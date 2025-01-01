Програмне забезпечення для навчання - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.
Програмне забезпечення для коучингу надає компаніям і внутрішнім командам необхідні інструменти для оптимізації операцій. Ці продукти спрощують планування, виставлення рахунків, платежі та керування клієнтами, часто бездоганно інтегруючись із платформами електронної пошти, календаря та відеоконференцій. Це зменшує адміністративне навантаження як для тренерів, так і для клієнтів, дозволяючи тренерам зосередитися на своїй основній роботі. Тренери та клієнти можуть легко отримати доступ до історії платежів, відстежувати решту сеансів, стежити за досягненням цілей і переглядати повідомлення. Деякі платформи навіть дозволяють архівувати документи та медіафайли для використання в майбутньому. Крім того, програмне забезпечення для тренінгів допомагає компаніям у маркетингу їхніх послуг, сприяючи створенню рекламних пакетів для залучення нових потенційних клієнтів. З іншого боку, компанії, які зосереджені на професійному розвитку, можуть віддати перевагу програмному забезпеченню для наставництва, якому бракує платіжних і комунікаційних функцій інструментів коучингу. Програмне забезпечення для наставництва розроблено спеціально для бізнес-наставництва, тоді як програмне забезпечення для коучингу достатньо універсальне, щоб підтримувати різні сфери знань.
Запит на новий застосунок
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.
Simplero
simplero.com
Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting — додаток для пошуку роботи, що використовує штучний інтелект для створення резюме та нетворкінгу.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell - це платформа для управління тренерським бізнесом, що включає платежі, контракти, планування та адміністрування клієнтів в одному місці.
Speexx
speexx.com
Speexx - це онлайн-платформа для корпоративного навчання мовам, бізнес-коучингу та оцінки навичок, націлена на розвиток співробітників у цифровому середовищі.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.
Vibly
vibly.io
Vibly – платформа, що поєднує експертизу та ШІ для особистісного росту і добробуту, надаючи рішення для клієнтів і коучинг для провайдерів.
Poised
poised.com
Poised - безкоштовний додаток для поліпшення комунікації, що надає персоналізований зворотний зв'язок під час онлайн-зустрічей на Mac і Windows.
Practice
practice.do
Practice допомагає бізнесам зменшити адміністративну роботу, спрощуючи розклад, централізуючи активність клієнтів та консолідуючи інструменти.
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach - це платформа для оздоровчих професіоналів, що дозволяє управляти програмами, залучати клієнтів і відстежувати їх прогрес через мобільний додаток.
RYPT
rypt.app
RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.
Profi
profi.io
Profi - це платформа для професіоналів, яка спрощує управління клієнтами, планування, оплату та ведення курсів.
Torch
torch.io
Torch — це платформа для розвитку людей, команд та організацій, яка забезпечує програми коучингу та менторства для покращення продуктивності.
CoachAccountable
coachaccountable.com
CoachAccountable - це додаток для управління тренуваннями, що спрощує роботу тренерів і покращує взаємодію з клієнтами через різні інструменти.
Coach Logic
coach-logic.com
Coach Logic — це платформа для спільного відеоаналізу, що з'єднує тренера і команду для оцінки виступів після гри.
Bravely
workbravely.com
Bravely – це платформа для навчання, яка пропонує коучінг, мікро-навчання та ресурси для розвитку навичок, добробуту й підтримки співробітників на роботі.
Omnify
getomnify.com
Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.
Connect4
connect4.app
Connect4 - це платформа для зустрічей з клієнтами, що допомагає готуватись до зустрічей, їх проведенню та підвищує відповідальність у відносинах з клієнтами.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach - цифрова платформа для тренерів, консультантів та терапевтів, яка спрощує управління клієнтами, планування, виставлення рахунків та відстеження прогресу.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching — платформа для професійного коучингу, що надає персоналізовані сесії для покращення розвитку працівників і підтримує організації в навчанні.
Coaching Quest
coachingquest.eu
Coaching Quest — платформа, що об'єднує людей, бізнес та громади з кваліфікованими коучами по всій Європі для отримання коучингових послуг.
Delenta
delenta.com
Delenta - це онлайн платформа для тренерів, яка спрощує управління клієнтами, планування сеансів та обробку платежів.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для розвитку навичок з експертами, що забезпечує індивідуальне навчання та вимірює вплив на бізнес-показники.
Marlee
getmarlee.com
Marlee – це додаток для співпраці та аналізу, який допомагає індивідам та командам досягати цілей за допомогою штучного інтелекту.
Planubo
planubo.com
Planubo — це онлайн-система для бронювання та управління клієнтами, що дозволяє створювати власні сторінки бронювання та керувати платежами без технічних знань.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — це платформа для особистого та професійного розвитку, що пропонує індивідуальні тренерські сесії та підтримку у досягненні цілей.
Cloverleaf
cloverleaf.me
Cloverleaf - це додаток, що пропонує автоматизоване coaching для команд, допомагаючи покращити співпрацю та навчання в процесі роботи.
Flowlance
flowlance.com
Flowlance дозволяє фрілансерам виставляти рахунки та отримувати оплату від усіх клієнтів через календар, спрощуючи управління бізнес-процесами.
Elatra
elatra.io
Elatra - цифрова платформа для коучингу, що підтримує розвиток працівників у технологічних компаніях через індивідуальні сесії та програми навчання.
Coaching.com
coaching.com
Coaching.com - платформа для тренерів, яка дозволяє управляти відносинами з клієнтами через відеозв'язок, чат, інвойси та обмін документами.
CoachVantage
coachvantage.com
CoachVantage - це програмне забезпечення для тренерів, яке допомагає планувати сеанси, управляти клієнтами, обробляти платежі та спростити комунікацію.
Coaching Loft
coachingloft.com
Coaching Loft - платформа для тренерів, що допомагає організувати управління клієнтами, записами, плануванням і досягненням цілей.
Hoolr
hoolrcoaching.com
Hoolr - це програмне забезпечення для управління коучами та обробки культурних даних, що допомагає автоматизувати рутинні завдання та зосередитися на коучингу.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach – програмне забезпечення для управління класами, яке допомагає планувати заняття, відстежувати відвідуваність, створювати рахунки та централізувати комунікацію.
Exec
exec.com
Exec – це платформа для розвитку талантів, що допомагає компаніям створювати та керувати програмами навчання і коучингу.
Insala
insala.com
Insala – всебічне рішення для наставництва, що включає консультування, навчання та програмне забезпечення для підтримки учасників у різних сферах.
Satori
satoriapp.com
Satori - платформа для тренерів, що спрощує управління бізнесом, дозволяє автоматизувати бронювання, оплату та створення персоналізованих тренерських пакетів.
© 2025 WebCatalog, Inc.