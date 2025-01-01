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Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки
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Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки

Хмарні рішення для моніторингу та аналітики безпеки є важливими інструментами, призначеними для підвищення видимості та безпеки в мережах і хмарних програмах. Ці інструменти дозволяють здійснювати моніторинг хмарних додатків, віртуалізованих середовищ та інших хмарних інфраструктур. Вони відіграють важливу роль у виявленні потенційних ризиків, дозволяючи організаціям активно їх вирішувати, тим самим захищаючи критично важливі для бізнесу операції та забезпечуючи дотримання правил, щоб уникнути штрафів. Зазвичай ІТ-відділи та відділи безпеки здійснюють постійний хмарний моніторинг і аналітику. Функції моніторингу допомагають організаціям каталогізувати хмарні ресурси та виявляти нові під час їх створення або інтеграції. Функції аналітики допомагають оцінювати ризики в хмарних середовищах, дозволяючи компаніям визначати пріоритетність проблем на основі їх потенційного впливу. Додаткові загальні функції включають моніторинг користувачів, виявлення конфіденційних даних і застосування політик безпеки.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Adaptive Shield

Adaptive Shield

adaptive-shield.com

Adaptive Shield - це платформа управління безпекою для оцінки та контролю програм SaaS, що автоматизує перевірки безпеки та управління ризиками.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.

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Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog