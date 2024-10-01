Хмарні платформи захисту робочого навантаження - Найпопулярніші застосунки - Фінляндія

CrowdStrike

crowdstrike.com

Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...