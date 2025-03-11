Хмарний веб-хостингу - Найпопулярніші застосунки

cPanel

cpanel.net

CPANEL - це програмне забезпечення для керування веб -хостингом, розроблене Cpanel, L.L.C. Він пропонує графічний інтерфейс користувача (GUI) та інструменти автоматизації для спрощення процесу хостингу веб -сайту для власників або "кінцевих користувачів". Адміністрація сприяє за допомогою стандартного веб-браузера за допомогою трирівневої структури. Незважаючи на те, що CPANEL обмежується керуванням єдиним обліковим записом хостингу, Cpanel & WHM дозволяє керувати цілим сервером. На додаток до GUI, CPANEL надає командний рядок та доступ на основі API, що дозволяє стороннім постачальникам програмного забезпечення, організаціями веб-хостингу та розробниками автоматизувати стандартні завдання адміністрування системи. Cpanel & WHM призначений для роботи або на виділених серверах, або на віртуальних приватних серверах. Остання версія Cpanel & WHM підтримує установку на Almalinux, Rocky Linux, CloudLinux OS та Ubuntu.