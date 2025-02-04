Хмарне програмне забезпечення для моніторингу та аналітики безпеки - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

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Хмарні рішення для моніторингу та аналітики безпеки є важливими інструментами, призначеними для підвищення видимості та безпеки в мережах і хмарних програмах. Ці інструменти дозволяють здійснювати моніторинг хмарних додатків, віртуалізованих середовищ та інших хмарних інфраструктур. Вони відіграють важливу роль у виявленні потенційних ризиків, дозволяючи організаціям активно їх вирішувати, тим самим захищаючи критично важливі для бізнесу операції та забезпечуючи дотримання правил, щоб уникнути штрафів. Зазвичай ІТ-відділи та відділи безпеки здійснюють постійний хмарний моніторинг і аналітику. Функції моніторингу допомагають організаціям каталогізувати хмарні ресурси та виявляти нові під час їх створення або інтеграції. Функції аналітики допомагають оцінювати ризики в хмарних середовищах, дозволяючи компаніям визначати пріоритетність проблем на основі їх потенційного впливу. Додаткові загальні функції включають моніторинг користувачів, виявлення конфіденційних даних і застосування політик безпеки.
Запит на новий застосунок
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідним у галузі рішенням для автоматизації, операцій і керування послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час і простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує нові можливості.
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield, лідер у галузі безпеки SaaS, дає змогу групам безпеки захистити весь свій стек SaaS шляхом запобігання загрозам, їх виявлення та реагування. За допомогою Adaptive Shield організації постійно керують і контролюють усі програми SaaS, у тому числі підключені сторонні програми, а також керують усіма користувачами SaaS і ризиками, пов’язаними з їхніми пристроями. Adaptive Shield — це тель-авівський стартап у сфері безпеки SaaS. Заснована в 2019 році Маором Біном і Джоні Шломоффом, компанія має відомих інвесторів, зокрема Blackstone, Okta Ventures, Insight Partners і Vertex Ventures. Його клієнтами є компанії та підприємства зі списку Fortune 500.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — це наша платформа CNAPP, яку використовують понад 700 корпоративних клієнтів для вирішення CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безпеки контейнерів тощо — у масштабі підприємства. Наша платформа включає запобігання, виявлення та реагування, щоб клієнти могли впевнено захищати контейнери, Kubernetes, хости/сервери та хмарні служби. Sysdig забезпечує видимість у реальному часі в масштабі кількох хмар, усуваючи сліпі зони безпеки. Ми використовуємо інтелектуальні дані з часу виконання, щоб визначити пріоритетність сповіщень, щоб команди могли зосередитися на серйозних подіях безпеки та підвищити ефективність. Розуміючи весь потік від джерела до відповіді та пропонуючи кероване виправлення, клієнти можуть як виправляти проблеми в робочому стані, не витрачаючи час, а також виявляти загрози та реагувати на них у режимі реального часу. За допомогою Sysdig Secure ви можете: - Зупинити атаки до 10 разів швидше - Зменшити вразливості до 95% - Миттєво виявляти зміни ризиків - Усунути прогалини в дозволах менш ніж за 2 хвилини Sysdig. Безпека кожної секунди.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security є провідним постачальником рішень для ідентифікації та керування доступом у публічній хмарі. Sonrai Security забезпечує безпеку ідентифікації, доступу та дозволів для компаній, які працюють на платформах AWS, Azure та Google Cloud. Компанія відома першовідкривачем хмарного брандмауера дозволів, що забезпечує мінімальний доступ одним клацанням миші, одночасно підтримуючи потреби розробника в доступі без збоїв. Sonrai Security, якій довіряють провідні компанії в різних галузях, прагне просувати інновації та досконалість у хмарній безпеці. Компанії довіряють команди хмарних операцій, розробки та безпеки. Брандмауер Cloud Permissions Firewall видаляє всі невикористані конфіденційні дозволи, поміщає невикористані ідентифікаційні дані в карантин і вимикає невикористовувані служби та регіони – і все це в один клік. Бізнес не заважає, оскільки всі ідентифікаційні особи, які використовують конфіденційні дозволи, зберігають свій доступ, а будь-який новий доступ безперешкодно надається через автоматизований робочий процес chatops. Команди SecOps витрачають на 97% менше часу на отримання найменших привілеїв і скорочують поверхню атаки на 92%. Після досягнення мінімальних привілеїв на рівні платформи рішення Sonrai CIEM+ виявляє токсичні комбінації дозволів і закриває ненавмисні шляхи атак, які вони створюють, за допомогою автоматичного або детального виправлення.
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку ваших справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — це центр передового досвіду хмарної безпеки без коду, який забезпечує максимальну сумісність із хмарою та безпеку. Отримайте захист на 360° від архітектури до середовища виконання. CludWize забезпечує дотримання правил хмари за допомогою понад 1000 безперервних правил, сканує вразливі місця в хмарі та автоматично усуває їх. За допомогою нашого унікального механізму аналізу графіків ви можете виявляти та виправляти проблеми з хмарою за лічені хвилини замість днів і тижнів. Це цілісне рішення пропонує тест на проникнення веб-програми Blackbox, удосконалений IAM (керування доступом до особистих даних), сканування ризиків IaC (інфраструктура як код), керування станом безпеки даних тощо. Навіщо мати справу з багатьма інструментами, коли ви можете мати все в одному місці? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару. Ви ведете свій бізнес.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — це платформа аналізу кіберактивів для кібербезпеки, призначена для постійного збору, підключення та аналізу даних про активи, щоб команди безпеки могли бачити та захищати всю свою поверхню атак за допомогою єдиної платформи.
Fastly
fastly.com
FAST - це американський постачальник хмарних обчислювальних послуг. Він описує свою мережу як Edge Cloud Platform, яка призначена для того, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Швидко хмарна платформа включає їх мережу доставки вмісту (CDN), оптимізацію зображень, відео та потокове забезпечення, хмарні послуги та балансування навантаження. Служби хмарної безпеки Fastly включають захист нападу на відмову від служби, пом'якшення бота та брандмауер веб-додатків. Швидко веб -додатки Брандмауер використовує відкрите правило проекту безпеки веб -додатків, встановлене поряд із власною набором правил. Швидко платформа побудована поверх лаку.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security зупиняє атаки з хмарної системи протягом усього життєвого циклу додатків і є єдиною компанією, яка гарантує це на 1 мільйон доларів США. Будучи піонером у сфері вбудованої хмарної безпеки, Aqua допомагає клієнтам зменшити ризики, будуючи майбутнє свого бізнесу. Платформа Aqua — це найбільш інтегрована в галузі Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), яка захищає життєвий цикл програми від коду до хмари й назад. Заснована в 2015 році компанія Aqua має штаб-квартири в Бостоні, Массачусетс, і Рамат-Гані, Іллінойс, з клієнтами зі списку Fortune 1000 у понад 40 країнах.
Wiz
wiz.io
Wiz перетворює хмарну безпеку для клієнтів, включаючи 40% зі списку Fortune 100, запровадивши нову операційну модель. За допомогою Wiz організації можуть демократизувати безпеку впродовж усього життєвого циклу хмари, надаючи можливість командам розробників створювати швидко та безпечно. Його Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) забезпечує видимість, пріоритезацію ризиків і гнучкість бізнесу та є №1 за відгуками клієнтів. CNAPP від Wiz консолідує та співвідносить ризики в кількох хмарних рішеннях безпеки на справді інтегрованій платформі, включаючи CSPM, KSPM, CWPP, керування вразливістю, сканування IaC, CIEM, DSPM, безпеку контейнерів, AI SPM, безпеку коду та CDR на одній платформі. Сотні організацій у всьому світі, включаючи 40 відсотків зі списку Fortune 100, для швидкого виявлення та усунення критичних ризиків у хмарних середовищах. Його клієнтами є Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid і Agoda, серед інших. Wiz підтримує Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed і Aglaé. Відвідайте https://www.wiz.io для отримання додаткової інформації.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic зі штаб-квартирою в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, була заснована в квітні 2010 року ветеранами ArcSight Кумаром Саурабхом і Крістіаном Бідгеном і отримала фінансування від Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , ангел-інвестор Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Глобальний менеджмент і Франклін Темплтон. Станом на травень 2019 року компанія зібрала венчурне фінансування на загальну суму 345 мільйонів доларів США. 17 вересня 2020 року Sumo Logic дебютувала на фондовій біржі NASDAQ під час первинного розміщення акцій як публічна компанія.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні дані про час у репозиторії з можливістю пошуку, з якого можна створювати графіки, звіти, сповіщення, інформаційні панелі та візуалізації. Splunk робить машинні дані доступними для всієї організації, визначаючи шаблони даних, надаючи показники, діагностуючи проблеми та забезпечуючи інтелектуальні дані для бізнес-операцій. Splunk — це горизонтальна технологія, яка використовується для керування програмами, безпеки та відповідності, а також бізнес-аналітики та веб-аналітики. Нещодавно Splunk також почав розробляти рішення для машинного навчання та даних для BizOps.
Sophos Central
sophos.com
Захистіть свою організацію від кібератак за допомогою адаптивних засобів захисту та досвіду Sophos до ваших послуг. Захищайте майбутнє свого бізнесу з упевненістю.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зниження ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну платформу для співпраці, а також можливість швидко узгоджувати та автоматизувати робочі процеси без коду для реагування на загрози за допомогою автоматизованого виправлення та інтеграції з рішеннями ITSM, такими як ServiceNow.
Lacework
lacework.com
Lacework пропонує оригінальну та провідну хмарну платформу захисту додатків (CNAPP), керовану даними. Lacework довіряють майже 1000 глобальних інноваторів, щоб захистити хмару від створення до запуску. Lacework дає змогу клієнтам визначати пріоритетність ризиків, швидше знаходити відомі та невідомі загрози, досягати безперервної відповідності вимогам хмари та розробляти безпечний код без уповільнення – усе це з однієї єдиної платформи. З моменту свого заснування в 2017 році Lacework удосконалює єдину хмарну платформу, щоб отримувати та отримувати якомога більше даних, щоб забезпечити найкращу безпеку — як на основі агентів, так і без них. Потім наша уніфікована платформа використовує ці дані для виконання звичайних випадків використання хмари: керування положенням, захист робочого навантаження, керування вразливістю, відповідність вимогам, безпека контейнера тощо. Клієнти покладаються на Lacework, щоб збільшити дохід, вивести продукти на ринок швидше та безпечніше, а також консолідувати рішення безпеки в одній платформі. Наша платформа в середньому замінює інструменти від 2 до 5 точок. Клієнти відзначають у середньому 100:1 зменшення шуму сповіщення завдяки нашій запатентованій технології виявлення аномалій. А користувачі Lacework відчули на 80% швидші розслідування завдяки нашим контекстним сповіщенням.
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