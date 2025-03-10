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Хмарні рішення для моніторингу та аналітики безпеки є важливими інструментами, призначеними для підвищення видимості та безпеки в мережах і хмарних програмах. Ці інструменти дозволяють здійснювати моніторинг хмарних додатків, віртуалізованих середовищ та інших хмарних інфраструктур. Вони відіграють важливу роль у виявленні потенційних ризиків, дозволяючи організаціям активно їх вирішувати, тим самим захищаючи критично важливі для бізнесу операції та забезпечуючи дотримання правил, щоб уникнути штрафів. Зазвичай ІТ-відділи та відділи безпеки здійснюють постійний хмарний моніторинг і аналітику. Функції моніторингу допомагають організаціям каталогізувати хмарні ресурси та виявляти нові під час їх створення або інтеграції. Функції аналітики допомагають оцінювати ризики в хмарних середовищах, дозволяючи компаніям визначати пріоритетність проблем на основі їх потенційного впливу. Додаткові загальні функції включають моніторинг користувачів, виявлення конфіденційних даних і застосування політик безпеки.
Запит на новий застосунок
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield - це платформа управління безпекою для оцінки та контролю програм SaaS, що автоматизує перевірки безпеки та управління ризиками.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize - платформа для автоматизації безпеки у хмарі, що забезпечує моніторинг, управління конфігураціями та управління доступом для зменшення ризиків.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає невикористані ідентифікаційні дані в карантин і вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє токсичні комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
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