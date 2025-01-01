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Програмне забезпечення Cloud Security Posture Management (CSPM). - Найпопулярніші застосунки - Ніуе
Хмарне управління безпекою (CSPM) — це швидкозростаючий сегмент у сфері управління вразливістю та дотримання вимог безпеки, спеціально розроблений для захисту сучасних складних гібридних обчислювальних середовищ. Інструменти CSPM постійно відстежують хмарні додатки, служби, контейнери та інфраструктуру, виявляючи та виправляючи неправильні конфігурації або неправильно застосовані політики. Ці рішення часто включають функції автоматичного виправлення, які активуються при виявленні аномалій або неправильних налаштувань на основі правил, встановлених адміністратором. Організації покладаються на ці інструменти, оскільки відображення та послідовна візуалізація всіх елементів у складному хмарному середовищі надзвичайно складна. У той час як нові інструменти на основі штучного інтелекту були розроблені для автоматизації керування ідентифікацією, мережами та інфраструктурою, програмне забезпечення CSPM вирізняється тим, що пропонує безперервний моніторинг і видимість стану безпеки компанії в поєднанні з автоматичним виявленням і усуненням проблем, що виникають у різних сферах. обчислювальні середовища.
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Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud N...
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot забезпечує корпоративні огорожі для хмарної інфраструктури. Turbot розроблений, щоб дозволити підприємствам досягти гнучкості, забезпечити контроль і прискорити використання найкращих практик шляхом постійного дотримання централізовано визначених політик у моделі AWS із кількома обліковими за...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найб...
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...
Solvo
solvo.cloud
Solvo — це багатовимірна хмарна платформа безпеки, яка руйнує додатки, ідентифікацію та дані, щоб проактивно виявляти та пом’якшувати неправильні конфігурації та вразливості хмари. Адаптивний підхід безпеки Solvo базується на безперервному циклі виявлення загроз, аналізу та встановлення пріоритетів,...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...
SafeBase
safebase.io
SafeBase — це провідна платформа Trust Center, створена для перевірки безпеки без проблем. Завдяки центру довіри корпоративного рівня SafeBase автоматизує процес перевірки безпеки та змінює те, як компанії повідомляють про свою безпеку та довіру. Якщо ви хочете побачити, як такі швидкозростаючі комп...
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware — це хмарна платформа керування з такими модулями, як CMDB, керування змінами, керування витратами, механізм відповідності, сканування вразливостей, виявлення вторгнень, виправлення, керування журналами, моніторинг, BI Analytics і резервне копіювання. Cloudaware розроблено для підприємств...
Plerion
plerion.com
Plerion надає комплексну хмарну платформу безпеки, яка підтримує робочі навантаження в AWS, Azure та GCP, надаючи: - Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Cloud Security Posture Management (CSPM) - Cloud Workload Protection Platform (CWPP) - Управління правами на хмарну інфраструкту...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — це єдина в галузі платформа безпеки контейнерів із вбудованою мережевою безпекою для запобігання, виявлення та пом’якшення порушень безпеки в мультихмарних і гібридних розгортаннях. Calico Cloud створено на основі Calico Open Source, найпоширенішого рішення для мереж контейнерів і без...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі мі...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозу...
nOps
nops.io
nOps — це хмарна оптимізована платформа AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне модел...
Cymulate
cymulate.com
Cymulate — це провідна платформа перевірки безпеки, яка базується на найповнішій і зручній у галузі технології симуляції злому й атаки. Ми надаємо командам безпеки можливість безперервно тестувати та зміцнювати захист у динамічному ландшафті загроз, спостерігаючи за зловмисником. Cymulate розгортаєт...
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery – це високопродуктивна структура інтеграції даних, створена для розробників. CloudQuery витягує, перетворює та завантажує конфігурацію з API у різноманітні підтримувані місця призначення, такі як бази даних, озера даних або потокові платформи для подальшого аналізу. CloudQuery підтримує к...
Torq
torq.io
Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі ...
Stream Security
stream.security
Без агента, виявлення в реальному часі, безпосереднє визначення першопричини та весь контекст, потрібний для швидкого реагування.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernete...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауер...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — це хмарний сканер безпеки для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Він сканує ваші хмарні облікові записи, сервери, кластери на наявність понад 300 проблем безпеки за лічені хвилини. Зробити хмарну безпеку легкою для розробників і невеликих команд. Порівняно зі сканерами з відкритим кодом, ...
Orca Security
orca.security
Orca Cloud Security Platform визначає, визначає пріоритети та усуває ризики та проблеми відповідності в робочих навантаженнях, конфігураціях і ідентифікаторах у вашій хмарі, яка охоплює AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud і Oracle Cloud. Orca пропонує найповніше в галузі хмарне рішен...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — це потужна хмарна платформа Cisco для захисту додатків, яка виявляє та усуває вразливості під час розробки до виробництва, забезпечуючи безпеку та сумісність ваших додатків. Завдяки технології на основі графіків платформа може розблокувати візуальну інформацію, критичні шляхи атак і прис...
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі ...