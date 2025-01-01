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Програмне забезпечення Cloud Security Posture Management (CSPM).
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Програмне забезпечення Cloud Security Posture Management (CSPM). - Найпопулярніші застосунки

Хмарне управління безпекою (CSPM) — це швидкозростаючий сегмент у сфері управління вразливістю та дотримання вимог безпеки, спеціально розроблений для захисту сучасних складних гібридних обчислювальних середовищ. Інструменти CSPM постійно відстежують хмарні додатки, служби, контейнери та інфраструктуру, виявляючи та виправляючи неправильні конфігурації або неправильно застосовані політики. Ці рішення часто включають функції автоматичного виправлення, які активуються при виявленні аномалій або неправильних налаштувань на основі правил, встановлених адміністратором. Організації покладаються на ці інструменти, оскільки відображення та послідовна візуалізація всіх елементів у складному хмарному середовищі надзвичайно складна. У той час як нові інструменти на основі штучного інтелекту були розроблені для автоматизації керування ідентифікацією, мережами та інфраструктурою, програмне забезпечення CSPM вирізняється тим, що пропонує безперервний моніторинг і видимість стану безпеки компанії в поєднанні з автоматичним виявленням і усуненням проблем, що виникають у різних сферах. обчислювальні середовища.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

Turbot забезпечує контроль над хмарною інфраструктурою, дозволяючи підприємствам дотримуватись політик у мульти-акаунтному AWS середовищі.

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery - це інструмент для інтеграції даних, який витягує, трансформує та завантажує конфігурації з API в різні хмарні сховища для подальшого аналізу.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

nOps

nOps

nops.io

nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware - це платформа для управлiння хмарами, що надає інструменти для моніторингу, управління витратами, безпекою та відповідністю у хмарному середовищі.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Torq

Torq

torq.io

Torq - це платформа гіперавтоматизації для кібербезпеки, яка автоматизує робочі процеси та допомагає швидко реагувати на інциденти безпеки.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Додаток Stream Security забезпечує виявлення загроз у режимі реального часу без агентів, надаючи необхідну інформацію для швидкого реагування.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle - це сканер безпеки для хмарних платформ, який автоматично перевіряє наявність понад 300 вразливостей, спрощуючи управління безпекою для команд.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security – платформа для виявлення та управління ризиками в хмарних середовищах без агента, забезпечуючи аналіз вразливостей і відповідність.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica - це платформа безпеки хмарних додатків, яка виявляє та виправляє вразливості під час розробки та розгортання, забезпечуючи безпеку на різних хмарних платформах.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.

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