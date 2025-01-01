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Найпопулярніші Нещодавно додані Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки

Хмарні рішення для моніторингу та аналітики безпеки є важливими інструментами, призначеними для підвищення видимості та безпеки в мережах і хмарних програмах. Ці інструменти дозволяють здійснювати моніторинг хмарних додатків, віртуалізованих середовищ та інших хмарних інфраструктур. Вони відіграють важливу роль у виявленні потенційних ризиків, дозволяючи організаціям активно їх вирішувати, тим самим захищаючи критично важливі для бізнесу операції та забезпечуючи дотримання правил, щоб уникнути штрафів. Зазвичай ІТ-відділи та відділи безпеки здійснюють постійний хмарний моніторинг і аналітику. Функції моніторингу допомагають організаціям каталогізувати хмарні ресурси та виявляти нові під час їх створення або інтеграції. Функції аналітики допомагають оцінювати ризики в хмарних середовищах, дозволяючи компаніям визначати пріоритетність проблем на основі їх потенційного впливу. Додаткові загальні функції включають моніторинг користувачів, виявлення конфіденційних даних і застосування політик безпеки.