненні цілей.

Cloverleaf

Cloverleaf

cloverleaf.me

Cloverleaf - це додаток, що пропонує автоматизоване coaching для команд, допомагаючи покращити співпрацю та навчання в процесі роботи.

Flowlance

Flowlance

flowlance.com

Flowlance дозволяє фрілансерам виставляти рахунки та отримувати оплату від усіх клієнтів через календар, спрощуючи управління бізнес-процесами.

Elatra

Elatra

elatra.io

Elatra - цифрова платформа для коучингу, що підтримує розвиток працівників у технологічних компаніях через індивідуальні сесії та програми навчання.

Coaching.com

Coaching.com

coaching.com

Coaching.com - платформа для тренерів, яка дозволяє управляти відносинами з клієнтами через відеозв'язок, чат, інвойси та обмін документами.

CoachVantage

CoachVantage

coachvantage.com

CoachVantage - це програмне забезпечення для тренерів, яке допомагає планувати сеанси, управляти клієнтами, обробляти платежі та спростити комунікацію.

Coaching Loft

Coaching Loft

coachingloft.com

Coaching Loft - платформа для тренерів, що допомагає організувати управління клієнтами, записами, плануванням і досягненням цілей.

Hoolr

Hoolr

hoolrcoaching.com

Hoolr - це програмне забезпечення для управління коучами та обробки культурних даних, що допомагає автоматизувати рутинні завдання та зосередитися на коучингу.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach – програмне забезпечення для управління класами, яке допомагає планувати заняття, відстежувати відвідуваність, створювати рахунки та централізувати комунікацію.

Exec

Exec

exec.com

Exec – це платформа для розвитку талантів, що допомагає компаніям створювати та керувати програмами навчання і коучингу.

Insala

Insala

insala.com

Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.

Satori

Satori

satoriapp.com

Satori - платформа для тренерів, що спрощує управління бізнесом, дозволяє автоматизувати бронювання, оплату та створення персоналізованих тренерських пакетів.

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