Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Cloud Security Posture Management (CSPM). - Найпопулярніші застосунки - Північні Маріанські Острови Найпопулярніші Нещодавно додані

Хмарне управління безпекою (CSPM) — це швидкозростаючий сегмент у сфері управління вразливістю та дотримання вимог безпеки, спеціально розроблений для захисту сучасних складних гібридних обчислювальних середовищ. Інструменти CSPM постійно відстежують хмарні додатки, служби, контейнери та інфраструктуру, виявляючи та виправляючи неправильні конфігурації або неправильно застосовані політики. Ці рішення часто включають функції автоматичного виправлення, які активуються при виявленні аномалій або неправильних налаштувань на основі правил, встановлених адміністратором. Організації покладаються на ці інструменти, оскільки відображення та послідовна візуалізація всіх елементів у складному хмарному середовищі надзвичайно складна. У той час як нові інструменти на основі штучного інтелекту були розроблені для автоматизації керування ідентифікацією, мережами та інфраструктурою, програмне забезпечення CSPM виділяється тим, що пропонує безперервний моніторинг і видимість стану безпеки компанії в поєднанні з автоматичним виявленням і усуненням проблем, що виникають у різних сферах. обчислювальні середовища.