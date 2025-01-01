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Хмарний веб-хостингу
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Хмарний веб-хостингу - Найпопулярніші застосунки

Провайдери хмарного веб-хостингу надають ресурси та інфраструктуру, необхідні для розгортання веб-сайтів у хмарі. Компанії використовують послуги хмарного хостингу для розміщення своїх веб-сайтів у віртуальній інфраструктурі, якою керує хостинг-провайдер. Таке управління гарантує гнучкість і масштабованість завдяки динамічному розподілу ресурсів і пропонуванню настроюваних планів, що дозволяє підприємствам коригувати ресурси за потреби. Провайдери хмарного хостингу надають надійні та безпечні послуги хостингу через резервні системи, забезпечуючи тривалий час безвідмовної роботи, розширені протоколи безпеки та відповідність галузевим стандартам.

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Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround - це платформа для веб-хостингу, що пропонує різні рішення, включаючи спільний та керований хостинг, з акцентом на швидкості, безпеці та підтримці клієнтів.

Gandi

Gandi

gandi.net

Додаток Gandi дозволяє управляти доменними іменами, реєстрацією, DNS і електронною поштою, спрощуючи онлайн-присутність для користувачів.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine — це керована хостингова платформа для WordPress, що забезпечує оптимізацію продуктивності, безпеки та підтримку для веб-сайтів.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.

Name.com

Name.com

name.com

Додаток Name.com дозволяє користуватися управлінням доменами, веб-хостингом та створенням сайтів через зрозумілий інтерфейс.

Gatsby Cloud

Gatsby Cloud

gatsbyjs.com

Gatsby Cloud — платформа для розробки та розгортання веб-сайтів з використанням Gatsby, оптимізуючи швидкість та безпеку через статичну генерацію контенту.

20i

20i

20i.com

20i - це управлінський хостинг для веб-сайтів з зручним інтерфейсом, що дозволяє легко управляти сайтами, доменами, SSL та електронною поштою. Екологічно чистий сервіс.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.

xCloud

xCloud

xcloud.host

xCloud – зручна панель управління для налаштування, розміщення та управління сайтами WordPress на різних хостингах/віртуальних серверах.

Greens247

Greens247

greens247.com

Greens247 - швидке веб-хостинг рішення з низькою затримкою, що використовує технології Xeon та NVMe для підвищення швидкості зберігання до 6 разів швидше за звичайні SSD.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost - це платформа для веб-хостингу в Індії, яка пропонує надійні послуги хостингу, управління доменами та безпеку даних з простим інтерфейсом.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero - це компанія з веб-хостингу, яка пропонує різні послуги хостингу і управління доменами з підтримкою 24/7 та високою надійністю.

LogicWeb

LogicWeb

logicweb.com

LogicWeb - це хостинг з LiteSpeed, NVMe, автоматичними щоденними резервними копіями, безкоштовним доменом та простим встановленням WordPress.

CloudyHost

CloudyHost

cloudyhost.com

CloudyHost забезпечує надійні хостинг-рішення та послуги для корпоративних і приватних клієнтів з 2008 року, зокрема реєстрацію доменів і веб-хостинг.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace - компанія з веб-хостингу, що спеціалізується на управляємому хостингу в хмарах, забезпечуючи налаштування, обслуговування та підтримку сайтів.

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark - це простий у використанні сервіс для спільного хостингу, розроблений для веб-розробників, спрямований на покращення користувацького досвіду.

CheapoHosting

CheapoHosting

cheapohosting.com

CheapoHosting - це платформа для порівняння та управління послугами веб-хостингу, яка допомагає користувачам вибрати хостинг на основі їх потреб.

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Hosting123 – це інструмент для управління хостингом, який надає централізовану платформу для моніторингу та керування хостинг-послугами.

ChemiCloud

ChemiCloud

chemicloud.com

Chemicloud - хмарна платформа для веб-хостингу, що забезпечує різноманітні послуги, зручний інтерфейс та акцент на безпеку і продуктивність.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost пропонує послуги веб-хостингу на Linux та Windows, реєстрацію доменів, електронну пошту та інструменти для створення веб-сайтів.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting пропонує управління Linux VPS-хостингом з 2001 року, забезпечуючи надійність, продуктивність та підтримку для веб-сайтів і додатків.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex - провайдер веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, конкурентні ціни та цілодобову технічну підтримку.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

UMBHOST - це платформа для хостингу та веб-розробки, що забезпечує користувачів інструментами для управління веб-сайтами й захистом даних.

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb — це платформа для веб-хостингу, реєстрації доменів та управління онлайн-присутністю для особистих і ділових цілей.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb - це платформа веб-хостингу, що покращує інфраструктуру бізнесу шляхом надання надійних та налаштованих ІТ-рішень.

ClubHosty

ClubHosty

clubhosty.com

ClubHosty — це приватна компанія з Індії, що пропонує веб-хостинг, включаючи спільний хостинг, хостинг WordPress, VPS та реєстрацію доменів.

bodHOST

bodHOST

bodhost.com

bodHOST - платформа для впровадження ІТ-рішень, яка пропонує консалтингові послуги та управлінь хостингом для підтримки підприємств у цифровій інфраструктурі.

Hostingli

Hostingli

hostingli.com

Hostingli - це сервіс веб-хостингу, що забезпечує швидкість і надійність, дозволяючи користувачам масштабувати ресурси для їх веб-сайтів.

cPanel

cPanel

cpanel.net

cPanel - це панель керування веб-хостингом, що спрощує управління сайтом, доменами та електронною поштою через зручний інтерфейс.

LogicBoxes

LogicBoxes

logicboxes.com

LogicBoxes пропонує рішення для веб-хостингу, від простих розробницьких проектів до складних веб-сайтів з обробкою даних.

HostZop

HostZop

hostzop.com

Hostzop – це платформа веб-хостингу, яка пропонує спільний, VPS та виділений хостинг для бізнесу, з акцентом на підтримку і безпеку даних.

Hostomy

Hostomy

hostomy.com

Hostomy — послуга хостингу, яка забезпечує швидке завантаження веб-сайтів та якісне обслуговування для власників доменів.

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet - це платформа веб-хостингу, що забезпечує швидкість, безпеку та підтримку. Пропонує управління веб-сайтами, резервні копії та безкоштовну реєстрацію доменів.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

Додаток UKHost4U дозволяє користувачам управляти веб-хостингом, пропонуючи доступ до різних служб, зберігання даних та інструменти для управління доменами.

Softxaa

Softxaa

softxaa.com

Softxaa - платформа для керування веб-додатками та серверами в хмарі, з цілодобовою технічною підтримкою.

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts - це додаток для веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, хмарний хостинг, домени, електронну пошту та цілодобову підтримку для користувачів.

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