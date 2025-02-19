Програмне забезпечення Cloud Security Posture Management (CSPM). - Найпопулярніші застосунки - Чад

Kloudle

kloudle.com

Kloudle — це хмарний сканер безпеки для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Він сканує ваші хмарні облікові записи, сервери, кластери на наявність понад 300 проблем безпеки за лічені хвилини. Зробити хмарну безпеку легкою для розробників і невеликих команд. Порівняно зі сканерами з відкритим кодом, сканування Kloudle триває менше 30 хвилин. Нема чого встановлювати чи налаштовувати. Завдяки обчисленню проблем та їх серйозності Kloudle дозволяє легко зрозуміти, що потрібно виправити. Крім простого переліку проблем безпеки, Kloudle пропонує прості кроки для вирішення всіх виявлених проблем безпеки. Він також містить потенційні підводні камені для деяких виправлень. Дозволяє зробити правильний вибір щодо того, що виправляти, а що ні. Завдяки потужним функціям для позначення проблем як хибнопозитивних, генератору звітів для отримання звітів у форматі csv, що підтримується Excel, або легкому обміну PDF-файлами, Kloudle зосереджено на тому, щоб захистити хмару без зусиль для своїх користувачів. Завдяки моделі оплати за розрахунки на основі кредиту купувати й отримувати цінність за витрачені гроші також надзвичайно легко та без турбот. Ніколи не потрібно турбуватися про використання тощо. Ціни на сканування починаються від 30 доларів США.