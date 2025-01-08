Програмне забезпечення Cloud Security Posture Management (CSPM). - Найпопулярніші застосунки - Гамбія

nOps

nops.io

nOps — це хмарна оптимізована платформа AWS, яка спрощує розподіл та керування використанням хмари, зобов’язаннями та витратами. Наша платформа інтелектуально налаштовує всі ваші обчислення автоматично, щоб ви отримували найкращі доступні ціни без шкоди для надійності. nOps використовує власне моделювання ML на основі понад 1 мільярда доларів США, витрачених на AWS, щоб забезпечити вашу організацію правильним поєднанням зарезервованих екземплярів, планів економії та спот. І все це без необхідності вручну надавати ресурси, щоб ваша команда могла зосередитися на створенні та інноваціях. Бізнес-контекст nOps Cloud Management дозволяє легко отримати повну видимість ваших хмарних витрат і використання, щоб ваші рахунки ніколи не були несподіванкою чи таємницею. Це також спрощує розподіл витрат між вашим бізнесом. Управління зобов’язаннями nOps Управління зобов’язаннями полегшує керування та повне використання всіх ваших поточних зобов’язань AWS. Ми гарантуємо 100% використання ваших зобов'язань або повернемо їх вам. Compute Copilot Compute Copilot — це інтелектуальна програма для забезпечення робочого навантаження для всіх ваших хмарних програм. Завдяки штучному інтелекту він надає обчислювальні ресурси за найвигіднішою ціною без шкоди для надійності. Уявіть собі світ, де ви можете отримати надійність On-demand за ціною Spot. Cloud Optimization Essentials Набір автоматизованих і готових інструментів nOps для швидкого вирішення проблем, пов’язаних із нудними й постійними вдосконаленнями інфраструктури AWS