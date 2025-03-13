Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки

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Хмарні рішення для моніторингу та аналітики безпеки є важливими інструментами, призначеними для підвищення видимості та безпеки в мережах і хмарних програмах. Ці інструменти дозволяють здійснювати моніторинг хмарних додатків, віртуалізованих середовищ та інших хмарних інфраструктур. Вони відіграють важливу роль у виявленні потенційних ризиків, дозволяючи організаціям активно їх вирішувати, тим самим захищаючи критично важливі для бізнесу операції та забезпечуючи дотримання правил, щоб уникнути штрафів. Зазвичай ІТ-відділи та відділи безпеки здійснюють постійний хмарний моніторинг і аналітику. Функції моніторингу допомагають організаціям каталогізувати хмарні ресурси та виявляти нові під час їх створення або інтеграції. Функції аналітики допомагають оцінювати ризики в хмарних середовищах, дозволяючи компаніям визначати пріоритетність проблем на основі їх потенційного впливу. Додаткові загальні функції включають моніторинг користувачів, виявлення конфіденційних даних і застосування політик безпеки.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield - це платформа управління безпекою для оцінки та контролю програм SaaS, що автоматизує перевірки безпеки та управління ризиками.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig — платформа для безпеки хмарних середовищ, що забезпечує моніторинг, виявлення загроз та управління вразливостями у режимі реального часу.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security забезпечує управління ідентичністю та доступом у хмарах, виявляючи вразливості та оптимізуючи дозволи для захисту даних.
Lacework
lacework.com
Lacework - платформа безпеки для хмарних додатків, що забезпечує управління вразливостями, моніторинг безпеки та відповідність у середовищах AWS і Kubernetes.
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