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Хмарне управління безпекою (CSPM) — це швидкозростаючий сегмент у сфері управління вразливістю та дотримання вимог безпеки, спеціально розроблений для захисту сучасних складних гібридних обчислювальних середовищ. Інструменти CSPM постійно відстежують хмарні додатки, служби, контейнери та інфраструктуру, виявляючи та виправляючи неправильні конфігурації або неправильно застосовані політики. Ці рішення часто включають функції автоматичного виправлення, які активуються при виявленні аномалій або неправильних налаштувань на основі правил, встановлених адміністратором. Організації покладаються на ці інструменти, оскільки відображення та послідовна візуалізація всіх елементів у складному хмарному середовищі надзвичайно складна. У той час як нові інструменти на основі штучного інтелекту були розроблені для автоматизації керування ідентифікацією, мережами та інфраструктурою, програмне забезпечення CSPM вирізняється тим, що пропонує безперервний моніторинг і видимість стану безпеки компанії в поєднанні з автоматичним виявленням і усуненням проблем, що виникають у різних сферах. обчислювальні середовища.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
SafeBase
safebase.io
SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot забезпечує контроль над хмарною інфраструктурою, дозволяючи підприємствам дотримуватись політик у мульти-акаунтному AWS середовищі.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery - це інструмент для інтеграції даних, який витягує, трансформує та завантажує конфігурації з API в різні хмарні сховища для подальшого аналізу.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
nOps
nops.io
nOps - це платформа для оптимізації витрат на AWS, що автоматизує управління хмарними ресурсами та зобов'язаннями, забезпечуючи видимість витрат і максимальне використання ресурсів.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware - це платформа для управлiння хмарами, що надає інструменти для моніторингу, управління витратами, безпекою та відповідністю у хмарному середовищі.
Plerion
plerion.com
Plerion - це платформа хмарної безпеки, яка забезпечує управління вразливостями, контроль безпеки та моніторинг хмари для AWS, Azure та GCP.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud-це платформа для безпеки контейнерів, яка захищає мережі в багатохмарних середовищах і допомагає запобігати загрозам безпеці.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Torq
torq.io
Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі списку Fortune 500, включно з найбільшими у світі компаніями, що займаються виробництвом фасованих товарів, моди, гостинності та спортивного одягу, у сфері фінансів, технологій, споживчих товарів і спортивного одягу, отримують надзвичайні результати завдяки Torq.
Stream Security
stream.security
Без агента, виявлення в режимі реального часу, безпосереднє визначення першопричини та весь контекст, потрібний для швидкого реагування.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає невикористані ідентифікаційні дані в карантин і вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє токсичні комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — це хмарний сканер безпеки для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Він сканує ваші хмарні облікові записи, сервери, кластери на наявність понад 300 проблем безпеки за лічені хвилини. Зробити хмарну безпеку легкою для розробників і невеликих команд. Порівняно зі сканерами з відкритим кодом, сканування Kloudle триває менше 30 хвилин. Нема чого встановлювати чи налаштовувати. Завдяки обчисленню проблем та їх серйозності Kloudle дозволяє легко зрозуміти, що потрібно виправити. Крім простого переліку проблем безпеки, Kloudle пропонує прості кроки для вирішення всіх виявлених проблем безпеки. Він також містить потенційні підводні камені для деяких виправлень. Дозволяє зробити правильний вибір щодо того, що виправляти, а що ні. Завдяки потужним функціям для позначення проблем як хибнопозитивних, генератору звітів для отримання звітів у форматі csv, що підтримується Excel, або легкому обміну PDF-файлами, Kloudle зосереджено на тому, щоб захистити хмару без зусиль для своїх користувачів. Завдяки моделі оплати за розрахунки на основі кредиту купувати й отримувати цінність за витрачені гроші також надзвичайно легко та без турбот. Ніколи не потрібно турбуватися про використання тощо. Ціни на сканування починаються від 30 доларів США.
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішення безпеки на одній платформі — усуває необхідність розгортати та підтримувати багатоточкові рішення. Orca працює без агентів і підключається до вашого середовища за лічені хвилини за допомогою запатентованої Orca технології SideScanning™, яка забезпечує глибоку та широку видимість у вашому хмарному середовищі, не вимагаючи агентів. Крім того, Orca може інтегруватися зі сторонніми агентами для видимості під час виконання та захисту критичних навантажень. Orca є лідером у застосуванні Generative AI для спрощення розслідувань і прискорення виправлення – знижуючи необхідні рівні кваліфікації та економлячи час і зусилля хмарної безпеки, DevOps і команд розробників, одночасно значно покращуючи результати безпеки. Як Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca консолідує багато точкових рішень в одній платформі, зокрема: CSPM, CWPP, CIEM, управління вразливістю, безпека контейнерів і Kubernetes, DSPM, безпека API, CDR, мультихмарна відповідність, Shift Left Безпека та AI-SPM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прискорити виправлення, щоб захистити ваші сучасні програми на кількох гібридних хмарних платформах. Відвідайте https://www.panoptica.app Основні характеристики: - Видимість і контекст: Panoptica пропонує чітку видимість і контекст, визначаючи шляхи атак і визначаючи пріоритетність ризиків, допомагаючи вам приймати обґрунтовані рішення. - Цілісне та повне покриття: легко керуйте своїми рідними хмарними середовищами за допомогою інтегрованої платформи безпеки Panoptica, зменшуючи прогалини, які часто виникають через використання окремих ізольованих рішень. - Розширений аналіз: використовуйте розширений шлях атаки та методи аналізу першопричини, щоб виявити потенційні ризики з точки зору зловмисника. - Безагентне сканування: безагентна технологія Panoptica сканує будь-яке хмарне середовище — Azure, AWS, GCP, Kubernetes або їх комбінацію. - Комплексна візуалізація: відображайте активи та зв’язки на розширеній графічній базі даних для повного візуального представлення вашого хмарного стеку. Переваги - Advanced CNAPP: Panoptica розширює можливості Cloud Native Application Protection Platform. - Мультихмарна відповідність: Забезпечте відповідність на різних хмарних платформах. - Наскрізна візуалізація: отримуйте уявлення про весь стек хмарних програм. - Динамічне виправлення: використовуйте динамічні методи для ефективного вирішення проблем. - Підвищена ефективність: оптимізуйте процеси безпеки та зменшіть час відповіді. - Зниження накладних витрат: мінімізація витрат ресурсів при оптимізації безпеки.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
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